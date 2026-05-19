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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजGold Demand In India: उत्तर भारत या दक्षिण भारत, देश के किस हिस्से में सबसे ज्यादा गोल्ड खरीदते हैं लोग?

Gold Demand In India: उत्तर भारत या दक्षिण भारत, देश के किस हिस्से में सबसे ज्यादा गोल्ड खरीदते हैं लोग?

Gold Demand In India: भारत में सोना सिर्फ गहना नहीं, बल्कि परंपरा और भावनाओं का हिस्सा माना जाता है. आंकड़ों के मुताबिक, देश में सबसे ज्यादा सोने की खरीदारी दक्षिण भारत में होती है. जाने कैसे

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 19 May 2026 04:08 PM (IST)
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Gold Demand In India: भारत में सोना केवल चमकती धातु नहीं माना जाता, बल्कि यह लोगों की खुशियों, रिश्तों और परंपराओं का हिस्सा है. शादी-ब्याह हो, त्योहार हो या फिर किसी बच्चे का जन्म… हर खास मौके पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है. यही वजह है कि जब भी सोने की कीमत बढ़ती है, उसका असर सीधे आम लोगों की जेब और दिल दोनों पर पड़ता है. फिलहाल आज के सोने की दाम की बात करें तो 19 मई 2026 को देश में 24 कैरेट सोने का दाम करीब 15,700 से 15,950 रुपये प्रति ग्राम यानी लगभग 1.57 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रहा है. ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल जरूर आता है कि आखिर देश के किस हिस्से में लोग सबसे ज्यादा सोना खरीदते हैं उत्तर भारत या दक्षिण भारत? आंकड़े बताते हैं कि इस मामले में दक्षिण भारत सबसे आगे है. 

दक्षिण भारत में क्यों है सोने का इतना क्रेज?

दक्षिण भारत के राज्यों में सोने को लेकर लोगों का लगाव बेहद खास माना जाता है. खासकर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसी जगहों में सोने की खरीदारी सबसे ज्यादा होती है. यहां शादी के समय दुल्हन को भारी मात्रा में सोना देने की परंपरा काफी पुरानी है. कई परिवारों में तो बेटी के जन्म के साथ ही उसके लिए थोड़ा-थोड़ा सोना जोड़ना शुरू कर देते हैं. यही वजह है कि दक्षिण भारत देश की कुल गोल्ड ज्वेलरी डिमांड का बड़ा हिस्सा अकेले संभालता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, देश की लगभग 40 प्रतिशत सोने की मांग दक्षिण भारत से आती है. 

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उत्तर भारत में भी कम नहीं है सोने की दीवानगी

ऐसा नहीं है कि उत्तर भारत में लोग सोना पसंद नहीं करते. दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में भी सोने की खरीदारी बड़ी तादात में होती है. यहां भी शादियों और त्योहारों में सोने का बड़ा महत्व होता है. लेकिन दक्षिण भारत की तुलना में वहां सोना ज्यादा परंपरा और रोजमर्रा की संस्कृति का हिस्सा माना जाता है.  दक्षिण के कई इलाकों में महिलाएं बड़ी मात्रा में सोने के गहने पहनती हैं, जिसे परिवार की इज्जत और सुरक्षा दोनों से जोड़कर देखा जाता है.  यही कारण है कि वहां के शहरों और कस्बों में बड़े-बड़े ज्वेलरी शोरूम आसानी से देखने को मिल जाते हैं. 

भारत में सोना क्यों रहेगा हमेशा खास?

भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना खरीदने वाले देशों में गिना जाता है.  लोग इसे सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि भविष्य की सुरक्षा भी मानते हैं. मुश्किल समय में यही सोना कई परिवारों का सहारा बनता है. यही कारण  है कि बढ़ती कीमतों के बावजूद लोगों का सोने से प्यार कम नहीं हो रहा. कर्नाटक जहां देश में सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन करता है, वहीं बिहार के जमुई में सबसे बड़ा सोने का भंडार पाया गया है. लेकिन खरीदारी के मामले में दक्षिण भारत आज भी सबसे आगे माना जाता है. सच कहें तो भारत में सोना सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि लोगों की भावनाओं और परंपराओं की सबसे चमकदार निशानी बन चुका है. 

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Published at : 19 May 2026 04:08 PM (IST)
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