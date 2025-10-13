सैनिक स्कूल में पढ़ने की चाहत रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन मौका आया है. सैनिक स्कूल सोसायटी ने देश भर में सैनिक स्कूलों में क्लास 6 और 9 में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स निकाल दिए हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एंट्रेंस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर शाम 5 बजे तक है. ऐसे में स्टूडेंट्स राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) KI ऑफिशियल वेबसाइट nta.nic.in पर जाकर ये फॉर्म आसानी से भर सकते हैं और एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं. आइए यहां एडमिशन के प्रोसेस को और डिटेल में समझते हैं.

कैसे होता है सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम?

ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम (AISSEE) ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है, जिसमें MCQ बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं. ये एग्जाम पेपर मोड में होता है, जिसमें स्टूडेंट्स को फिल करने लिए OMR शीट दी जाती है. क्लास 6 का एग्जाम कुल 300 मार्क्स का होता है, जिसके लिए 150 मिनिट का समय मिलता है और ये 13 अलग अलग भाषाओं में होता है. इसमें मैथ्स से लेकर इंटेलिजेंस तक सभी तरह के सवाल शामिल होते हैं. वहीं क्लास 9 को एग्जाम के लिए मिलने वाला समय केवल 180 मिनट का है.

फीस और जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जानकारी

सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम की फीस का सभी कैटेगरीज के लिए अलग अलग है. इसमें जहां जनरल, OBC, डिफेंस एंड एक्स-सर्विसमेन के लिए ये फीस 850 है तो वहीं SC/ST के लिए ये चार्ज केवल 700 रुपये है. साथ ही रजिस्ट्रेशन के लिए रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर की स्कैन कॉपी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ(आधार, पैनकार्ड), मेडिकल फिटनेस सार्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट ऑफ चिल्ड्रे ऑफ आर्म्ड फॉर्स पर्सनल(इफ रिक्वायर्ड), ये सभी डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी हैं.

एंट्रेंस एग्जाम के लिए कैसे करें अप्लाई?

1. सबसे पहले NTA की ऑफिशियल वेबसाइट nta.nic.in पर जाएं और सैनिक स्कूल सेक्शन पर क्लिक करें.

2. अब होमपेज पर Registration फॉर AISSEE 2026 Examination पर क्लिक करें.

3. अब अपना अकाउंट लोगों करें और अगर आप न्यू यूजर हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन करें.

4. इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करें और मांगे गए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.

5. अगले स्टेप में फीस जमा करके सबमिट सबमिट पर क्लिक करें.

6. इस तरह सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपका रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाएगा.

