दिवाली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते रेलवे ने बिहार के गयाजी से मुंबई और दिल्ली सहित कई प्रमुख शहरों के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन सेवाओं की घोषणा की है. इसके साथ ही रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए मौजूदा ट्रेन सेवाओं की अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया है.

मौजूदा ट्रेन सेवाओं की अवधि बढ़ेगी

पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने इसकी पुष्टि की है. पूजा स्पेशल ट्रेन सेवाओं की शुरुआत के साथ-साथ, बढ़ते यात्री भार को समायोजित करने के लिए मौजूदा ट्रेन सेवाओं की संचालन अवधि भी बढ़ाई जाएगी.

इन अतिरिक्त आगामी ट्रेन सेवाओं का उद्देश्य गया, बोकारो, झाझा, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज, मुंबई, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए यात्रा को आसान बनाना है. अधिकारियों ने यात्रियों को अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए पहले से आरक्षण कराने की सलाह दी है. बिहार के गया से चलाई जाने वाली ट्रेनें ये हैं.

गया-आनंद विहार-गया स्पेशल

ट्रेन संख्या 02397/02398 गया-आनंद विहार-गया स्पेशल 12 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच हर रविवार को गया से रवाना होगी. वापसी में आनंद विहार-गया स्पेशल 13 अक्टूबर से 1 नवंबर तक हर सोमवार को आनंद विहार से रवाना होगी.

गया-दिल्ली-गया स्पेशल ट्रेन

ट्रेन संख्या 13639/13640 गया-दिल्ली-गयाजी स्पेशल 12 अक्टूबर से 30 नवंबर तक प्रत्येक रविवार, मंगलवार और गुरुवार को रात 10 बजे गयाजी से प्रस्थान करेगी. वापसी यात्रा में, यह ट्रेन 13 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को शाम 7 बजे दिल्ली से प्रस्थान करेगी. अपनी यात्रा के दौरान, यह ट्रेन डेहरी-ऑन-सोन, सासाराम, डीडीयू और प्रयागराज होते हुए जाएगी.

आसनसोल-सीएसएमटी एसी स्पेशल

ट्रेन संख्या 01145/01146 सीएसएमटी-आसनसोल-सीएसएमटी एसी स्पेशल 6 अक्टूबर से प्रत्येक सोमवार को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी), मुंबई से प्रस्थान करेगी. यह ट्रेन आसनसोल पहुंचने से पहले डीडीयू और गयाजी होते हुए जाएगी. वापसी यात्रा में, ट्रेन हर बुधवार आसनसोल से रवाना होगी और गयाजी और डीडीयू होते हुए उसी मार्ग से गुरुवार को मुंबई पहुंचेगी.

