हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसShare Market Today: शेयर बाजार में फिर बिकवाली, सेंसेक्स-निफ्टी लाल निशान में फिसले

Share Market Today: शेयर बाजार में फिर बिकवाली, सेंसेक्स-निफ्टी लाल निशान में फिसले

Share Market Today: 2 जून 2026 को शेयर बाजार में कमजोरी का माहौल देखने को मिल रहा है. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों दबाव में नजर आ रहे हैं और निवेशकों की चिंता बढ़ती जा रही है.

By : सृष्टि | Updated at : 02 Jun 2026 09:35 AM (IST)
Preferred Sources

Share Market Today: शेयर बाजार में आज एक बार फिर कमजोरी देखने को मिली. कारोबारी सत्र के दौरान निवेशकों ने जमकर मुनाफावसूली की, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी दोनों दबाव में आ गए. विदेशी निवेशकों की बिकवाली और वैश्विक तनाव का असर घरेलू बाजार पर साफ नजर आया. कई दिग्गज शेयरों में गिरावट से बाजार का माहौल कमजोर बना रहा. ऐसे में निवेशकों की चिंता बढ़ गई है. यहां से आप पूरा आकड़ा समझ सकते हैं.

सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट

आज बाजार में लगातार चौथे कारोबारी सत्र भी दबाव देखने को मिला. पिछले सत्र में बीएसई सेंसेक्स 508 अंकों की गिरावट के साथ 74,267 के स्तर पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 165 अंक टूटकर 23,382 पर आ गया. 2 जून को भी बाजार पर इसी कमजोरी का असर दिखाई दिया. 

बीएसई का 30 शेयर वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज 74000 के नीचे खुला, वहीं इसमें 322 अंकों का नुकसान रहा. एनएसई 50 शेयरों वाला बेंचमार्च इंडेक्स निफ्टी 153 अंक नीचे गिरकर 23229 के लेवल से कारोबार की शुरुआत कर रहा है.

आज सुबह क्या है रेट, जानें अपने शहर में 18K, 22K, 24K सोना और चांदी का भाव

क्यों टूटा बाजार?

ईरान और अमेरिका से जुड़े भू-राजनीतिक तनाव ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है. अनिश्चितता बढ़ने पर निवेशक जोखिम वाले निवेश से दूरी बनाने लगते हैं. ब्रेंट क्रूड करीब 94 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया है. तेल महंगा होने से भारत की आयात लागत बढ़ती है और महंगाई का खतरा भी बढ़ जाता है.  FII लगातार भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं. केवल एक दिन में हजारों करोड़ रुपये की बिकवाली ने बाजार पर दबाव बढ़ाया. 

कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा दबाव में रहे?

बैंकिंग, ऑटो और एफएमसीजी शेयरों में कमजोरी देखने को मिली. निफ्टी बैंक और निफ्टी ऑटो इंडेक्स में गिरावट दर्ज की गई. हालांकि आईटी सेक्टर ने कुछ मजबूती दिखाई, जिससे बाजार की गिरावट और गहरी नहीं हुई. 

आपके शहर में आज 14 और 19 किलो के गैस सिलेंडर का क्या है दाम? जानें 2 जून 2026 का ताजा रेट

निवेशकों के लिए क्या है संकेत?

मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक मिडिल ईस्ट तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी नहीं आती, तब तक बाजार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है. ऐसे समय में निवेशकों को जल्दबाजी में फैसले लेने से बचना चाहिए और मजबूत कंपनियों पर फोकस रखना चाहिए.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 02 Jun 2026 09:32 AM (IST)
Tags :
Business News Stock Market SENSEX SHARE MARKET
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Share Market Today: शेयर बाजार में फिर बिकवाली, सेंसेक्स-निफ्टी लाल निशान में फिसले
Share Market Today: शेयर बाजार में फिर बिकवाली, सेंसेक्स-निफ्टी लाल निशान में फिसले
बिजनेस
Gold-Silver Price Today: आज सुबह क्या है रेट, जानें अपने शहर में 18K, 22K, 24K सोना और चांदी का भाव
Gold-Silver Price Today: आज सुबह क्या है रेट, जानें अपने शहर में 18K, 22K, 24K सोना और चांदी का भाव
बिजनेस
LPG Rate Today: आपके शहर में आज 14 और 19 किलो के गैस सिलेंडर का क्या है दाम? जानें 2 जून 2026 का ताजा रेट
LPG Rate Today: आपके शहर में आज 14 और 19 किलो के गैस सिलेंडर का क्या है दाम? जानें 2 जून 2026 का ताजा रेट
बिजनेस
Petrol-Diesel Price Today: 2 जून को फिर बदले पेट्रोल-डीजल के दाम? जानें दिल्ली से पटना तक ताजा रेट
Petrol-Diesel Price Today: 2 जून को फिर बदले पेट्रोल-डीजल के दाम? जानें दिल्ली से पटना तक ताजा रेट
Advertisement

वीडियोज

Twisha Sharma Death Murder Case: कोर्ट में आज आमने-सामने होंगे गिरिबाला और समर्थ | CBI | Giribala Singh |
Breaking | Attack on Lebanon: ईरान की नई धमकी! क्या बंद होगा बाब अल-मंदेब? | Hormuz | Trump
CM Yogi Adityanath Speech: Social Media पर CM Yogi की नसीहत! | Education | UP CM
Surya Murder Case | CM Yogi | NCRB: UP में एनकाउंटर ऑन डिमांड!
Surya Murder Case | CM Yogi | Asad Encounter | NCRB: UP में एनकाउंटर ऑन डिमांड!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आ रही 'आफत', अल नीनो मचाएगा तांडव, बदलेगी तूफानों की रफ्तार, भारत पर 'भयंकर' असर
आ रही 'आफत', अल नीनो मचाएगा तांडव, बदलेगी तूफानों की रफ्तार, भारत पर 'भयंकर' असर
महाराष्ट्र
बीड में बड़ा एक्शन, NEET पेपर लीक के आरोपी पीवी कुलकर्णी के निर्माणाधीन आलीशान बंगले पर चला बुलडोजर
बीड में बड़ा एक्शन, NEET पेपर लीक के आरोपी पीवी कुलकर्णी के आलीशान बंगले पर चला बुलडोजर
इंडिया
हिजाब बैन और सैन्य महिला अधिकारियों के मुकदमे लड़ने वाली जस्टिस मोहना कौन? वकील से सीधे बनीं SC की जज
हिजाब बैन और सैन्य महिला अधिकारियों के मुकदमे लड़ने वाली जस्टिस मोहना कौन? वकील से सीधे बनीं SC की जज
स्पोर्ट्स
हफ्ते भर बाद फिर बल्ले से आग उगलेंगे वैभव सूर्यवंशी! इंडियन टीम के लिए खेलते आएंगे नजर, जानिए पूरा शेड्यूल
हफ्ते भर बाद फिर बल्ले से आग उगलेंगे वैभव सूर्यवंशी! इंडियन टीम के लिए खेलते आएंगे नजर, जानिए पूरा शेड्यूल
बॉलीवुड
रवीना टंडन की मां के घर से 25 लाख रुपये के गहने और महंगी घड़ियां चोरी, पुलिस ने हाउस हेल्प को किया गिरफ्तार
रवीना टंडन की मां के घर से 25 लाख रुपये के गहने और महंगी घड़ियां चोरी, हाउस हेल्प गिरफ्तार
विश्व
गालिबफ ने लेबनान लगाया फोन, ऐसा क्या बोला कि रिप्लाई में ईरान का ऐहसानमंद हो गया मुल्क, बोला- 'नहीं भूलेंगे...'
गालिबफ ने लेबनान लगाया फोन, ऐसा क्या बोला कि रिप्लाई में ईरान का ऐहसानमंद हो गया मुल्क, बोला- 'नहीं भूलेंगे...'
शिक्षा
60 फीसदी नंबर वालों के लिए खुशखबरी, हर साल मिलेगी हजारों रुपये की स्कॉलरशिप
60 फीसदी नंबर वालों के लिए खुशखबरी, हर साल मिलेगी हजारों रुपये की स्कॉलरशिप
फूड
Summer Superfood Sattu: पीएम मोदी ने भीषण गर्मी से बचने के लिए सत्तू को बताया रामबाण, शेफ कुणाल कपूर ने बताई रेसिपी
पीएम मोदी ने भीषण गर्मी से बचने के लिए सत्तू को बताया रामबाण, शेफ कुणाल कपूर ने बताई रेसिपी
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Embed widget