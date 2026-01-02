हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षावायुसेना के नए वाइस चीफ बने एयर मार्शल नागेश कपूर, जानें इन्हें कितनी मिलेगी सैलरी?

वायुसेना के नए वाइस चीफ बने एयर मार्शल नागेश कपूर, जानें इन्हें कितनी मिलेगी सैलरी?

एयर मार्शल नागेश कपूर ने 1 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पदभार संभाल लिया है. आइए जानते हैं उनकी सैलरी...

By : एबीपी लाइव | Edited By: Rajni Upadhyay | Updated at : 02 Jan 2026 04:32 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय वायुसेना को नए साल के पहले ही दिन एक नया और अनुभवी नेतृत्व मिल गया है. एयर मार्शल नागेश कपूर ने 1 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पदभार संभाल लिया है. इस मौके पर उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. उनकी नियुक्ति को वायुसेना के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है, क्योंकि उनके पास लंबा अनुभव, मजबूत नेतृत्व और कई बड़े ऑपरेशनों में काम करने का रिकॉर्ड है.

एयर मार्शल नागेश कपूर इससे पहले गांधीनगर स्थित साउथ वेस्टर्न एयर कमांड में एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे. इस जिम्मेदारी के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए और वायुसेना की तैयारियों को मजबूत किया. उनके नेतृत्व में साउथ वेस्टर्न एयर कमांड ने कई चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया.

ऑपरेशन सिंदूर में निभाई अहम भूमिका

एयर मार्शल नागेश कपूर का नाम ऑपरेशन सिंदूर से खास तौर पर जुड़ा रहा है. इस ऑपरेशन के दौरान उनकी रणनीति और नेतृत्व की काफी सराहना हुई. बताया जाता है कि 6 से 10 मई के बीच जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी एयर बेस पर कई सटीक हमले किए, उस समय एयर मार्शल कपूर की भूमिका बेहद अहम रही. इन कार्रवाइयों में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ था. ऑपरेशन सिंदूर में शानदार योगदान के लिए उन्हें सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा पदक जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया है. इसी साल की शुरुआत में उन्हें सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल भी प्रदान किया गया था.

लंबा सफर

एयर मार्शल नागेश कपूर का वायुसेना में सफर करीब चार दशक पुराना है. उन्होंने 6 दिसंबर 1986 को फाइटर स्ट्रीम में भारतीय वायुसेना जॉइन की थी. इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. वह नेशनल डिफेंस एकेडमी (एनडीए), डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज और नेशनल डिफेंस कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से पढ़ाई कर चुके हैं. यह संस्थान देश के चुनिंदा सैन्य अधिकारियों को ही मौका देते हैं, जिससे उनकी काबिलियत का अंदाजा लगाया जा सकता है.

एयर मार्शल कपूर एक योग्य फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और फाइटर कॉम्बैट लीडर भी हैं. उनके पास 3400 घंटे से ज्यादा उड़ान का अनुभव है, जो किसी भी फाइटर पायलट के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है. उन्होंने अलग-अलग तरह के फाइटर विमान उड़ाए हैं और युवाओं को प्रशिक्षण भी दिया है.

कई अहम पदों पर किया काम

अपने करियर के दौरान एयर मार्शल नागेश कपूर ने कई अहम फील्ड और स्टाफ पदों पर काम किया है. वह सेंट्रल सेक्टर में एक फाइटर स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर रह चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने वेस्टर्न सेक्टर में एक फ्लाइंग बेस के स्टेशन कमांडर की जिम्मेदारी भी संभाली. एक प्रमुख एयर बेस के एयर ऑफिसर कमांडिंग के रूप में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं.

वाइस चीफ बनने से पहले वह ट्रेनिंग कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ भी रहे. इस पद पर रहते हुए उन्होंने वायुसेना के प्रशिक्षण सिस्टम को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई. युवा अधिकारियों और पायलटों के प्रशिक्षण पर उनका खास फोकस रहा, जिससे वायुसेना को भविष्य के लिए बेहतर तैयार किया जा सके.

कितनी मिलेगी सैलरी

अब बात करते हैं उनकी सैलरी की. वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद बहुत ही उच्च स्तर का होता है. इस पद पर एयर मार्शल नागेश कपूर को लेवल-17 के तहत हर महीने करीब 2 लाख 25 हजार रुपये की बेसिक सैलरी मिलेगी. इसके अलावा उन्हें सरकारी आवास, वाहन, स्टाफ, चिकित्सा सुविधा और अन्य कई तरह की सुविधाएं भी मिलेंगी.

 

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 02 Jan 2026 04:32 PM (IST)
Tags :
Education Air Marshal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Iran Protest: ईरान में हिंसक प्रदर्शन के पीछे कौन, सड़कों पर क्यों उतरा Gen Z? ट्रंप ने भी पहुंचा दिया मैसेज
ईरान में हिंसक प्रदर्शन के पीछे कौन, सड़कों पर क्यों उतरा Gen Z? ट्रंप ने भी पहुंचा दिया मैसेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 12वीं तक के स्कूल 5 जनवरी तक रहेंगे बंद, बढ़ती ठंड के बीच लिया गया फैसला
यूपी में 12वीं तक के स्कूल 5 जनवरी तक रहेंगे बंद, बढ़ती ठंड के बीच लिया गया फैसला
विश्व
कंगाल पाकिस्तान के हाथ लगा तेल और गैस का बड़ा खजाना! खुशी से फूले नहीं समा रहे शहबाज शरीफ, क्या मालामाल होगा पड़ोसी?
कंगाल पाकिस्तान के हाथ लगा तेल और गैस का बड़ा खजाना! खुशी से फूले नहीं समा रहे शहबाज शरीफ, क्या मालामाल होगा पड़ोसी?
क्रिकेट
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
Advertisement

वीडियोज

Indian Exporters को Global Market का रास्ता | New Govt Scheme Explained | Paisa Live
Vodafone Idea को बड़ी राहत | Cabinet के फैसलों से बदलेगा Economic Game | Paisa Live
Indore के Bhagirathpura में हुए जहरीले पानी कांड में बढ़ा मौत का आंकड़ा !। MP News
Indore में Bhagirathpura में दूषित पानी से हुई मौतों पर आई इस वक्त की बड़ी खबर । MP News
ईरान कंगाल क्यों हो रहा है? महंगाई 50%+ | Protest on Streets | Iran Crisis Explained| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran Protest: ईरान में हिंसक प्रदर्शन के पीछे कौन, सड़कों पर क्यों उतरा Gen Z? ट्रंप ने भी पहुंचा दिया मैसेज
ईरान में हिंसक प्रदर्शन के पीछे कौन, सड़कों पर क्यों उतरा Gen Z? ट्रंप ने भी पहुंचा दिया मैसेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 12वीं तक के स्कूल 5 जनवरी तक रहेंगे बंद, बढ़ती ठंड के बीच लिया गया फैसला
यूपी में 12वीं तक के स्कूल 5 जनवरी तक रहेंगे बंद, बढ़ती ठंड के बीच लिया गया फैसला
विश्व
कंगाल पाकिस्तान के हाथ लगा तेल और गैस का बड़ा खजाना! खुशी से फूले नहीं समा रहे शहबाज शरीफ, क्या मालामाल होगा पड़ोसी?
कंगाल पाकिस्तान के हाथ लगा तेल और गैस का बड़ा खजाना! खुशी से फूले नहीं समा रहे शहबाज शरीफ, क्या मालामाल होगा पड़ोसी?
क्रिकेट
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
बॉलीवुड
Dhurandhar Worldwide Box Office Collection: रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने 'पुष्पा 2' का भी तोड़ दिया रिकॉर्ड, बनी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म
रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने 'पुष्पा 2' का भी तोड़ दिया रिकॉर्ड, बनी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म
विश्व
'हरगिज नहीं मिलूंगा...', सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने PAK नेताओं से मिलने से किया इनकार, आसिम मुनीर पर हुए फायर
'हरगिज नहीं मिलूंगा...', सऊदी प्रिंस MBS ने PAK नेताओं से मिलने से किया इनकार, मुनीर पर हुए फायर
ट्रेंडिंग
टेबल टिशू नहीं मिला तो फाड़ दी दूसरे की जींस, जेबों को रूमाल बना पोंछा मुंह
टेबल टिशू नहीं मिला तो फाड़ दी दूसरे की जींस, जेबों को रूमाल बना पोंछा मुंह
हेल्थ
Morning Sore Throat: पॉल्यूशन की वजह से सुबह-सुबह गले में रहती है खराश? ये 7 होम रेमेडीज दिलाएंगी राहत
पॉल्यूशन की वजह से सुबह-सुबह गले में रहती है खराश? ये 7 होम रेमेडीज दिलाएंगी राहत
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget