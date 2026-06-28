BHU MSc Admission 2026: BHU का बड़ा ऐलान, MSc लाइफ साइंसेज कोर्स में 10 जुलाई तक एडमिशन
BHU MSc Admission 2026: BHU ने 2026-27 सत्र के लिए MSc लाइफ साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी और अन्य कोर्सों में एडमिशन शुरू कर दिए हैं. CUET PG और GAT-B के जरिए आवेदन की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2026 है.
BHU MSc Admission 2026: बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU ने अपने MSc लाइफ साइंसेज कोर्स में एडमिशन को लेकर बड़ा ऐलान किया है. यह जानकारी BHU ने अपने ऑफिशियल X अकाउंट से पोस्ट करते हुए दी है, जिसमें लिखा गया है कि एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए MSc बायोटेक्नोलॉजी, MSc मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स, MSc लाइफ साइंसेज और BA BEd कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं.
यूनिवर्सिटी ने साफ कर दिया है कि GAT-B यानी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट और CUET-PG के जरिए MSc लाइफ साइंसेज में एडमिशन के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 तय की गई है. जो भी छात्र इस कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, उन्हें इस तारीख से पहले अपना आवेदन पूरा कर लेना चाहिए. यह एडमिशन प्रक्रिया BHU के 2026-27 एकेडमिक सेशन के लिए चलाई जा रही है, इसलिए छात्रों को समय रहते अपनी फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए.
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एडमिशन के लिए जरूरी नियम और फीस
इस कोर्स में एडमिशन की पूरी प्रक्रिया एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर पर आधारित है. BHU में पीजी कोर्सेज में एडमिशन GAT-B, CUET-PG यानी MSc लाइफ साइंसेज और BA BEd 2026 के स्कोर के आधार पर ही दिया जाएगा, और इसमें BHU की अपनी एलॉटमेंट प्रक्रिया का पालन किया जाता है. जो भी छात्र इसमें आवेदन कर रहे हैं, उन्हें यह जरूर ध्यान रखना होगा कि उन्होंने अपने फॉर्म में BHU को चुना हो और संबंधित टेस्ट में हिस्सा लिया हो.
अगर बात करें कोर्स और फीस की, तो BHU बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंस और एप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी जैसी कई स्पेशलाइजेशन में MSc कोर्स ऑफर करता है. इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए छात्र के पास कम से कम 50% अंकों के साथ BSc की डिग्री होनी जरूरी है. इस तरह छात्रों के पास कई विकल्प मौजूद हैं, जिनमें से वे अपनी पसंद और योग्यता के हिसाब से कोर्स चुन सकते हैं.
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