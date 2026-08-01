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हिंदी न्यूज़शिक्षाDU के वन ईयर PG कोर्स में एडिट विंडो खुली, आज रात तक करें बदलाव

DU के वन ईयर PG कोर्स में एडिट विंडो खुली, आज रात तक करें बदलाव

यह करेक्शन विंडो केवल उन अभ्यार्थियों के लिए उपलब्ध है, जिन्होंने फेज-1 और फेज-2 की आवेदन प्रक्रिया समय सीमा के अंदर पूरी कर ली थी. जिन उम्मीदवारों ने 31 जुलाई तक सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन किया.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 01 Aug 2026 03:29 PM (IST)
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दिल्ली यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के वन ईयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अपने फाॅर्म में सुधार का मौका दिया है. यूनिवर्सिटी ने एप्लीकेशन करेक्शन विंडो खोल दी है, जिसके जरिए पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र में निर्धारित डिटेल में बदलाव कर सकते हैं. यह सुविधा केवल 1 अगस्त 2026 को रात 11:59 बजे तक उपलब्ध रहेगी.

इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने यह भी स्पष्ट किया है कि तय समय समय के बाद किसी भी प्रकार के संशोधन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. ऐसे में उम्मीदवारों को लास्ट मिनट का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन  की जांच कर सभी जरूरी बदलाव कर लें.  

किन उम्मीदवारों को मिलेगी एडिट की सुविधा?

यह करेक्शन विंडो केवल उन अभ्यार्थियों के लिए उपलब्ध है, जिन्होंने फेज-1 और फेज-2 की आवेदन प्रक्रिया समय सीमा के अंदर पूरी कर ली थी. जिन उम्मीदवारों ने 31 जुलाई तक सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन किया, वही अपने आवेदन में संशोधन कर सकते हैं. 

किन जानकारियों में कर सकेंगे बदलाव?

यूनिवर्सिटी की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र में केवल उन्हीं विवरण में बदलाव कर सकेंगे, जिनकी एडिट की अनुमति दी गई है. इसमें मुख्य रूप से पर्सनल जानकारी और एकेडमिक जानकारी शामिल है. आवेदन जमा करने से पहले सभी जानकारी एक बार अच्छी तरह जान लेने की सलाह दी गई है, क्योंकि इसके बाद संशोधन का कोई और अवसर मिलने की संभावना नहीं है. 

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संशोधित सीट मैट्रिक्स भी जारी

करेक्शन विंडो के साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 1 ईयर पीजी प्रोग्राम्स के लिए संशोधित सीट मैट्रिक्स भी जारी कर दी है.  इसमें अलग-अलग पाठ्यक्रम के लिए कैटेगरी वाइज सीटों की अध्ययन जानकारी उपलब्ध कराई गई है. यूनिवर्सिटी के अनुसार एमए इंग्लिश, एमए पॉलिटिकल साइंस,  एमकॉम, एमएससी कंप्यूटर साइंस और एमएससी मैथमेटिक्स जैसे प्रमुख पाठ्यक्रमों में अनारक्षित वर्ग के लिए 49-49 सीटें उपलब्ध है. इसके अलावा आरक्षण नीति के अनुसार ओबीसी एनसीएल, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए भी सीटें निर्धारित की गई है. 

ऐसे करें आवेदन में सुधार 

  • आवेदन फॉर्म में सुधार के लिए सबसे पहले डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं 
  • इसके बाद पोर्टल पर 1 ईयर पीजी एडमिशन 2026-27 लिंक पर क्लिक करें. 
  • इसके बाद पीजी 1 ईयर ऑप्शन चुनकर अपनी आवेदन संख्या और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें. 
  • लॉगिन करने के बाद डैश बोर्ड में उपलब्ध एडिट एप्लीकेशन फॉर्म ऑप्शन पर क्लिक करें. 
  • जिन डिटेल में संशोधन की अनुमति है, उनमें आवश्यक बदलाव करें.
  • सभी जानकारी दोबारा चेक करने के बाद आवेदन सबमिट करें और कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 01 Aug 2026 03:29 PM (IST)
Tags :
Education Delhi University Delhi University PG Admission DU One Year PG Admission
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