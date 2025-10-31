हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षा47 साल की जुवाना अब्दुल्ला की नई उड़ान, चार बच्चों की मां ने पास किया NEET; अब बनेंगी डेंटिस्ट

47 साल की जुवाना अब्दुल्ला की नई उड़ान, चार बच्चों की मां ने पास किया NEET; अब बनेंगी डेंटिस्ट

25 साल बाद 47 वर्षीय जुवाना अब्दुल्ला ने अपने सपने को फिर से जिया चार बच्चों की मां ने पहली बार में ही NEET पास कर अब डेंटिस्ट बनने की राह पकड़ ली है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 31 Oct 2025 06:34 PM (IST)
Preferred Sources

कहते हैं सपनों की कोई उम्र नहीं होती अगर जज्बा हो तो राह खुद-ब-खुद बन जाती है. केरल के कासरगोड जिले की रहने वाली जुवाना अब्दुल्ला ने यह बात एक बार फिर सच साबित कर दी है. 47 साल की उम्र में, शादी और चार बच्चों की परवरिश के बाद, जुवाना ने NEET परीक्षा पास कर बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (BDS) की पढ़ाई शुरू की है.

साल 2000 में जब जुवाना की शादी हुई थी, तब उन्होंने मेडिकल फार्माकोलॉजी में मास्टर डिग्री बीच में ही छोड़ दी थी. घर और परिवार की जिम्मेदारियों के चलते उन्हें अपने सपनों को कुछ वक्त के लिए किनारे रखना पड़ा. लेकिन अब, 25 साल बाद, उन्होंने फिर से अपनी अधूरी मंज़िल की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं.

क्या कहती हैं जुवाना?

जुवाना कहती हैं अब मैं पढ़ाई और जिंदगी, दोनों में संतुलन बनाकर आगे बढ़ना चाहती हूं. उनका परिवार भी डॉक्टरों से भरा है. उनके पति डॉ. के.पी. अब्दुल्ला कन्हंगड के सरकारी अस्पताल में ईएनटी सर्जन हैं. उनकी बड़ी बेटी मरियम अफरीन एमबीबीएस कर चुकी हैं और अब हाउस सर्जन हैं. दो बेटे सालिह अब्दुर्रजाक और सलमान अब्दुल कादिर मेडिकल के छात्र हैं, जबकि सबसे छोटी बेटी अजीमा आसिया अभी बारहवीं कक्षा में पढ़ रही है. ऐसे माहौल में जुवाना का फिर से कॉलेज जाना परिवार के लिए प्रेरणा का विषय बन गया है.

बिना एग्जाम पास की परीक्षा

जुवाना ने यह परीक्षा बिना किसी कोचिंग क्लास के पास की. उन्होंने तैयारी के लिए सिर्फ YouTube और अपने बच्चों की मदद ली. वह बताती हैं महामारी के दौरान मैंने अपने बेटे को ऑनलाइन कोचिंग लेते देखा. तभी लगा कि अगर वह कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं. जब नेशनल मेडिकल कमीशन ने NEET की उम्र सीमा हटा दी, तो मैंने फैसला किया कि अब अपनी कोशिश करूंगी. मेरे पति और बच्चों ने हर कदम पर मेरा साथ दिया.

बचपन का सपना

बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना देखने वाली जुवाना बताती हैं बारहवीं के बाद मैंने तीन बार केरल सरकार की मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा दी थी लेकिन सफलता नहीं मिली. बाद में मैंने जूलॉजी में बीएससी किया और फिर मेंगलुरु में मेडिकल फार्माकोलॉजी में पोस्टग्रेजुएशन जॉइन किया. लेकिन तभी मेरे पिता का निधन हो गया जिससे मैं बहुत टूट गई. कुछ महीनों बाद शादी हुई और पढ़ाई छूट गई.

वह बताती हैं कि मेरे लिए यह सफर मेहनत से ज्यादा समझदारी से काम करने वाला था. मैंने हर दिन थोड़ा-थोड़ा पढ़ा, बच्चों से मदद ली और खुद पर भरोसा रखा. उम्र कोई रुकावट नहीं है, बस हिम्मत चाहिए. अब उन्होंने अपने घर से करीब आधे घंटे की दूरी पर स्थित डेंटल कॉलेज में एडमिशन लिया है.

यह भी पढ़ें - WB HS Semester 3 Result 2026: पश्चिम बंगाल 12वीं का तीसरा सेमेस्टर रिजल्ट जारी, 93.72% छात्र हुए पास; इस बार बढ़ा सफलता का ग्राफ

 

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 31 Oct 2025 06:30 PM (IST)
Tags :
Education NEET 47-year-old Woman Clears NEET
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'जज साहब 5 साल 5 महीने से जेल में हूं...', दिल्ली दंगा मामले में जमानत के लिए खालिद, शरजील ने SC में दीं ये दलीलें
'जज साहब 5 साल 5 महीने से जेल में हूं...', दिल्ली दंगा मामले में जमानत के लिए खालिद, शरजील ने SC में दीं ये दलीलें
राजस्थान
राजस्थान में आज से धर्मांतरण विरोधी कानून लागू, बुलडोजर की कार्रवाई समेत कई प्रावधान
राजस्थान में आज से धर्मांतरण विरोधी कानून लागू, बुलडोजर की कार्रवाई समेत कई प्रावधान
विश्व
ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा पर बनाया वीडियो, भारत के आंकड़े दिखाकर कही ये बात
ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा पर बनाया वीडियो, भारत के आंकड़े दिखाकर कही ये बात
टेलीविजन
'अक्षरा' की सास ने 10 साल तक की न्यूज एंकरिंग, फिर बन बैठी एक्ट्रेस, शादी के बाद इंडस्ट्री को कहा अलविदा, अब कर रही हैं ये काम
10 साल तक न्यूज एंकरिंग करने के बाद 'अक्षरा' की सास बनीं एक्ट्रेस, शादी के बाद छोड़ा इंडस्ट्री
Advertisement

वीडियोज

Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने अपनी एक्टिंग और प्रोडक्शन से बिखेरी चमक, एक औसत कहानी को बना दिया खास.
Shehnaaz Gill Exclusive Interview | इक्क कुड़ी जर्नी, पंजाबी बैन स्ट्रगल सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Interview | इक्क कुड़ी | वास्तविक जीवन का व्यक्तित्व चरित्र से कैसे अलग है?
Dularchand Case: बीच चुनाव Mokama में हत्याकांड, दुलारचंद के postmortem से सुलझेगी गुत्थी?
Idli Kadhai Review:: धनुष ने साबित किया कि वो अगले लेवल पर हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जज साहब 5 साल 5 महीने से जेल में हूं...', दिल्ली दंगा मामले में जमानत के लिए खालिद, शरजील ने SC में दीं ये दलीलें
'जज साहब 5 साल 5 महीने से जेल में हूं...', दिल्ली दंगा मामले में जमानत के लिए खालिद, शरजील ने SC में दीं ये दलीलें
राजस्थान
राजस्थान में आज से धर्मांतरण विरोधी कानून लागू, बुलडोजर की कार्रवाई समेत कई प्रावधान
राजस्थान में आज से धर्मांतरण विरोधी कानून लागू, बुलडोजर की कार्रवाई समेत कई प्रावधान
विश्व
ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा पर बनाया वीडियो, भारत के आंकड़े दिखाकर कही ये बात
ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा पर बनाया वीडियो, भारत के आंकड़े दिखाकर कही ये बात
टेलीविजन
'अक्षरा' की सास ने 10 साल तक की न्यूज एंकरिंग, फिर बन बैठी एक्ट्रेस, शादी के बाद इंडस्ट्री को कहा अलविदा, अब कर रही हैं ये काम
10 साल तक न्यूज एंकरिंग करने के बाद 'अक्षरा' की सास बनीं एक्ट्रेस, शादी के बाद छोड़ा इंडस्ट्री
Kabaddi
PKL 12 Final Live Streaming: मोबाइल पर कब, कहां और कैसे फ्री में देखें प्रो कबड्डी लीग का फाइनल? जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
मोबाइल पर कब, कहां और कैसे फ्री में देखें प्रो कबड्डी लीग का फाइनल? जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ट्रायल फ्लाइट की सफल लैंडिंग, एयर नेविगेशन सिस्टम की जांच शुरू
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ट्रायल फ्लाइट की सफल लैंडिंग, एयर नेविगेशन सिस्टम की जांच शुरू
जनरल नॉलेज
बचपन से आखिरी सफर तक कैसी दिखती थीं इंदिरा गांधी? तस्वीरों में देखें पूरा सफरनामा
बचपन से आखिरी सफर तक कैसी दिखती थीं इंदिरा गांधी? तस्वीरों में देखें पूरा सफरनामा
हेल्थ
ऑफिस के बाहर काले प्लास्टिक के डब्बे में खाना तो नहीं पैक करवाते हैं आप, हो सकता है कैंसर
ऑफिस के बाहर काले प्लास्टिक के डब्बे में खाना तो नहीं पैक करवाते हैं आप, हो सकता है कैंसर
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
ENT LIVE
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Embed widget