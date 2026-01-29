Share Market Fall: इकोनॉमिक सर्वे वाले दिन शेयर बाजार धड़ाम; इन वजहों से फिसला स्टॉक मार्केट, जानें डिटेल
शेयर बाजार में 29 जनवरी के दिन जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है. कारोबारी दिन के दौरान सेंसेक्स 525 अंक तक टूट गया था. आइए जानते हैं, इस गिरावट की वजहों के बारे में....
Share Market Fall: भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार 29 जनवरी के दिन जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है. पिछले दो दिनों से जारी तेजी के बाद आज स्टॉक मार्केट फिसल गया. कारोबारी दिन के दौरान सेंसेक्स 525 अंक तक टूट गया था.
वहीं निफ्टी 50 भी लाल निशान पर ट्रेड करते हुए 25,200 के स्तर पर पहुंच गई थी. इस गिरावट के पीछे मुनाफावसूली, अमेरिकी फेड की ब्याज दरों के फैसले और वैश्विक संकेत को कारण माना जा रहा है. आइए जानते हैं, इस गिरावट की कारणों के बारे में....
1. अमेरिकी फेड ने ब्याज दरों को बरकरार रखा
अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने हालिया बैठक में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का ऐलान किया. लगातार तीन बार 0.25 फीसदी की कटौती करने के बाद फेड ने अब ब्याज दरों को 3.50 से 3.75 फीसदी के दायरे में बनाए रखने का फैसला लिया है.
फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल के मुताबिक, अमेरिकी अर्थव्यवस्था फिलहाल मजबूत स्थिति में है. लेकिन महंगाई अभी पूरी तरह काबू में नहीं आई है. ऐसे में आने वाले समय में दरों में और कटौती पर फिलहाल रोक लग सकती है.
2. मुनाफावसूली का दिखा असर
भारतीय शेयर बाजार में पिछले दो कारोबारी दिनों से लगातार तेजी देखने को मिल रही थी. हालांकि, शेयर बाजार में आज निवेशकों ने मुनाफा निकालना शुरू कर दिया. जिससे बाजार पर दबाव देखने को मिला.
बीते दो दिनों में सेंसेक्स और निफ्टी करीब 1 प्रतिशत तक चढ़ चुके थे. जिसके बाद आईटी, ऑटो और एफएमसीजी सेक्टर के शेयरों में बिकवाली का दौर शुरू हो गया. कारोबारी सत्र में इस कारण गिरावट देखने को मिल रही है.
3. वैश्विक बाजारों की कमजोरी
वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों का असर आज घरेलू शेयर बाजार पर भी देखने को मिल रहा है. जापान का निक्केई 225 और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे थे. वहीं, अमेरिकी शेयर बाजार भी बीती रात को फ्लैट बंद हुआ था. जिससे भारतीय स्टॉक मार्केट को वैश्विक बाजारों से कोई खासा पॉजिटिव संकेत नहीं मिल सका.
4. बाजार में बढ़ी निवेशकों की चिंता
गुरुवार के कारोबारी दिन शेयर बाजार में बढ़ती अनिश्चितता का असर इंडिया VIX इंडेक्स पर साफ नजर आया. यह करीब 4 प्रतिशत की तेजी के साथ 14.03 अंक तक पहुंच गया. आमतौर पर VIX में उछाल निवेशकों के बीच घबराहट और सतर्कता का संकेत माना जाता है. जिससे यह साफ होता है कि मौजूदा हालात में ट्रेडिंग को लेकर बाजार में सावधानी बढ़ गई है.
