दशहरा की धूम पूरे देश में रहती है. राजधानी पटना समेत बिहार के विभिन्न जिलों में विभिन्न पूजा पंडाल में महा सप्तमी के मौके पर मां दुर्गा का पट खुल गया है. इस मौके पर सोमवार को राजधानी पटना स्थित बोरिंग रोड में एक पूजा पंडाल में खास दिख रहा है, क्योंकि यहां श्री श्री सर्वजन दुर्गा पूजा समिति के जरिए पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के थीम पर पूजा पंडाल को बनाया गया है.

क्या है पंडाल की खास बात?

खास बात यह है कि यहां पहलगाम का गौरीशंकर मंदिर का निर्माण पंडाल के रूप में किया गया है, जो काफी आकर्षित और भाव विभेर है. इसके साथ ही पूजा पंडाल में स्थापित मां दुर्गा दो रुपी मुद्रा में स्थापित की गई है. एक बालमुद्र तो दूसरा मां दुर्गा की नील आकार में आकर्षित प्रतिमा बनाई गई है. ऑपरेशन सिंदूर पर बने इस पूजा पंडाल में हमारे देश की दो जांबाज सेवा अधिकारी के कट आउट को भी जगह दी गई है. एक सोफिया कुरैशी तो दूसरी व्योमिका सिंह की तस्वीर भी दिख रही है.

पूजा पंडाल की भव्यता के बीच चर्चित इस पंडाल में आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने पूजा अर्चना की. इस दौरान उन्होंने कहा कि काफी आकर्षित या पंडाल बना है और ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेवा ने जिस तरीके से भारत का मान बढ़ाया उस गाथा को यहां दर्शाया गया है, तो गंगा जमुना तहजीब ही भारत की संस्कृति रही है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की पूजा

वहीं महा सप्तमी के मौके पर पटना के खाजपुरा दुर्गा पूजा समिति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे और पूजा कर माता का आशीर्वाद लिया, इससे पहले उन्होंने बिहारवासियों को दुर्गा पुजा की बधाई भी दी थी. मुख्यमंत्री ने कहा है कि दुर्गापूजा-दशहरा का पर्व हर्ष व उल्लास का पर्व है. दशहरा पर्व को विजय पर्व के रूप में मनाया जाता है. मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे दुर्गापूजा और दशहरा को पारस्परिक सद्भाव, आपसी भाईचारा व शांतिपूर्ण तरीके से हर्षोल्लास के साथ मिल-जुलकर मनाएं.

