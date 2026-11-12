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हिंदी न्यूज़बिजनेसकौन हैं कॉलेट क्रेस, जो हुआंग के एग्जिट के बाद संभालेंगी Nvidia की कमान?

कौन हैं कॉलेट क्रेस, जो हुआंग के एग्जिट के बाद संभालेंगी Nvidia की कमान?

Nvidia के सीईओ जेनसन हुआंग ने तमाम विवादों के चलते आज अपने सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है. जिसके बाद कंपनी की CFO कॉलेट क्रेस को अंतरिम सीईओ बनाया गया है. आइये जानते हैं कौन हैं कॉलेट क्रेस.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 12 Nov 2026 10:06 PM (IST)
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Nvidia का नाम पिछले कई दिनों से काफी चर्चा में बना हुआ है. 29 अक्टूबर को जैसे ही न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में जेनसन हुआंग के चीनी जासूस के साथ क्लोज रिलेशनशिप की खबरें आईं, वैसे ही चर्चा का बाजा गर्म हो गया है. ये मामला कई हफ्तों में लगातार बढ़ता ही जा रहा है. हालांकि Nvidia ने साफ किया कि उन्हे अपने सीईओ पर भरोसा है. इसी बीच विवाद गहराता हुआ देख सीईओ जेनसन हुआंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया.

जेनसन हुआंग के इस्तीफा देने की खबरों के तुरंत बाद Nvidia ने ये भी साफ कर दिया कि अब उनकी जिम्मेदारी कौन संभालेगा? कंपनी ने बताया कि Nvidia की CFO कॉलेट क्रेस अब अंतरिम जिम्मेदारी संभालेंगी. हालांकि ये भी साफ किया गया कि कंपनी अपना परमनेंट सीईओ भी ढूंढेगी. इसी बीच आइये जानते हैं कौन हैं कॉलेट क्रेस?

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कौन हैं कॉलेट क्रेस?
कॉलेट क्रेस Nvidia की CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं. वो सितंबर 2013 में Nvidia से जुड़ी थीं. तभी से वो कंपनी में बतौर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) की जिम्मेदारी संभाल रही थीं. इससे पहले वो करीब 25 साल तक कई बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में फाइनेंस से जुड़े अहम पदों पर काम कर चुकी हैं.

Cisco और माइक्रोसॉफ्ट में संभाली बड़ी जिम्मेदारी
Nvidia में आने से पहले क्रेस ने करीब तीन साल तक Cisco में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और CFO के रूप में काम किया है. यहां उनकी जिम्मेदारी कंपनी के अलग-अलग कारोबार, इंजीनियरिंग और ऑपरेशन से जुड़े फाइनेंशियल कामकाज को संभालने की थी. तो वहीं उससे भी पहले क्रेस ने माइक्रोसॉफ्ट में करीब 13 साल बिताए. इस दौरान उन्होंने चार साल तक कंपनी के सर्वर और टूल्स डिवीजन में CFO की जिम्मेदारी संभाली. 

नई कमान मिलने पर क्या बोलीं क्रेस?
Reuters के मुताबिक Nvidia की नई अंतरिम CEO बनाए जाने के बाद कोलेट क्रेस ने कहा कि, वो कंपनी के पूर्व CEO जेनसन हुआंग की बनाई मजबूत नींव पर आगे काम करेंगी. Nvidia की असली ताकत उसके कर्मचारी हैं और पूरी टीम मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाएगी. उन्होंने ये भी कहा कि, जेनसन हुआंग ने पिछले 33 साल में Nvidia को जिस मजबूत मुकाम तक पहुंचाया है, उसे आगे बढ़ाना उनकी प्राथमिकता होगी.

उन्होंने कहा कि कंपनी तेज कंप्यूटिंग तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में अपना काम जारी रखेगी. साथ ही आने वाले कारोबारी अवसरों का फायदा उठाने की कोशिश करेगी. क्रेस के मुताबिक कंपनी का ध्यान अपने ग्राहकों, कारोबारी सहयोगियों, डेवलपर्स और शेयरहोल्डर्स को बेहतर सेवाएं देने पर रहेगा.

ये भी पढ़ें: हुआंग के इस्तीफे से Nvidia में भूचाल, शेयर 14% टूटे, निवेशकों में हड़कंप

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 12 Nov 2026 10:06 PM (IST)
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