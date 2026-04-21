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हिंदी न्यूज़शिक्षाएप्पल से कितनी सैलरी लेते हैं टिम कुक, जानें जॉन टर्नस का पैकेज कितना ज्यादा?

एप्पल से कितनी सैलरी लेते हैं टिम कुक, जानें जॉन टर्नस का पैकेज कितना ज्यादा?

एप्पल में एक बहुत बड़ा चेंज होने जा रहा है. कंपनी के सीईओ टिम कुक की जगह अब जॉन टर्नस लेंगे. आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है...

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 21 Apr 2026 07:14 PM (IST)
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  • टिम कुक 2026 में Apple CEO पद छोड़ेंगे, जॉन टर्नस होंगे नए CEO.
  • कुक एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनेंगे, टर्नस प्रोडक्ट इंजीनियरिंग टीम का नेतृत्व करते रहे.
  • कुक का सालाना पैकेज 74.6 मिलियन डॉलर, आय स्टॉक अवॉर्ड पर निर्भर.
  • टर्नस का सालाना पैकेज 20 मिलियन डॉलर से अधिक, नेटवर्थ 75-100 मिलियन डॉलर.

दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी Apple में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. करीब 15 साल तक कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले टिम कुक अब CEO की कुर्सी छोड़ने वाले हैं. उनकी जगह लेने जा रहे हैं जॉन टर्नस, जो अब तक पर्दे के पीछे रहकर iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods और Vision Pro जैसे बड़े प्रोडक्ट्स की इंजीनियरिंग टीम का नेतृत्व करते रहे हैं.

1 सितंबर 2026 से जॉन टर्नस Apple के नए CEO बनेंगे, जबकि टिम कुक एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की भूमिका में नजर आएंगे. इस बदलाव के साथ लोगों की दिलचस्पी इस बात में भी बढ़ गई है कि टिम कुक को Apple से कितनी सैलरी मिलती है और जॉन टर्नस का पैकेज कितना बड़ा है.

क्या है टिम कुक की कमाई का राज

साल 2026 की शुरुआत तक टिम कुक का कुल सालाना पैकेज करीब 74.6 मिलियन डॉलर माना गया. उनकी बेस सैलरी 3 मिलियन डॉलर है, लेकिन उनकी असली कमाई स्टॉक अवॉर्ड से होती है. साल 2025 के पैकेज में लगभग 57.5 मिलियन डॉलर के स्टॉक अवॉर्ड, करीब 12 मिलियन डॉलर का बोनस और 1.5 मिलियन डॉलर से अधिक की अन्य सुविधाएं शामिल रहीं, जिनमें सिक्योरिटी और एयर ट्रैवल जैसी सुविधाएं भी आती हैं. टिम कुक की कमाई का बड़ा हिस्सा कंपनी के प्रदर्शन पर निर्भर करता है, यानी Apple जितना बेहतर करता है, उनकी आय उतनी बढ़ती है. उनके नेतृत्व में कंपनी ने लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट वैल्यू हासिल किया, जो टेक इतिहास की बड़ी उपलब्धियों में गिना जाता है.

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जॉन टर्नस का सफर

दूसरी ओर, जॉन टर्नस का सफर एक मजबूत इंजीनियरिंग करियर का उदाहरण है. उन्होंने University of Pennsylvania से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और साल 2001 में Apple से जुड़े. शुरुआत में उन्होंने Mac के डिस्प्ले डिजाइन पर काम किया, लेकिन धीरे-धीरे उनकी जिम्मेदारियां बढ़ती गईं. साल 2021 में जब Dan Riccio पीछे हटे, तब टर्नस को पूरी हार्डवेयर टीम की जिम्मेदारी मिली. वे उन टीमों का नेतृत्व कर चुके हैं, जिन्होंने Apple के सबसे लोकप्रिय प्रोडक्ट्स को तैयार किया.

CEO बनने से पहले जॉन टर्नस Apple में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ हार्डवेयर इंजीनियरिंग के पद पर थे. इस पद पर उनका कुल सालाना पैकेज 20 मिलियन डॉलर से अधिक माना गया, जिसमें करीब 1 मिलियन डॉलर बेस सैलरी और बाकी कमाई बोनस व स्टॉक के जरिए होती रही. उनकी अनुमानित नेटवर्थ 75 से 100 मिलियन डॉलर के बीच आंकी जाती है. अब जब वे CEO की कुर्सी संभालेंगे, तो माना जा रहा है कि उनका पैकेज टिम कुक के स्तर के करीब पहुंच सकता है.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 21 Apr 2026 07:14 PM (IST)
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Education JObs Tim Cook Salary Apple John Ternus Salary John Ternus Net Worth
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