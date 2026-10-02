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हिंदी न्यूज़बिजनेसहफ्ते में 5 दिन ही खुलेंगे बैंक? मांग पर जल्द होगी बड़ी फिजिकल मीटिंग

हफ्ते में 5 दिन ही खुलेंगे बैंक? मांग पर जल्द होगी बड़ी फिजिकल मीटिंग

बैंकों में हफ्ते में 5 दिन काम और शनिवार की छुट्टी की मांग पर पहली हाईलेवल बैठक हुई है. जानें इस बैठक में क्या- क्या हुआ, अगली फिजिकल मीटिंग कब होगी और ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 02 Oct 2026 01:53 PM (IST)
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अगर आप बैंक से जुड़े किसी भी काम के लिए शनिवार को बैंक जाने का प्लान बनाते हैं तो आने वाले दिनों में ये व्यवस्था बदल भी सकती है. बैंक कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग है कि बैंकों में हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम हो और सभी शनिवार को छुट्टी रहे. अब इस मांग को लेकर बातचीत अगले चरण में पहुंच गई है.  

इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की ओर से बनाई गई उच्चस्तरीय समिति की पहली बैठक 1 अक्टूबर को हुई है. समिति अब इस मुद्दे पर जल्द ही एक दिन की आमने-सामने की बैठक करने पर सहमत हुई है.  

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5 दिन की बैंकिंग पर क्या हुआ?
5 दिन की बैंकिंग की मांग को लेकर 12 सदस्यों वाली उच्चस्तरीय समिति बनाई गई है. इसका गठन 29 सितंबर को IBA और UFBU के बीच हुई सहमति के बाद किया गया था. 1 अक्टूबर को समिति की पहली बैठक हुई, जिसमें बैंक को पांच दिन खुला रखने पर आगे की बातचीत का रास्ता तैयार किया गया. बैंक यूनियनों ने उम्मीद जताई है कि समिति जल्द से जल्द इस व्यवस्था को लागू करने के लिए रास्ता तैयार करेगी.  

जल्द होगी आमने-सामने की बड़ी बैठक
UFBU की ओर से कहा गया है कि सिर्फ बैठक बना देने से ये व्यवस्था लागू नहीं हो जाती है. इसके लिए अलग-अलग पक्षों की चिंताओं पर चर्चा करनी होगी. इसी वजह से यूनियनों ने जल्द से जल्द पूरे दिन की आमने-सामने की बैठक बुलाने का प्रस्ताव रखा था. समिति ने ऐसी बैठक जल्द आयोजित करने पर सहमति जताई है. आगे की जानकारी बातचीत के बाद सामने आएगी.  

फिलहाल बैंक हर रविवार और महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहती हैं. वहीं पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार को बैंक खुले रहते हैं. 5 दिन की बैंकिंग लागू होने पर सभी शनिवार को छुट्टी हो जाएगी और बैंक शाखाओं में सप्ताह में पांच दिन ही काम होगा.  

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 02 Oct 2026 01:25 PM (IST)
Tags :
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