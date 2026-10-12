Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेस2028 तक कम होगी भारत की गरीबी! वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में हुआ खुलासा

2028 तक कम होगी भारत की गरीबी! वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में हुआ खुलासा

विदेशों में आज भी भारत को गरीब देश बताया जाता है, लेकिन ये तस्वीर जल्दी ही बदलने वाली है. इसको लेकर वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया है कि भारत में साल 2028 तक गरीबी की दर घट सकती है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 12 Oct 2026 11:35 PM (IST)
Preferred Sources

एक समय था जब भारत में गरीबी देश के लिए एक बड़ी चुनौती थी. विदेशी पर्यटक आकर भारत की गरीबी की तस्वीरें लेकर जाया करते थे. लेकिन वक्त के साथ कई चीजें बदलीं और पिछले एक दशक में भारत ने गरीबी की इस तस्वीर को बदल दिया. पिछले एक दशक में भारत की गरीबी दम तेज से कम हुई है. तो वहीं अब ये अनुमान भी लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में और भी ज्यादा कमी इसमें देखने को मिलेगी.

दरअसल वर्ल्ड बैंक के अक्टूबर 2026 के अनुमान के हिसाब से देश में 4.2 डॉलर यानी करीब 370 रुपये हर रोज से कम खर्च करने वाले लोगों की कम हुई है. तो वहीं साल 2026 के अनुपात में ये दर 14.2% से कम होकर 2028 तक 12.1% हो सकती है.

रिपोर्ट में क्या आया सामने?
वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2011 में भारत की 57.7% आबादी लो इनकम वाले देशों के लिए तय गरीबी रेखा से नीचे थी. साल 2023 में ये घटकर 16.1% रह गई. इन सालों या दशक के दौरान करीब 49.6 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं. इसे देखकर कहा जा सकता है कि देश में गरीबी ने जल्दी ही अपने पैर समेट रही है.

12 साल में ज्यादा गरीबी में भी आई गिरावट
वर्ल्ड बैंक के मुताबिक, साल 2011 में भारत की 27.1% आबादी ज्यादा गरीबी में रह रही थी. साल 2023 में ये आंकड़ा घटकर 2.6% रह गया है. ये रिपोर्ट हर रोज 3 डॉलर की अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा के आधार पर निकाली गई है. हालांकि, अगर गरीबी को ज्यादा आय वाली सीमा से मापा जाए, तो तस्वीर अलग दिखाई देती है.

रिपोर्ट के अनुसार, सा 2023 में भारत की करीब 80% आबादी प्रतिदिन 8.3 डॉलर की गरीबी सीमा से नीचे थी. इससे पता चलता है कि ज्यादा गरीबी में कमी आई है, लेकिन बड़ी आबादी की आमदनी और खर्च करने की क्षमता अभी भी सीमित है.

ये हैं गरीबी कम होने की वजहें
वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट में गरीबी कम होने की वजह का भी खुलासा किया है. जिसके मुताबिक, गरीबी घटने के पीछे कई कारण रहे हैं. इनमें लोगों के खर्च करने की क्षमता बढ़ना, रोजगार के अवसर बढ़ना और सरकारी योजनाओं के जरिए आर्थिक मदद मिलना भी शामिल है.

करोड़ों लोगों को मिला रोजगार
इस रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2017 से 2023 के बीच भारत में करीब 13.4 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है. ये संख्या इसी अवधि में पिछली संख्या से लगभग दोगुनी है. इसमें ग्रामीण महिलाओं की बड़ी भूमिका रही. पहले घर तक सीमित रहने वाली कई महिलाएं अब कमाई वाले कामों से जुड़ी हैं. इससे परिवार में कमाने वाले सदस्यों की संख्या बढ़ी और घरेलू खर्च चलाने में मदद मिली.

वहीं बैंक ने ये भी कहा है कि गरीबी के आंकड़ों में सुधार की वजह सिर्फ लोगों की लाइफस्टाइल में बदलाव नहीं हो सकती. आंकड़े जुटाने और गरीबी मापने के तरीकों में बदलाव का भी इन पर असर पड़ सकता है. बता दें कि इस सर्वे में अमीर परिवारों के खर्च का पूरा हिसाब नहीं किया गया है, नहीं तो समाज में अमीर और गरीब के बीच का अंतर इससे कम दिखाई दे सकता है.

ये भी पढ़ें: दिवाली से पहले लगा ऑनलाइन डिलीवरी पर 5% GST? सरकार ने बताई सच्चाई

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
Read More
Published at : 12 Oct 2026 11:35 PM (IST)
Tags :
World Bank Poverty Rate Poverty Report
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
दिवाली से पहले लगा ऑनलाइन डिलीवरी पर 5% GST? सरकार ने बताई सच्चाई
दिवाली से पहले लगा ऑनलाइन डिलीवरी पर 5% GST? सरकार ने बताई सच्चाई
बिजनेस
चावल की कीमतों में 10% की बढ़ोतरी, 2027 तक घट सकता है निर्यात!
चावल की कीमतों में 10% की बढ़ोतरी, 2027 तक घट सकता है निर्यात!
बिजनेस
धरावी के लिए नया सवेरा, प्रणव अडानी ने किया भूमि पूजन, मिलेंगे 350 sq ft के मकान
धरावी के लिए नया सवेरा, प्रणव अडानी ने किया भूमि पूजन, मिलेंगे 350 sq ft के मकान
बिजनेस
अपनी आंखें खोलें! 1.5 लाख का iPhone या परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस, क्या जरूरी?
अपनी आंखें खोलें! 1.5 लाख का iPhone या परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस, क्या जरूरी?
Advertisement

वीडियोज

विपक्षी मार्च..'शिव बारात' या 'अराजक जमात'?
Gyanesh Kumar के खिलाफ Rahul Gandhi अब क्या करेंगे?
CEC पर बवाल...अब सुप्रीम कोर्ट ही करेगा समाधान?
Gyanesh Kumar के खिलाफ Rahul Gandhi का 'तांडव'!
Gyanesh Kumar के खिलाफ विपक्ष का तांडव!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
जेलेंस्की ने मांगा 60 दिन का युद्धविराम, रूस बोला- चुनाव के दिन ही रोकेंगे हमले
जेलेंस्की ने मांगा 60 दिन का युद्धविराम, रूस बोला- चुनाव के दिन ही रोकेंगे हमले
महाराष्ट्र
जंतर-मंतर को प्रोटेस्ट साइट से हटाने पर AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'डर और...'
जंतर-मंतर को प्रोटेस्ट साइट से हटाने पर AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'डर और...'
इंडिया
CJI पर पोस्ट करने वाले व्यक्ति को हटाया, आलोचना के बाद कांग्रेस पार्टी का एक्शन
CJI पर पोस्ट करने वाले व्यक्ति को हटाया, आलोचना के बाद कांग्रेस पार्टी का एक्शन
क्रिकेट
जमानत पर रिहा होकर जड़ा शतक, मैदान पर निकले आंसू; अभिषेक पोरेल ने सुनाई जेल की कहानी
जमानत पर रिहा होकर जड़ा शतक, मैदान पर निकले आंसू; अभिषेक पोरेल ने सुनाई जेल की कहानी
बॉलीवुड
नुसरत भरूचा की हुई रीढ़ की हड्डी की सर्जरी, हॉस्पिटल में नर्स खिला रहीं खाना, एक्ट्रेस ने दिखाया हाल
नुसरत भरूचा की हुई रीढ़ की हड्डी की सर्जरी, हॉस्पिटल में नर्स खिला रहीं खाना, एक्ट्रेस ने दिखाया हाल
इंडिया
प्रदर्शन के बीच MHA का फैसला, दिल्ली में 20 हजार पैरामिलिट्री जवानों की तैनाती
प्रदर्शन के बीच MHA का फैसला, दिल्ली में 20 हजार पैरामिलिट्री जवानों की तैनाती
इंडिया
'उन करोड़ों लोगों का धन्यवाद जिन्होंने...', इंडिया गठबंधन मार्च के बाद राहुल का बयान
'उन करोड़ों लोगों का धन्यवाद जिन्होंने...', इंडिया गठबंधन मार्च के बाद राहुल का बयान
इंडिया
राहुल गांधी के साथ किन नेताओं ने SC में लगाई याचिका? ज्ञानेश कुमार के साथ 4 को बनाया पार्टी
राहुल गांधी के साथ किन नेताओं ने SC में लगाई याचिका? ज्ञानेश कुमार के साथ 4 को बनाया पार्टी
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget