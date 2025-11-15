विदेश से MBBS करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर, शुरू हुई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया; जानें प्रोसेस 

नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेस (NBEMS) ने विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट परीक्षा यानी FMGE दिसंबर 2025 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. 14 नवंबर 2025 को दोपहर 3 बजे से रजिस्ट्रेशन विंडो खोल दी गई है, और अब देशभर में बैठे वे सभी छात्र, जिन्होंने विदेश से MBBS की पढ़ाई की है और भारत में डॉक्टर बनने का सपना रखते हैं, आसानी से आवेदन कर सकते हैं.

रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 4 दिसंबर 2025 रात 11:55 बजे तय की गई है, यानी उम्मीदवारों के पास पूरा 21 दिन का समय है, लेकिन विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि आखिरी समय तक इंतजार न करें, क्योंकि दस्तावेज अपलोड और फीस भुगतान में अक्सर तकनीकी दिक्कतें आ जाती हैं.

परीक्षा की तारीख भी तय कर दी गई है. FMGE दिसंबर 2025 परीक्षा 17 जनवरी 2026 को आयोजित होगी, और परिणाम 17 फरवरी 2026 तक घोषित होंगे. इस परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए यह अगला एक महीना काफी महत्वपूर्ण होने वाला है. FMGE को देश की कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है, और इसके पिछले आंकड़े भी यही बताते हैं.

जून 2025 सत्र में 37,207 छात्रों ने आवेदन किया, जिनमें से 36,034 परीक्षा में बैठे, लेकिन केवल 6,707 उम्मीदवार ही पास हो सके. पास प्रतिशत रहा मात्र 18%, जबकि असफलता दर 81% से भी ज्यादा दर्ज की गई. यही वजह है कि इस परीक्षा की हर अपडेट और हर निर्देश छात्रों के लिए बहुत मायने रखता है.

क्या है जरूरी शर्तें?

आवेदन की शर्तों की बात करें तो NBEMS ने इस बार भी नियम साफ रखे हैं. उम्मीदवारों को 31 अक्टूबर 2025 या उससे पहले अपनी अंतिम MBBS परीक्षा या समकक्ष डिग्री पास करनी होगी. जिन छात्रों का परिणाम या प्रमाणपत्र तय तारीख से पहले उपलब्ध नहीं होगा, उनका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा. साथ ही विदेश से मिली मेडिकल डिग्री का प्रमाणीकरण भी जरूरी है.

यह प्रमाणन या तो संबंधित देश के भारतीय दूतावास से या फिर उस देश के किसी अधिकृत प्राधिकारी से होना चाहिए. कई बार छात्र यह दस्तावेज़ अपलोड करना भूल जाते हैं या गलत प्रारूप में लगा देते हैं, जिसके चलते आवेदन अस्वीकार हो जाता है, इसलिए इस बार NBEMS ने साफ निर्देश जारी किए हैं कि सभी दस्तावेजों की जांच करके ही फॉर्म भरें.

कैसे करें रजिस्ट्रेशन

अब बात आवेदन प्रक्रिया की करें तो NBEMS ने इसे काफी सरल रखा है. उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाना होगा. वहां FMGE December 2025 वाला टैब दिखेगा, जिस पर क्लिक करना है. इसके बाद रजिस्ट्रेशन लिंक खुलेगा, जहां नाम, जन्मतिथि, ईमेल और अन्य मूलभूत जानकारी दर्ज कर अकाउंट बनाना होगा.

रजिस्ट्रेशन पूरा होते ही उम्मीदवार मुख्य फॉर्म भर सकते हैं. इसमें व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षिक योग्यता, विदेश में पढ़ाई से जुड़े दस्तावेज और फोटोग्राफ-हस्ताक्षर अपलोड करने होते हैं. फॉर्म पूरा करने के बाद परीक्षा शुल्क जमा करके आवेदन सब्मिट कर देना है, और अंत में उसका प्रिंट आउट रखना जरूरी है क्योंकि भविष्य में इसकी जरूरत पड़ सकती है.

