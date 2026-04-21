एप्पल से कितनी सैलरी लेते हैं टिम कुक, जानें जॉन टर्नस का पैकेज कितना ज्यादा?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom टिम कुक 2026 में Apple CEO पद छोड़ेंगे, जॉन टर्नस होंगे नए CEO.

कुक एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनेंगे, टर्नस प्रोडक्ट इंजीनियरिंग टीम का नेतृत्व करते रहे.

कुक का सालाना पैकेज 74.6 मिलियन डॉलर, आय स्टॉक अवॉर्ड पर निर्भर.

टर्नस का सालाना पैकेज 20 मिलियन डॉलर से अधिक, नेटवर्थ 75-100 मिलियन डॉलर.

दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी Apple में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. करीब 15 साल तक कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले टिम कुक अब CEO की कुर्सी छोड़ने वाले हैं. उनकी जगह लेने जा रहे हैं जॉन टर्नस, जो अब तक पर्दे के पीछे रहकर iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods और Vision Pro जैसे बड़े प्रोडक्ट्स की इंजीनियरिंग टीम का नेतृत्व करते रहे हैं.

1 सितंबर 2026 से जॉन टर्नस Apple के नए CEO बनेंगे, जबकि टिम कुक एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की भूमिका में नजर आएंगे. इस बदलाव के साथ लोगों की दिलचस्पी इस बात में भी बढ़ गई है कि टिम कुक को Apple से कितनी सैलरी मिलती है और जॉन टर्नस का पैकेज कितना बड़ा है.

क्या है टिम कुक की कमाई का राज

साल 2026 की शुरुआत तक टिम कुक का कुल सालाना पैकेज करीब 74.6 मिलियन डॉलर माना गया. उनकी बेस सैलरी 3 मिलियन डॉलर है, लेकिन उनकी असली कमाई स्टॉक अवॉर्ड से होती है. साल 2025 के पैकेज में लगभग 57.5 मिलियन डॉलर के स्टॉक अवॉर्ड, करीब 12 मिलियन डॉलर का बोनस और 1.5 मिलियन डॉलर से अधिक की अन्य सुविधाएं शामिल रहीं, जिनमें सिक्योरिटी और एयर ट्रैवल जैसी सुविधाएं भी आती हैं. टिम कुक की कमाई का बड़ा हिस्सा कंपनी के प्रदर्शन पर निर्भर करता है, यानी Apple जितना बेहतर करता है, उनकी आय उतनी बढ़ती है. उनके नेतृत्व में कंपनी ने लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट वैल्यू हासिल किया, जो टेक इतिहास की बड़ी उपलब्धियों में गिना जाता है.

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जॉन टर्नस का सफर

दूसरी ओर, जॉन टर्नस का सफर एक मजबूत इंजीनियरिंग करियर का उदाहरण है. उन्होंने University of Pennsylvania से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और साल 2001 में Apple से जुड़े. शुरुआत में उन्होंने Mac के डिस्प्ले डिजाइन पर काम किया, लेकिन धीरे-धीरे उनकी जिम्मेदारियां बढ़ती गईं. साल 2021 में जब Dan Riccio पीछे हटे, तब टर्नस को पूरी हार्डवेयर टीम की जिम्मेदारी मिली. वे उन टीमों का नेतृत्व कर चुके हैं, जिन्होंने Apple के सबसे लोकप्रिय प्रोडक्ट्स को तैयार किया.

CEO बनने से पहले जॉन टर्नस Apple में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ हार्डवेयर इंजीनियरिंग के पद पर थे. इस पद पर उनका कुल सालाना पैकेज 20 मिलियन डॉलर से अधिक माना गया, जिसमें करीब 1 मिलियन डॉलर बेस सैलरी और बाकी कमाई बोनस व स्टॉक के जरिए होती रही. उनकी अनुमानित नेटवर्थ 75 से 100 मिलियन डॉलर के बीच आंकी जाती है. अब जब वे CEO की कुर्सी संभालेंगे, तो माना जा रहा है कि उनका पैकेज टिम कुक के स्तर के करीब पहुंच सकता है.



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