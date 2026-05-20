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हिंदी न्यूज़शिक्षाAustralia Student Visa Rules: ऑस्ट्रेलिया ने छात्रों के लिए बदले नियम, प्राइवेट कॉलेजों पर लगी नई रोक

Australia Student Visa Rules: ऑस्ट्रेलिया ने छात्रों के लिए बदले नियम, प्राइवेट कॉलेजों पर लगी नई रोक

Australia Student Visa Rules: ऑस्ट्रेलिया सरकार ने नए प्राइवेट कॉलेजों के रजिस्ट्रेशन पर 12 महीने की रोक लगाई है, ताकि अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए शिक्षा व्यवस्था बेहतर बनाई जा सके.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 20 May 2026 10:36 AM (IST)
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Australia Student Visa Rules: दुनिया भर में पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है. खासकर भारत के हजारों छात्र हर साल ऑस्ट्रेलिया जाते हैं.  लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया सरकार ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने अगले 12 महीनों के लिए नए प्राइवेट कॉलेजों और ट्रेनिंग संस्थानों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने का ऐलान किया है. यानी अब कोई नया प्राइवेट संस्थान विदेशी छात्रों को पढ़ाने की मंजूरी आसानी से नहीं ले पाएगा. सरकार का कहना है कि यह कदम छात्र वीजा सिस्टम को मजबूत और भरोसेमंद बनाने के लिए उठाया गया है.

आखिर क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला?

ऑस्ट्रेलिया सरकार के मुताबिक कुछ समय से ऐसे कई प्राइवेट संस्थानों की संख्या बढ़ रही थी जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए खुल रहे थे. साथ ही इन संस्थानों में पढ़ाई की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठ रहे थे. हाल ही में आई “निक्सन रिव्यू” रिपोर्ट में छात्र वीजा सिस्टम और इंटरनेशनल एजुकेशन सेक्टर में कई कमियां सामने आई थीं. रिपोर्ट में कहा गया कि कुछ जगहों पर नियमों का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा था. इसी के बाद सरकार ने फैसला लिया कि नए प्राइवेट कॉलेजों की मंजूरी पर फिलहाल रोक लगाई जाए ताकि सिस्टम की ठीक से जांच हो सके और खराब संस्थानों को रोका जा सके.

किन संस्थानों पर पड़ेगा असर और कौन रहेगा बाहर?

सरकार ने साफ किया है कि यह रोक सिर्फ नए प्राइवेट कॉलेजों और इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग देने वाले संस्थानों पर लागू होगी. जो संस्थान पहले से मंजूरी लेकर काम कर रहे हैं, वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे. साथ ही वे नए कैंपस भी खोल सकते हैं या अपने कोर्स में बदलाव भी कर सकते हैं. वहीं सरकारी स्कूल, TAFE संस्थान और पब्लिक यूनिवर्सिटी इस फैसले से प्रभावित नहीं होंगे. ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों का कहना है कि उनका मकसद अच्छे और भरोसेमंद संस्थानों को बढ़ावा देना है ताकि छात्रों को सही शिक्षा और बेहतर माहौल मिल सके.

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सरकार बोली- शिक्षा की क्वालिटी से नहीं होगा समझौता

ऑस्ट्रेलिया के असिस्टेंट सिटिजनशिप मंत्री Julian Hill ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया आज भी असली और पढ़ाई करने वाले अंतरराष्ट्रीय छात्रों का स्वागत करता है, लेकिन सिस्टम पर लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए सख्त नियम जरूरी हैं. उन्होंने बताया कि पिछले कुछ समय में कई नए प्राइवेट संस्थान तेजी से बाजार में आ रहे थे, जबकि कुछ सेक्टर में छात्रों की संख्या धीमी पड़ने लगी थी. सरकार को डर था कि कहीं ज्यादा संस्थान खुलने से शिक्षा की गुणवत्ता पर असर न पड़े.

जूलियन हिल के मुताबिक यह अस्थायी रोक अधिकारियों को सिस्टम की सही तरीके से जांच करने का समय देगी. खासकर वोकेशनल एजुकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग सेक्टर में यह देखा जाएगा कि कहीं जरूरत से ज्यादा संस्थान तो नहीं खुल गए हैं. सरकार का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया की पहचान एक अच्छे स्टडी डेस्टिनेशन के रूप में बनी रहे, इसके लिए पढ़ाई की गुणवत्ता, छात्रों का अनुभव और संस्थानों पर सही निगरानी बेहद जरूरी है.

भारतीय छात्रों पर क्या पड़ेगा असर?

ऑस्ट्रेलिया सरकार ने यह भी साफ किया है कि असली और पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए देश के दरवाजे बंद नहीं किए जा रहे हैं. सरकार का कहना है कि यह कदम सिर्फ खराब और फर्जी संस्थानों को रोकने के लिए उठाया गया है. ऐसे में जो छात्र सही तरीके से पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, उन्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है. हालांकि अब छात्रों को कॉलेज चुनते समय ज्यादा सावधानी बरतनी होगी. एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया का शिक्षा सिस्टम और ज्यादा सख्त और पारदर्शी हो सकता है, जिससे छात्रों को बेहतर और सुरक्षित माहौल मिलने की उम्मीद है.

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Published at : 20 May 2026 10:36 AM (IST)
Tags :
Australia Student Visa Rules Private College Registration Ban Vocational Education Sector Education Quality
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