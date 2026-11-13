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हिंदी न्यूज़बिजनेसलगातार तीसरे दिन गिरा गोल्ड, 2200 रुपए की बड़ी गिरावट, जानें आज सोना- चांदी का ताजा रेट

लगातार तीसरे दिन गिरा गोल्ड, 2200 रुपए की बड़ी गिरावट, जानें आज सोना- चांदी का ताजा रेट

सोने की कीमत में लगातार तीसरे कारोबारी सत्र गिरावट आई है. घरेलू बाजार में 10 ग्राम सोना 2200 रुपए सस्ता होकर 1,43,400 रुपए पर पहुंच गया है. यहां से जानें आज सोना और चांदी का ताजा भाव क्या है,

Written By : सृष्टि |  Updated at : 13 Nov 2026 08:35 AM (IST)
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सोने की कीमतों में गिरावट का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है. लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में सोना सस्ता हुआ है और इस बार इसकी कीमत में सीधे 2,200 रुपए की कमी आई है. घरेलू सर्राफा बाजार में 99.9 फीसदी शुद्धता वाला सोना गिरकर 1,43,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है. दूसरी ओर, चांदी की कीमत में घरेलू बाजार में कोई बदलाव नहीं हुआ और यह 1,87,500 रुपए प्रति किलो पर बनी रही.

सोने के दाम में लगातार हो रही इस गिरावट से उन लोगों को राहत मिल सकती है, जो शादी-ब्याह या दूसरे कामों के लिए सोना खरीदने की तैयारी कर रहे हैं. हालांकि, कीमतों में आगे भी गिरावट जारी रहेगी या बाजार फिर तेजी पकड़ेगा, ये अंतरराष्ट्रीय संकेतों पर निर्भर करेगा.

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सोना हुआ कितना सस्ता?
घरेलू बाजार में सोने की कीमत 1,45,600 रुपए प्रति 10 ग्राम से घटकर 1,43,400 रुपए पर पहुंच गई है. यानी एक ही कारोबारी सत्र में 2,200 रुपए की कमी दर्ज की गई है. ये गिरावट लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में आई है.

सोने की कीमतों में इस कमजोरी के पीछे घरेलू बाजार के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार का रुख भी अहम है. जब वैश्विक स्तर पर सोने की मांग और कीमतों पर दबाव आता है तो उसका असर भारतीय बाजार में भी देखने को मिल सकता है.

क्यों फीकी पड़ी सोने की चमक?
अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. यहां सोने का भाव करीब 1 फीसदी यानी 39.93 डॉलर टूटकर 3,950 डॉलर प्रति औंस से नीचे पहुंच गया. इसकी बड़ी वजह अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना बताया जा रहा है.

दरअसल, सोने की कीमत और अमेरिकी डॉलर के बीच अक्सर उल्टा संबंध देखने को मिलता है. जब डॉलर मजबूत होता है, तो दूसरी करेंसी रखने वाले निवेशकों के लिए सोना खरीदना महंगा पड़ सकता है. ऐसे में सोने की मांग पर दबाव आता है और इसकी कीमत नीचे जाने लगती है. यही वजह है कि डॉलर की मजबूती को सोने के लिए फिलहाल अच्छा संकेत नहीं माना जा रहा है. अगर डॉलर में मजबूती बनी रहती है, तो आने वाले दिनों में सोने की कीमतों पर इसका असर दिख सकता है.

चांदी का क्या है हाल?
सोने के मुकाबले घरेलू बाजार में चांदी की कीमत फिलहाल स्थिर रही. एक किलो चांदी का भाव 1,87,500 रुपए पर बना हुआ है. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी भी गिरावट से बच नहीं पाई.

वैश्विक बाजार में चांदी की कीमत 1.17 फीसदी फिसलकर 51.06 डॉलर प्रति औंस रह गई है. यानी घरेलू बाजार में जहां चांदी के भाव में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है, वहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी कीमत कमजोर हुई है.

क्या सोना खरीदने का सही मौका है?
सोने की कीमत में एक दिन में 2,200 रुपए की गिरावट खरीदारों का ध्यान जरूर खींच सकती है. लेकिन सिर्फ एक या दो दिन की गिरावट देखकर खरीदारी का फैसला करना सही नहीं होगा. डॉलर की चाल, वैश्विक आर्थिक हालात और निवेशकों की मांग आगे भी सोने-चांदी की कीमतों को प्रभावित कर सकती है.

अगर आप शादी या किसी दूसरे जरूरी काम के लिए सोना खरीद रहे हैं तो अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से खरीदारी कर सकते हैं. वहीं, निवेश के मकसद से खरीदने वालों को कीमतों में उतार-चढ़ाव पर नजर रखनी चाहिए.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 13 Nov 2026 08:34 AM (IST)
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