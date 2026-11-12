हुआंग के इस्तीफे से Nvidia में भूचाल, शेयर 14% टूटे, निवेशकों में हड़कंप

दुनिया की सबसे बड़ी चिप मेकिंग कंपनी Nvidia पिछले कुछ दिनों से अपने सीईओ के अफेयर के चलते काफी सुर्खियों में थी. कंपनी के सीईओ जेनसन हुआंग का शादी के बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, जिसकी खबरें जैसे ही बाहर आईं भूचाल मच गया. खबरों की मानें तो हुआंग जिस चीनी लड़की को डेट कर रहे थे वो एक जासूस थी. इसी के चलते जेनसन विवादों में आए और विवादों को बढ़ता हुआ देख उन्होंने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया.

लेकिन जेनसन के पद से इस्तीफा देते ही इसका असर कंपनी के शेयरों पर देखने को मिला. शेयर बाजार खुलने से पहले ही कंपनी के शेयर 10% से ज्यादा गिर गए. अब निवेशकों की नजर बाजार खुलने के बाद शेयरों की कीमत पर है.

NVIDIA shares fall over 10% in early trading on Wall Street, falling to $155.93. (Source: Yahoo Finance) https://t.co/yZsBDVFrS9 — ANI (@ANI) November 12, 2026

अमेरिकी बाजार में गिरे Nvidia के शेयर

जेनसन हुआंग के इस्तीफे की खबर के बाद Nvidia के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है. अमेरिकी शेयर बाजार खुलते ही कंपनी के शेयर करीब 14% तक गिर गए. हालांकि, बाद में गिरावट कुछ कम हुई और शेयर करीब 11.5% नीचे कारोबार करने लगे. तो वहीं बाजार खुलने से पहले भी Nvidia के शेयरों में करीब 13% तक की गिरावट दर्ज की गई थी.

कंपनी का दर्जा भी छिना

पिछले कुछ दिनों से Nvidia के शेयर लगातार दबाव में हैं. सीईओ के अफेयर और जासूसी के शक के कारण कंपनी के शेयर्स पर भी इसका तगड़ा असर देखने को मिल रहा था. तो वहीं अब इस गिरावट के कारण कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी नहीं रह गई है. ऐसे में ये कहना गलत नहीं होता कि एयक अफेयर के कारण कंपनी की पूरी वैल्यू गिर गई है.

बता दें कि इस पूरे हफ्ते हुआंग के अफेयर को लेकर आ रही खबरें आती रहीं. वहीं आज एक बार फिर से हुआंग के एक और अफेयर की खबर सामने आई, जिसके बाद उन्होंने तुरंत कंपनी में अपने पद से इस्तीफा दे दिया. इस खबर की पुष्टि खुद Nvidia के द्वारा की गई. इस पुष्टि के बाद ये भी घोषणा की गई कि अब अस्थायी रूप से कंपनी की मौजूदा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) कॉलेट क्रेस फिलहाल सीईओ पद का जिम्मेदारी संभालेंगी.

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