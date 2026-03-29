डिजिलॉकर से सेकेंडों में पाएं बिहार बोर्ड 10वीं की मार्कशीट, रिजल्ट देखना बेहद आसान

बिहार बोर्ड की तरफ से दसवीं क्लास का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. छात्र-छात्राएं नतीजे आधिकारिक साइट पर जाकर देख सकते हैं. लेकिन अगर आप किसी वजह से वेबसाइट पर रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. नतीजे डिजिलॉकर पर जाकर चेक कर सकते हैं. आइए जानते हैं तरीका...

डिजिलॉकर पर मिलने वाली मार्कशीट पूरी तरह मान्य होती है. स्कूल, कॉलेज या किसी भी काम में इसे दिखाया जा सकता है. यह डिजिटल कॉपी होती है, जिसे कभी भी डाउनलोड किया जा सकता है. अगर वेबसाइट पर रिज़ल्ट देखने में दिक्कत आए, तो डिजिलॉकर एक भरोसेमंद विकल्प है. छात्रों को बस अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होता है. एक बार लॉगिन हो जाने के बाद शिक्षा से जुड़े सारे दस्तावेज एक जगह मिल जाते हैं.

इस साल एग्जाम में कुल 81.79% छात्र-छात्राएं पास हुए हैं. इस बार सिमुलतला आवासीय विद्यालय, जमुई की पुष्पांजलि कुमारी और उच्च माध्यमिक विद्यालय, छौड़ाही, वैशाली की सबरीन परवीन ने 492 अंक (98.4%) प्राप्त कर पहला स्थान हासिल किया है.

ऐसे देखें डिजिलॉकर से बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट

सबसे पहले डिजिलॉकर की वेबसाइट digilocker.gov.in पर जाएं या मोबाइल ऐप खोलें.

अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या लॉगिन जानकारी से साइन इन करें.

लॉगिन के बाद “Education” सेक्शन में जाएं.

वहां Bihar School Examination Board को चुनें.

“Matric Marksheet” के विकल्प पर क्लिक करें.

अब अपना रोल नंबर और परीक्षा वर्ष जैसी जरूरी जानकारी भरें.

कुछ ही सेकंड में आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई देगी.

इसे डाउनलोड कर लें और जरूरत हो तो प्रिंट भी निकाल लें.

डिजिटल मार्कशीट के फायदे

डिजिटल मार्कशीट कभी खोती नहीं है. इसे आप कभी भी, कहीं भी डाउनलोड कर सकते हैं. कॉलेज में दाखिला, छात्रवृत्ति या किसी फॉर्म में मार्कशीट लगानी हो, तो बस मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं. यह सुरक्षित भी है और जल्दी मिल जाती है.

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