पश्चिम बंगाल के इंटरमीडिएट छात्रों के लिए आज का दिन बेहद खास रहा. पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद (WBCHSE) ने 31 अक्तूबर 2025 को कक्षा 12वीं (HS) के तीसरे सेमेस्टर का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस साल छात्रों की मेहनत रंग लाई और सफलता दर पिछले साल की तुलना में बढ़कर 93.72% हो गई है. पिछले वर्ष यह आंकड़ा 90.79% था. रिजल्ट की घोषणा परिषद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई, जिसके बाद दोपहर 2 बजे से छात्र result.wb.gov.in पर अपने रोल नंबर और लॉगिन डिटेल्स के जरिए अपना परिणाम देख सकते हैं.



WBCHSE की ओर से आयोजित 12वीं के तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा 8 सितंबर से 22 सितंबर 2025 के बीच हुई थी. इस परीक्षा के लिए 6,60,260 छात्रों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 6,45,832 छात्र परीक्षा में शामिल हुए. परिषद ने अगले चरण यानी सेमेस्टर 4 परीक्षा 2026 की तारीखें भी घोषित कर दी हैं. यह परीक्षा 12 से 27 फरवरी 2026 तक आयोजित की जाएगी.



जानें पासिंग क्राइटेरिया



रिजल्ट के साथ ही परिषद ने यह भी स्पष्ट किया है कि उत्तीर्ण होने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में कम से कम 30% अंक यानी 100 में से 30 अंक प्राप्त करने होंगे. रिजल्ट में छात्रों के नाम, रोल नंबर, विषयवार अंक, ग्रेड, कुल प्रतिशत और क्वालिफाइंग स्टेटस जैसी जानकारी दी गई है.



स्कूलों के लिए खास निर्देश



WBCHSE ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे अपने लॉगिन पोर्टल के माध्यम से Statement of Marks (अंकतालिका) और Synopsis of Marks (अंकों का सारांश) डाउनलोड करें. छात्र अपने ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स स्कूल से प्राप्त कर सकेंगे.

रिजल्ट देखने का तरीका

नतीजे चेक करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट result.wb.gov.in पर जाएं. इसके बाद “West Bengal Higher Secondary Examination Results 2026” लिंक पर क्लिक करें. फिर उम्मीदवार अपना रोल नंबर और लॉगिन विवरण दर्ज करें. इसके बाद कैंडिडेट्स दिए गए कैप्चा कोड को भरें और सबमिट पर क्लिक करें. फिर आपकी स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा. इसके बाद आप आगे के लिए इसका प्रिंटआउट सेव रख लें.

