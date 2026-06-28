हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाB.Pharm कर रहे हैं? इन सरकारी स्कॉलरशिप के लिए जरूर करें आवेदन

B.Pharm कर रहे हैं? इन सरकारी स्कॉलरशिप के लिए जरूर करें आवेदन

बी.फार्म की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए केंद्र और राज्य सरकार कई स्कॉलरशिप योजनाएं चला रही हैं. जिनसे ट्यूशन फीस और पढ़ाई का खर्च काफी हद तक कम हो सकता है.

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 28 Jun 2026 07:07 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • यूपी निवासी राज्य पोर्टल से, आधार और आय प्रमाणपत्रों से आवेदन करें

अगर आप बी.फार्म की पढ़ाई करना चाहते हैं और पैसों की तंगी आपको एडमिशन लेने से रोक रही है तो आपके लिए ये खबर है. दरअसल, सरकार की तरफ से अलग-अलग कई स्कॉलरशिप चलाई जाती हैं. जिनकी मदद से स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं. आइए जानते हैं डिटेल्स...

सबसे पहले बात करें केंद्र सरकार की स्कॉलरशिप की. इसके लिए छात्रों को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) के जरिए आवेदन करना होता है. इस पोर्टल पर अलग-अलग वर्गों के छात्रों के लिए कई योजनाएं उपलब्ध हैं. इनमें अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप सबसे प्रमुख है. इस योजना के तहत छात्रों की ट्यूशन फीस के साथ-साथ पढ़ाई के लिए मेंटेनेंस अलाउंस भी दिया जाता है. इसके लिए परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा के अंदर होनी चाहिए.

देश के पूर्व सैनिकों और तटरक्षक बल के जवानों के बच्चों के लिए प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप स्कीम (PMSS) भी चलाई जाती है. इस योजना के तहत योग्य छात्रों को हर साल 25 हजार से 30 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलती है. अगर आपने 12वीं में अच्छा प्रदर्शन किया है तो सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप का लाभ भी मिल सकता है. इस योजना में 12वीं बोर्ड परीक्षा में 80 पर्सेंटाइल या उससे अधिक अंक हासिल करने वाले मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है.

बड़े काम की हैं ये स्कीम
छात्राओं के लिए AICTE की प्रगति स्कॉलरशिप काफी मददगार है. इस योजना के तहत एक परिवार की अधिकतम दो छात्राओं को हर साल 50 हजार रुपये तक की सहायता मिलती है. यह राशि ट्यूशन फीस और पढ़ाई से जुड़े अन्य खर्चों के लिए दी जाती है. वहीं दिव्यांग छात्रों के लिए AICTE सक्षम स्कॉलरशिप चलाई जाती है. इसके तहत भी पात्र छात्रों को हर साल 50 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वे बिना आर्थिक परेशानी के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें.

यह भी पढ़ें - राम मंदिर दान मामले की जांच कर रही SIT कैसे बनी? जानिए किस आधार पर चुने जाते हैं अफसर

यूपी में भी है खास स्कॉलरशिप

अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या राज्य के किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, तो यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं. राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्रों को फीस में राहत और छात्रवृत्ति का लाभ देती है.

ये हैं जरूरी डाक्यूमेंट्स

स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करते समय कुछ जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखना बेहतर रहेगा. इनमें आधार कार्ड, परिवार का आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, कॉलेज की फीस रसीद और आधार से लिंक बैंक खाते की पासबुक शामिल हैं. अधिकतर योजनाओं में छात्रवृत्ति की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है.

यह भी पढ़ें - बिना परीक्षा RCFL में नौकरी का मौका, 2.20लाख तक मिलेगा वेतन, ऐसे करें आवेदन

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read More
Published at : 28 Jun 2026 07:06 AM (IST)
Tags :
Education B.Pharm Scholarship 2026 Government Scholarship
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
B.Pharm कर रहे हैं? इन सरकारी स्कॉलरशिप के लिए जरूर करें आवेदन
B.Pharm कर रहे हैं? इन सरकारी स्कॉलरशिप के लिए जरूर करें आवेदन
शिक्षा
बड़ी खबर: 9वीं से 12 तक के छात्रों को बोर्ड परीक्षा के रजिस्ट्रेशन के लिए अपार आईडी अनिवार्य
बड़ी खबर: 9वीं से 12 तक के छात्रों को बोर्ड परीक्षा के रजिस्ट्रेशन के लिए अपार आईडी अनिवार्य
शिक्षा
NEET में नहीं मिली मेडिकल सीट, हार नहीं मानी; रितुपर्णा को Rolls-Royce से 72 लाख सालाना का पैकेज
NEET में नहीं मिली मेडिकल सीट, हार नहीं मानी; रितुपर्णा को Rolls-Royce से 72 लाख सालाना का पैकेज
शिक्षा
सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका, 2600 से ज्यादा पदों पर निकली वैकेंसी; पढ़ें डिटेल्स
सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका, 2600 से ज्यादा पदों पर निकली वैकेंसी; पढ़ें डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Muharram | Poisonous Capsules:मुहर्रम जुलूस में 'जहरीली गोलियां' बांटने की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश!
Ram Mandir Theft | Ayodhya | Champat Rai | Janhit: चंपत राय 'अग्निपरीक्षा' से डर रहे हैं?
Ram Mandir Donation Theft | Sandeep Chaudhary: 'खतरनाक खेल', दान चोरों को बचाया जा रहा है?
Ram Mandir Theft | Shastrartha: इस्तीफा, घोटाले के आरोप और आस्था का सवाल, देखिए पूरी पड़ताल!
Ram Mandir Theft | Champat Rai | Abp News: चढ़ावे घोटाले में क्यों 'चंपत' हैं असली आका?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
केतन हत्याकांड: पुलिस ने आरोपी सिया के मां-बाप से की पूछताछ, परिजन बोले- वह हमारी लाडली बेटी
केतन हत्याकांड: पुलिस ने आरोपी सिया के मां-बाप से की पूछताछ, परिजन बोले- वह हमारी लाडली बेटी
इंडिया
‘शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को वसूली का सिस्टम...’ महाराष्ट्र TET पेपर लीक पर भड़के राहुल गांधी
‘शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को वसूली का सिस्टम...’ महाराष्ट्र TET पेपर लीक पर भड़के राहुल गांधी
क्रिकेट
बारिश में धुल गया भारत और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप मैच, तो कैसे होगा सेमीफाइनल का फैसला? समझें पूरा गणित
बारिश में धुल गया भारत और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप मैच, तो कैसे होगा सेमीफाइनल का फैसला? समझें पूरा गणित
टेलीविजन
Lockupp 2: 'कपल वाला फील नहीं...' गौरव खन्ना से तलाक लेंगी पत्नी आकांक्षा चमोला, 1 साल से रह रहीं अलग
'कपल वाला फील नहीं...' गौरव खन्ना से तलाक लेंगी पत्नी आकांक्षा चमोला, 1 साल से रह रहीं अलग
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle Records: 'वेलकम टू द जंगल' बनी तूफान, धुआंधार कमाई के साथ पहले दिन तोड़े ये 9 बड़े रिकॉर्ड्स
'वेलकम टू द जंगल' बनी तूफान, धुआंधार कमाई के साथ पहले दिन तोड़े ये 9 बड़े रिकॉर्ड्स
इंडिया
TMC Crisis: क्या BJP जॉइन करेंगी महुआ मोइत्रा? TMC सांसद ने दिया चौंकाने वाला जवाब
क्या BJP जॉइन करेंगी महुआ मोइत्रा? TMC सांसद ने दिया चौंकाने वाला जवाब
ट्रेंडिंग
खूंखार टाइगर के सामने लंगूर की शरारत, वायरल वीडियो देखकर नहीं रुकेगी हंसी
खूंखार टाइगर के सामने लंगूर की शरारत, वायरल वीडियो देखकर नहीं रुकेगी हंसी
शिक्षा
बड़ी खबर: 9वीं से 12 तक के छात्रों को बोर्ड परीक्षा के रजिस्ट्रेशन के लिए अपार आईडी अनिवार्य
बड़ी खबर: 9वीं से 12 तक के छात्रों को बोर्ड परीक्षा के रजिस्ट्रेशन के लिए अपार आईडी अनिवार्य
ENT LIVE
Blast Review: Abhirami, Preity Mukhundhan और Arjun Sarja की माइंड ब्लोइंग एक्शन फिल्म
Blast Review: Abhirami, Preity Mukhundhan और Arjun Sarja की माइंड ब्लोइंग एक्शन फिल्म
ENT LIVE
Carry On Jatta 4 Review: कन्फ्यूजन, कॉमेडी और फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट
Carry On Jatta 4 Review: कन्फ्यूजन, कॉमेडी और फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट
ABP NEWS
अयोध्या चंदा विवाद पर भड़कीं साध्‍वी ऋतंभरा.
अयोध्या चंदा विवाद पर भड़कीं साध्‍वी ऋतंभरा.
ABP NEWS
सच को छिपाया नहीं जा सकता: दान विवाद पर साध्वी ऋतंभरा।
सच को छिपाया नहीं जा सकता: दान विवाद पर साध्वी ऋतंभरा।
ABP NEWS
सांप चंदन के पेड़ों के चारों ओर भी लिपट जाते हैं। – साध्वी ऋतंभरा
सांप चंदन के पेड़ों के चारों ओर भी लिपट जाते हैं। – साध्वी ऋतंभरा
Embed widget