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हिंदी न्यूज़शिक्षाUPSC में निकलीं बंपर भर्तियां, कई मंत्रालयों में मिलेगी नौकरी; इस तरह कर सकते हैं आवेदन

UPSC में निकलीं बंपर भर्तियां, कई मंत्रालयों में मिलेगी नौकरी; इस तरह कर सकते हैं आवेदन

संघ लोक सेवा आयोग ने कई पदों पर भर्ती निकाली है. जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.  आवेदन की लास्ट डेट 17 जुलाई तय की गई है.

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 28 Jun 2026 10:13 AM (IST)
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  • यूपीएससी ने केंद्रीय मंत्रालयों में सीधी भर्ती के आवेदन मांगे.
  • ऑनलाइन आवेदन 27 जून से 17 जुलाई 2026 तक ही करें.
  • केंद्र सरकार के अनेक मंत्रालयों में विविध पद उपलब्ध हैं.
  • पात्रता जांचकर, अंतिम तिथि से पूर्व ऑनलाइन आवेदन करें.

नौकरी की तलाश में बैठे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों और विभागों में अलग-अलग पदों पर सीधी भर्ती (Direct Recruitment) के लिए आवेदन मांगे हैं. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 जून 2026 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 17 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.

यूपीएससी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती के जरिए कई पदों पर भर्ती की जाएगी. इस भर्ती में सिर्फ एक विभाग नहीं, बल्कि केंद्र सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों में नौकरी पाने का मौका मिलेगा. इसलिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले उम्मीदवार अपने अनुसार पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं.

इस भर्ती अभियान के तहत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में ज्वाइंट डायरेक्टर, आयुष मंत्रालय में मेडिकल ऑफिसर/रिसर्च ऑफिसर (सिद्धा), नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) में एरोनॉटिकल ऑफिसर और लीगल ऑफिसर, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में कंपनी प्रॉसिक्यूटर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) में डिप्टी सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट, रक्षा मंत्रालय में सीनियर फोटोग्राफिक ऑफिसर और फोटोग्राफिक ऑफिसर जैसे पद शामिल हैं.

इसके अलावा सिविलियन असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, स्टोर ऑफिसर (सिविलियन), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में स्पेशलिस्ट ग्रेड-III और असिस्टेंट प्रोफेसर समेत कई अन्य पदों पर भी भर्ती की जाएगी. अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और आयु सीमा अलग-अलग तय की गई है. इसलिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को संबंधित पद की पात्रता जरूर देख लेनी चाहिए.

ऐसे करें आवेदन

यूपीएससी की इस भर्ती के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होंगे. उम्मीदवारों को सबसे पहले यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट या ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन (ORA) पोर्टल पर जाना होगा. यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो पहले अपना रजिस्ट्रेशन करें. इसके बाद आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें.

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फॉर्म भरने के बाद जरूरी दस्तावेज निर्धारित फॉर्मेट में अपलोड करें. आवेदन जमा करने से पहले पूरी जानकारी एक बार अच्छी तरह जांच लें. सभी जानकारी सही होने पर फॉर्म सबमिट करें और भविष्य की जरूरत के लिए उसका प्रिंट या कन्फर्मेशन पेज अपने पास सुरक्षित रख लें.

आवेदन से पहले रखें इन बातों का ध्यान

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अंतिम तारीख का इंतजार न करें. कई बार आखिरी समय में वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं. साथ ही आवेदन करने से पहले भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें, ताकि पात्रता, अनुभव, आवेदन शुल्क और चयन प्रक्रिया से जुड़ी किसी भी जानकारी में कोई गलती न हो.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 28 Jun 2026 10:12 AM (IST)
Tags :
Education संघ लोक सेवा आयोग JObs UPSC Recruitment 2026
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