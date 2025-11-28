हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़Cityप्राइवेट बैंक की महिला अधिकारी के पास से मिला फर्जी रेलवे पास, यात्रा के बीच पकड़ी गई, इंजीनियर पति भी गिरफ्तार

प्राइवेट बैंक की महिला अधिकारी के पास से मिला फर्जी रेलवे पास, यात्रा के बीच पकड़ी गई, इंजीनियर पति भी गिरफ्तार

Mumbai News: एक्सिस बैंक में बड़े पद पर काम करने वाली महिला महीनों से कर रही थी फर्जी AC पास पर यात्रा. महिला के साथ इंजीनियर पति को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया.

By : सूरज ओझा | Edited By: जतिन राय | Updated at : 28 Nov 2025 03:11 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई की लोकल ट्रेनों में बिना टिकट और फर्जी पास का मामला नया नहीं है. कल्याण रेलवे स्टेशन पर एक ऐसा हाईटेक फर्जीवाड़ा पकड़ा गया जिसने रेलवे अधिकारियों को भी चौंका दिया. रेलवे पुलिस ने एक महिला को फर्जी AC लोकल पास के साथ पकड़कर गिरफ्तार किया है. खास बात यह है कि महिला एक निजी बैंक में बड़े पद पर कार्यरत है और लगभग एक लाख रुपये मासिक वेतन पाने के बावजूद वह कई महीनों से फर्जी पास के सहारे यात्रा कर रही थी.

पति-पत्नी दोनों गिरफ्तार

गिरफ्तार महिला की पहचान गुड़िया ओमकार शर्मा (28) के रूप में हुई है, जो एक्सिस बैंक में सेल्स मैनेजर है. इस मामले में उसके पति ओमकार आनंदी शर्मा (30) को भी गिरफ्तार किया गया है, जो पेशे से इंजीनियर है और उसने ही यह फर्जी पास तैयार किया था. दोनों अंबरनाथ के रहने वाले हैं.

टीटीआई ने बताया

मध्य रेलवे में टीटीआई पद पर कार्यरत विशाल तुकाराम नवले ने अपनी शिकायत में बताया कि 26 नवंबर को AC लोकल में जांच के दौरान महिला ने अपने मोबाइल पर UTS ऐप का सीज़न पास दिखाया. लेकिन बारीकी से जांच करने पर पता चला कि पास ऐप में नहीं बल्कि गूगल क्रोम ब्राउज़र में खुला हुआ था, और उस पर क्यूआर कोड भी नहीं था.

पास नंबर की जांच कराने पर पता चला कि यह पास ओमकार शर्मा के नाम पर है और इसकी वैधता 14 फरवरी 2025 को ही समाप्त हो चुकी है. इसके बाद व्हॉट्सऐप डेटा के जरिए पुष्टि हुई कि पास पूरी तरह से फर्जी है.

इंजीनियर पति बनाता था फर्जी पास

महिला को डोम्बिवली स्टेशन पर उतारकर जब पूछताछ की गई तो उसने माना कि फर्जी पास उसके पति ने बनाया है. बाद में ओमकार शर्मा ने कबूल किया कि उसने कोडिंग, ChatGPT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से यह फर्जी पास तैयार किया था. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ओमकार सिर्फ अपनी पत्नी के लिए ही नहीं, बल्कि कई अन्य लोगों के लिए भी फर्जी AC लोकल पास बना रहा था. उसके मोबाइल से 10 फर्जी पास बरामद हुए हैं, जो अलग-अलग लोगों को भेजे गए थे.

और पढ़ें
Published at : 28 Nov 2025 03:11 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Imran Khan News: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान जिंदा हैं! उनकी ही पार्टी ने लगा दी मुहर, शहबाज सरकार क्या बोली?
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान जिंदा हैं! उनकी ही पार्टी ने लगा दी मुहर, शहबाज सरकार क्या बोली?
महाराष्ट्र
2 दिसंबर के बाद टूट जाएगी महायुति? एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत ने कहा,
2 दिसंबर के बाद टूट जाएगी महायुति? एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत ने कहा, "अब BJP ही बताए..."
विश्व
Vladimir Putin India Visit: पुतिन के भारत दौरे का आ गया पूरा शेड्यूल, PM मोदी के अलावा और किससे मिलेंगे, जानें सब कुछ
पुतिन के भारत दौरे का आ गया पूरा शेड्यूल, PM मोदी के अलावा और किससे मिलेंगे, जानें सब कुछ
क्रिकेट
WPL में इन 5 स्टार खिलाड़ियों को किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा, सभी इंटरनेशनल क्रिकेट की हैं धुरंधर
WPL में इन 5 स्टार खिलाड़ियों को किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा, सभी इंटरनेशनल क्रिकेट की हैं धुरंधर
Advertisement

वीडियोज

Gustaakh Ishq Review | विजय वर्मा और फातिमा सना शेख के साथ गुलज़ार और मनीष मल्होत्रा का आत्मीय सिनेमा
Raisen Rape Case: पुलिस से बंदूक छीनने की कोशिश... | Breaking News | Madhya Pradesh
1 मिनट की बड़ी खबरें फटाफट रफ्तार में । Today News । 100 News । Top News
1 मिनट में देखिए दिन की वायरल खबरें फटाफट अंदाज में । Today News । 100 News । Top News
Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh: Gustaakh Ishq, Ideal Partner, आज के Gen-Z प्यार पर खुलकर बातचीत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Imran Khan News: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान जिंदा हैं! उनकी ही पार्टी ने लगा दी मुहर, शहबाज सरकार क्या बोली?
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान जिंदा हैं! उनकी ही पार्टी ने लगा दी मुहर, शहबाज सरकार क्या बोली?
महाराष्ट्र
2 दिसंबर के बाद टूट जाएगी महायुति? एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत ने कहा,
2 दिसंबर के बाद टूट जाएगी महायुति? एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत ने कहा, "अब BJP ही बताए..."
विश्व
Vladimir Putin India Visit: पुतिन के भारत दौरे का आ गया पूरा शेड्यूल, PM मोदी के अलावा और किससे मिलेंगे, जानें सब कुछ
पुतिन के भारत दौरे का आ गया पूरा शेड्यूल, PM मोदी के अलावा और किससे मिलेंगे, जानें सब कुछ
क्रिकेट
WPL में इन 5 स्टार खिलाड़ियों को किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा, सभी इंटरनेशनल क्रिकेट की हैं धुरंधर
WPL में इन 5 स्टार खिलाड़ियों को किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा, सभी इंटरनेशनल क्रिकेट की हैं धुरंधर
बॉलीवुड
'पिंड अपने नू जावां...' आखिरी फिल्म 'इक्कीस' में धर्मेंद्र की कविता सुनकर इमोशनल हुए फैंस
'पिंड अपने नू जावां...' आखिरी फिल्म 'इक्कीस' में धर्मेंद्र की कविता सुनकर इमोशनल हुए फैंस
जनरल नॉलेज
Explained: नकली बारिश बनाकर भी आग से नहीं बचा चीन, दुनियाभर की टेक्नोलॉजी फेल, आखिर इस पर बस क्यों नहीं चलता?
Explained: नकली बारिश बनाकर भी आग से नहीं बचा चीन, दुनियाभर की टेक्नोलॉजी फेल, आखिर इस पर बस क्यों नहीं चलता?
यूटिलिटी
इंस्टेंट गीजर खरीदने का बना रहे हैं प्लान, नोट कर लीजिए छोटी मगर कीमती बातें
इंस्टेंट गीजर खरीदने का बना रहे हैं प्लान, नोट कर लीजिए छोटी मगर कीमती बातें
हेल्थ
Signs Of Heart Failure: गर्दन का ये वाला टेस्ट करा लिया तो टल जाएगा हार्ट अटैक का खतरा, लगते हैं सिर्फ 15 से 20 मिनट
गर्दन का ये वाला टेस्ट करा लिया तो टल जाएगा हार्ट अटैक का खतरा, लगते हैं सिर्फ 15 से 20 मिनट
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
Embed widget