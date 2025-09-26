Bengaluru Traffic: बेंगलुरु में ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ती ही जा रही है. इसे कम करने को लेकर हाल ही में कर्नाटक सरकार ने विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेमजी से एक अनुरोध किया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया. दरअसल, शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने के लिए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 19 सितंबर को प्रेमजी को एक पत्र लिखा था.

इसमें अनुरोध किया गया कि अगर विप्रो अपने सरजापुर कैंपस को आम वाहनों के लिए खोल दें, तो इससे आउटर रिंग रोड पर इब्लूर जंक्शन के भारी ट्रैफिक को 30 परसेंट तक कम किया जा सकता है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अजीम प्रेमजी ने उनके इस अनुरोध को ठुकरा दिया है.

'एक साॅल्यूशन काफी नहीं'

अजीम प्रेमजी ने माना कि बेशक बेंगलुरु में ट्रैफिक जाम की समस्या काफी गंभीर है, लेकिन इसके पीछे कई चीजें जिम्मेदार हैं. इसके लिए कोई एक सॉल्यूशन काफी नहीं है. उन्होंने इसका स्थायी समाधान खोजने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने की विप्रो की इच्छा जाहिर की. बुधवार को कर्नाटक सरकार को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि शहर में ट्रैफिक जाम के लिए कई फैक्टर्स जिम्मेदार हैं. ऐसे में इसका कोई एक समाधान नहीं हो सकता.

अजीम प्रेमजी ने दिया CM को यह सुझाव

पत्र में विप्रो के फाउंडर ने इस बात का भी जिक्र किया कि सरजापुर कैंपस विप्रो की निजी संपत्ति है और स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ) का एक हिस्सा है. यह रास्ता सार्वजनिक वाहनों के आने-जाने के लिए नहीं बना है. उन्होंने कहा कि इसे आम वाहनों के लिए खोल दिया गया, तो ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि कानून और प्रबंधन संबंधी समस्याएं सामने आ सकती हैं.

उन्होंने कहा कि इस दिशा में आगे बढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि अर्बन ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट में वर्ल्ड-क्लास अनुभव रखने वाली किसी संस्थान की देखरेख में डिटेल में एक साइंटिफिक स्टडी कराना है. इसमें आने वाले खर्च का एक बड़ा हिस्सा उठाने के लिए विप्रो तैयार है.

