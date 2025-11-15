AIIMS में ग्रुप-B और ग्रुप-C पदों पर बड़े पैमाने पर भर्ती, CRE-4 नोटिफिकेशन जारी

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) ने देशभर के विभिन्न एम्स और मेडिकल संस्थानों में ग्रुप-B और ग्रुप-C पदों पर भर्ती के लिए कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन (CRE-4) का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. लंबे समय से सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह बड़ा अवसर है. आवेदन की प्रक्रिया 14 नवंबर से शुरू हो चुकी है और अंतिम तारीख 2 दिसंबर 2025 तय की गई है. इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी करनी होगी.

कौन कर सकता है आवेदन?

एम्स ने इस भर्ती के लिए कई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की हैं. उम्मीदवारों के पास कक्षा 10वीं और 12वीं का प्रमाण-पत्र होना चाहिए. साथ ही स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री भी जरूरी है. पदों के अनुसार योग्यता अलग-अलग हो सकती है, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें. इस भर्ती की खास बात यह है कि अधिकतर पदों पर अनुभव की बाध्यता नहीं है, इसलिए नए उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन शुल्क कितना देना होगा?

आवेदन शुल्क वर्ग के अनुसार अलग-अलग तय किया गया है. सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 3000 है. वहीं एससी, एसटी और EWS वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 2400 रखा गया है. भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किया जा सकेगा, और फीस जमा होते ही रसीद उम्मीदवारों को उपलब्ध कराई जाएगी.

परीक्षा कब और कैसे होगी?

एम्स ने परीक्षा की तारीखें भी घोषित कर दी हैं. कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का आयोजन 22 से 24 दिसंबर 2025 के बीच किया जाएगा. परीक्षा कंप्यूटर आधारित यानी ऑनलाइन मोड में होगी. परीक्षा से ठीक तीन दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे.

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाएं. इसके बाद होमपेज पर दिख रहे “AIIMS CRE 2025” लिंक पर क्लिक करें. अब रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा, जहां आपको अपनी मूल जानकारी भरनी होगी. रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद लॉगिन कर आवेदन फॉर्म भरें. नाम, पता, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता जैसी सभी जानकारी ध्यान से दर्ज करें. इसके बाद फोटो, सिग्नेचर और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें. अब निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करें. अंत में फॉर्म सब्मिट कर दें और उसका प्रिंट आउट रख लें.

यह भी पढ़ें- विदेश से MBBS करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर, शुरू हुई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया; जानें प्रोसेस

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI