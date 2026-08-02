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हिंदी न्यूज़शिक्षाबिहार में पहले होगा 14700 शिक्षकों का ट्रांसफर, फिर आएगी 32388 पदों पर भर्ती 

बिहार में पहले होगा 14700 शिक्षकों का ट्रांसफर, फिर आएगी 32388 पदों पर भर्ती 

बिहार में लागू की गई नई शिक्षक समायोजन एवं रेशनलाइजेशन नीति के तहत पहले सरप्लस शिक्षकों का तबादला किया जाएगा. इसके बाद BPSC के माध्यम से टीआरई-4 के तहत 32,388 नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 02 Aug 2026 07:51 AM (IST)
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Bihar Teacher Recruitment 2026: बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के समायोजन और नई भर्ती की प्रक्रिया को तेज कर दिया है. राज्य में लागू की गई नई शिक्षक समायोजन एवं रेशनलाइजेशन नीति के तहत पहले सरप्लस शिक्षकों का तबादला किया जाएगा. इसके बाद बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के माध्यम से TRE-4 के तहत 32,388 नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि नई व्यवस्था के लिए शुरू किए गए ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर पहले दो दिन में ही बड़ी संख्या में शिक्षकों ने आवेदन किया है.

2 दिन में 14,796 शिक्षकों ने किया आवेदन 

शिक्षा मंत्री के अनुसार, अब तक 14,796 सरप्लस शिक्षकों ने ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए सफलतापूर्वक आवेदन जमा कर दिया है. इसके अलावा 7,795 शिक्षक आवेदन पत्र भरकर पोर्टल पर सेव कर चुके हैं, लेकिन अभी अंतिम रूप से सबमिट नहीं किया है. इस तरह कुल 22,591 शिक्षकों ने  ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू कर दी है. वहीं 2,142 शिक्षकों ने म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए भी आवेदन किया है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि ट्रांसफर के लिए आवेदन करना पूरी तरह स्वैच्छिक है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है.

क्या है नई ट्रांसफर नीति?

शिक्षा विभाग की नई नीति के तहत ऐसे शिक्षकों को सरप्लस शिक्षक माना गया है, जिनकी तैनाती उन सरकारी स्कूल में है, जहां शिक्षक छात्र अनुपात के अनुसार जरूरत से ज्यादा शिक्षक मौजूद हैं. इन शिक्षकों को उन स्कूलों में भेजा जाएगा, जहां शिक्षकों की कमी है. अगर किसी शिक्षक का तत्काल समायोजन संभव नहीं होता है, तो उन्हें आंगनबाड़ी केंद्रों, अनुसूचित जाति छात्रावासों और कर्पूरी ठाकुर छात्रावासों में तैनात किया जाएगा.

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30 स्कूलों को मिलेगा ऑप्शन 

नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक शिक्षक ट्रांसफर के लिए अधिकतम 30 स्कूलों का ऑप्शन चुन सकेगा. महिला शिक्षकों की पोस्टिंग उनके पंजीकृत गृह एड्रेस से जुड़े आसपास के पंचायत क्षेत्रों में की जाएगी. वहीं पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफर उनके वर्तमान प्रखंड से बाहर लेकिन उससे सटे प्रखंडों में किया जाएगा. सरकार ने यह भी तय किया है कि सामान्य परिस्थितियों में शिक्षकों का ट्रांसफर हर 5 वर्ष में किया जाएगा. वहीं आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार बिहार में फिलहाल कक्षा 1 से 5 तक 65,413, कक्षा 6 से 8 तक 9,471, कक्षा 9 से 10 तक 17,904 और कक्षा 11 से 12 तक 14500 सरप्लस शिक्षक है. हालांकि इसके बावजूद अररिया, जमुई और पूर्णिया जैसे कई जिलों में प्राथमिक शिक्षकों को कमी बनी हुई है.

इसके बाद होगी 32,388 शिक्षकों की नई भर्ती 

राज्य सरकार ने टीआरई-4 के तहत 32,388 शिक्षकों की भर्ती के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेज दी है. इन पदों में कक्षा 1 से 5 के लिए 3,847 पद, कक्षा 6 से 8 के लिए 8,563 पद, कक्षा 9 से 10 के लिए 3,877 पद और कक्षा 11 से 12 के लिए 16,101 पद शामिल है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 02 Aug 2026 07:51 AM (IST)
Tags :
Bihar Teacher Vacancy BPSC TRE 4 Recruitment Bihar Teacher Recruitment 2026 Bihar Teacher Transfer
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