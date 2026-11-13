आज क्यों बंद है बैंक? जानें अगले 3 दिन लगातार किन- किन राज्यों में रहेगी बैंक की छुट्टी

अगर आज आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाना है तो घर से निकलने से पहले अपने शहर की छुट्टियों का अपडेट जान लीजिए. 13 नवंबर यानी शुक्रवार को बैंकों की छुट्टी है लेकिन क्या ये छुट्टी देशभर में हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, आज सिर्फ मेघालय में बैंक शाखाओं पर छुट्टी क्यों है? बाकी राज्यों में भी बैंक बंद रहेंगे क्या? इस तरह के सभी सवालों के जवाब आप यहां से देख सकते हैं.

बता दें कि आज सिर्फ मेघालय में बैंक बंद है. इसका मतलब ये है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में ग्राहक बैंक जाकर अपना काम कर सकते हैं. हालांकि, मेघालय में रहने वाले ग्राहकों को ब्रांच से जुड़े काम के लिए अगले वर्किंग डे का इंतजार करना पड़ सकता है.

आज क्यों बंद रहेंगे बैंक?

मेघालय में 13 नवंबर को वांगाला फेस्टिवल मनाया जा रहा है. इसी वजह से राज्य में बैंक बंद रहेंगे. ये गारो समुदाय का प्रमुख पारंपरिक त्योहार है. इसे '100 ड्रम फेस्टिवल' भी कहा जाता है.

ये त्योहार अच्छी फसल के लिए प्रकृति और सूर्य देव के प्रति आभार जताने से जुड़ा है. इस मौके पर पारंपरिक नृत्य, संगीत और ढोल बजाने की खास परंपरा होती है. RBI ने इसी अवसर पर मेघालय के लिए बैंक अवकाश रखा है.

कल और परसों भी नहीं खुलेंगे बैंक?

अगर आप आज बैंक नहीं जा पा रहे हैं और सोच रहे हैं कि शनिवार को काम निपटा लेंगे तो तारीख जरूर देख लें. 14 नवंबर को महीने का दूसरा शनिवार है. RBI के नियमों के मुताबिक, हर महीने दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं. इसके बाद 15 नवंबर को रविवार है, इसलिए उस दिन भी देशभर की बैंक शाखाओं में कामकाज नहीं होगा.

यानी जिन ग्राहकों के बैंक से जुड़े जरूरी काम बाकी हैं, उनके पास आज का दिन एक अच्छा मौका है. खासकर चेक जमा करने, दस्तावेज जमा कराने या ब्रांच में जाकर कोई प्रक्रिया पूरी करने वालों को इसका ध्यान रखना चाहिए.

सोमवार को क्यों बंद है बैंक?

नवंबर में बैंक छुट्टियों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता है. 16 नवंबर, सोमवार को छठ पूजा के अवसर पर बिहार और झारखंड में बैंक बंद रहेंगे. इसके अलावा 20 नवंबर को उत्तराखंड में इगास-बग्वाल और 23 नवंबर को मेघालय में सेंग कुट स्नेम के मौके पर बैंक शाखाओं में छुट्टी रहेगी.

इसके बाद 24 नवंबर को गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा के कारण कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे. वहीं, 27 नवंबर को कर्नाटक में कनकदास जयंती के चलते बैंक शाखाओं में कामकाज नहीं होगा.

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