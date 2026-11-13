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हिंदी न्यूज़बिजनेसछठ के पहले दिन सस्ता हुआ गैस सिलेंडर, जानें आपके शहर में 14.2 KG और 19 KG LPG की कीमत

छठ के पहले दिन सस्ता हुआ गैस सिलेंडर, जानें आपके शहर में 14.2 KG और 19 KG LPG की कीमत

आज, 13 नवंबर को घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के नए रेट जान सकते हैं. यहां से देखें, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता समेत प्रमुख शहरों में घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की पूरी रेट लिस्ट.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 13 Nov 2026 08:13 AM (IST)
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देशभर में रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर उपभोक्ताओं के लिए खास अपडेट सामने आया है. आज 13 नवंबर 2026 को छठ महापर्व का पहला दिन है और आज घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी हो गए हैं. घरेलू 14.2 किलोग्राम वाले LPG सिलेंडर की कीमत में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि कमर्शियल 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

ऐसे में अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आज आपके शहर में एलपीजी गैस सिलेंडर कितने रुपए में मिल रहा है, तो यहां दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई समेत देश के प्रमुख शहरों के ताजा रेट की पूरी जानकारी दी गई है.

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आज घरेलू गैस सिलेंडर का क्या है भाव?
तेल विपणन कंपनियों की ओर से जारी कीमतों के अनुसार, 13 नवंबर 2026 को दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 942 रुपए है.

घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में इस महीने कोई बदलाव नहीं किया गया है. इससे आम परिवारों को फिलहाल राहत मिली हुई है. हालांकि, अलग-अलग राज्यों और शहरों में स्थानीय टैक्स, परिवहन खर्च और अन्य शुल्कों के कारण गैस सिलेंडर की कीमतों में अंतर देखने को मिलता है.

शहर  घरेलू सिलेंडर की कीमत कमर्शियल सिलेंडर की कीमत
दिल्ली 939.50 रुपए 2,820.00 रुपए
नोएडा 939.50 रुपए 2,757.50 रुपए
मुंबई 941.50 रुपए 2,774.50 रुपए
कोलकाता 968.00 रुपए 2,964.00 रुपए
पटना 1,031.50 रुपए 3,110.50 रुपए
बेंगलुरु 944.50 रुपए 2,774.00 रुपए
जयपुर 945.50 रुपए 2,839.00 रुपए
तिरुवनंतपुरम 951.00 रुपए 2,861.50 रुपए
लखनऊ 979.50 रुपए 2,932.50 रुपए

कमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ महंगा?
घरेलू गैस सिलेंडर के मुकाबले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में नवंबर में फिर से इजाफा दर्ज किया गया है.

दिल्ली में 19 किलो कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत अब 2,820 रुपए हो गई है. कमर्शियल गैस महंगी होने से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और छोटे कारोबारियों की लागत बढ़ सकती है.

गैस सिलेंडर की कीमतें कौन तय करता है?
भारत में एलपीजी सिलेंडर की कीमतें मुख्य रूप से सरकारी तेल विपणन कंपनियों द्वारा तय की जाती हैं. इनमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) शामिल हैं. गैस सिलेंडर की कीमतें तय करते समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में LPG की कीमतें, डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की स्थिति, कच्चे तेल और ऊर्जा बाजार में उतार-चढ़ाव, केंद्र और राज्य सरकारों के टैक्स जैसी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखा जाता है. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 13 Nov 2026 08:13 AM (IST)
Tags :
Gas Cylinder LPG 
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