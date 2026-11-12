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हिंदी न्यूज़बिजनेसहुआंग के इस्तीफे से Nvidia में भूचाल, शेयर 14% टूटे, निवेशकों में हड़कंप

हुआंग के इस्तीफे से Nvidia में भूचाल, शेयर 14% टूटे, निवेशकों में हड़कंप

जेनसन हुआंग ने हाल ही में Nvidia के CEO पद से इस्तीफा दे दिया है. उनके इस्तीफा देते ही शेयर बाजार में भी भूचाल आ गया है. कंपनी शेयर्स 14 प्रतिशत से ज्यादा टूट चुके हैं.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 12 Nov 2026 08:47 PM (IST)
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दुनिया की सबसे बड़ी चिप मेकिंग कंपनी Nvidia पिछले कुछ दिनों से अपने सीईओ के अफेयर के चलते काफी सुर्खियों में थी. कंपनी के सीईओ जेनसन हुआंग का शादी के बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, जिसकी खबरें जैसे ही बाहर आईं भूचाल मच गया. खबरों की मानें तो हुआंग जिस चीनी लड़की को डेट कर रहे थे वो एक जासूस थी. इसी के चलते जेनसन विवादों में आए और विवादों को बढ़ता हुआ देख उन्होंने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया.

लेकिन जेनसन के पद से इस्तीफा देते ही इसका असर कंपनी के शेयरों पर देखने को मिला. शेयर बाजार खुलने से पहले ही कंपनी के शेयर 10% से ज्यादा गिर गए. अब निवेशकों की नजर बाजार खुलने के बाद शेयरों की कीमत पर है.

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अमेरिकी बाजार में गिरे Nvidia के शेयर
जेनसन हुआंग के इस्तीफे की खबर के बाद Nvidia के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है. अमेरिकी शेयर बाजार खुलते ही कंपनी के शेयर करीब 14% तक गिर गए. हालांकि, बाद में गिरावट कुछ कम हुई और शेयर करीब 11.5% नीचे कारोबार करने लगे. तो वहीं बाजार खुलने से पहले भी Nvidia के शेयरों में करीब 13% तक की गिरावट दर्ज की गई थी.

कंपनी का दर्जा भी छिना
पिछले कुछ दिनों से Nvidia के शेयर लगातार दबाव में हैं. सीईओ के अफेयर और जासूसी के शक के कारण कंपनी के शेयर्स पर भी इसका तगड़ा असर देखने को मिल रहा था. तो वहीं अब इस गिरावट के कारण कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी नहीं रह गई है. ऐसे में ये कहना गलत नहीं होता कि एयक अफेयर के कारण कंपनी की पूरी वैल्यू गिर गई है.

बता दें कि इस पूरे हफ्ते हुआंग के अफेयर को लेकर आ रही खबरें आती रहीं. वहीं आज एक बार फिर से हुआंग के एक और अफेयर की खबर सामने आई, जिसके बाद उन्होंने तुरंत कंपनी में अपने पद से इस्तीफा दे दिया. इस खबर की पुष्टि खुद Nvidia के द्वारा की गई. इस पुष्टि के बाद ये भी घोषणा की गई कि अब अस्थायी रूप से कंपनी की मौजूदा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) कॉलेट क्रेस फिलहाल सीईओ पद का जिम्मेदारी संभालेंगी.

ये भी पढ़ें: Nvidia के CEO पद से जेनसन हुआंग का इस्तीफा, चीनी महिला से अफेयर के बाद हुआ था विवाद

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 12 Nov 2026 08:46 PM (IST)
Tags :
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