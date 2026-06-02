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हिंदी न्यूज़बिजनेसGold-Silver Price Today: आज सुबह क्या है रेट, जानें अपने शहर में 18K, 22K, 24K सोना और चांदी का भाव

Gold-Silver Price Today: आज सुबह क्या है रेट, जानें अपने शहर में 18K, 22K, 24K सोना और चांदी का भाव

Gold-Silver Price Today 2 June 2026: आज सोना या चांदी खरीदने से पहले जानिए आपके शहर में क्या है आज का दाम. यहां शहर अनुसार गोल्ड और सिल्वर की पूरी रेट लिस्ट दी गई है.

By : सृष्टि | Updated at : 02 Jun 2026 08:18 AM (IST)
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Gold-Silver Price Today 2 June 2026: आज सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए बाजार से अच्छी खबर आई है. दोनों की कीमतों में कोई ज्यादा हलचल देखने को नहीं मिल रही है. अब शादी-ब्याह और त्योहारों के सीजन में सोने-चांदी की मांग भी बढ़ जाती है. ऐसे में रोजाना के भाव जानना काफी जरूरी हो जाता है. आइए जानते हैं आज आपके शहर में सोना और चांदी किस रेट पर बिक रहे हैं. यहां शहर अनुसार, रेट मौजूद है. 

शहर अनुसार, सोने का रेट लिस्ट- 

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली ₹156370 ₹143350 ₹117320
मुंबई ₹156220 ₹143200 ₹117170
कोलकाता ₹156220 ₹143200 ₹117170
चेन्नई ₹158180 ₹145000 ₹121800
पटना ₹156270 ₹143250 ₹117220
लखनऊ ₹156370 ₹143350 ₹117320
मेरठ ₹156370 ₹143350 ₹117320
अयोध्या ₹156370 ₹143350 ₹117320
कानपुर ₹156370 ₹143350 ₹117320
गाजियाबाद ₹156370 ₹143350 ₹117320
नोएडा ₹156370 ₹143350 ₹117320
गुरुग्राम ₹156370 ₹143350 ₹117320

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शहर अनुसार, चांदी का रेट लिस्ट-

शहर 10 ग्राम चांदी का भाव 100 ग्राम चांदी का भाव 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
मुंबई ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
कोलकाता ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
चेन्नई ₹2,900 ₹29,000 ₹2,90,000
पटना ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
लखनऊ ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
अयोध्या ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
मेरठ ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
कानपुर ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
गाजियाबाद ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
नोएडा ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000

कल 1 जून 2026 को कितनी थी कीमत?

1 जून 2026 को सोना-चांदी के दाम में गिरावट दर्ज की गई थी. 24 कैरेट सोना करीब 1.56 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना लगभग 1.43 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार करता दिखा. वहीं चांदी का भाव 2.63 लाख से 2.80 लाख रुपये प्रति किलो के बीच रहा. वैश्विक बाजार के दबाव और डॉलर की मजबूती का असर घरेलू सर्राफा बाजार पर देखने को मिला. 

क्यों बढ़ रहा सोने- चांदी का भाव?

सोने और चांदी के लगातार बढ़ते दाम का मुख्य कारण वैश्विक तनाव, निवेशकों की बढ़ती खरीदारी और बाजार का उतार- चढ़ाव है. वहीं, चांदी की मांग उद्योगों में बढ़ने से इसके भाव भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं. भारत में इंपोर्ट टैक्स बढ़ने का असर भी कीमतों पर दिखाई दे रहा है. इसी कारण सर्राफा बाजार में सोना-चांदी महंगे बने हुए हैं.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 02 Jun 2026 08:18 AM (IST)
Tags :
Gold Silver Business News Gold & Silver
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