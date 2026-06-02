Gold-Silver Price Today 2 June 2026: आज सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए बाजार से अच्छी खबर आई है. दोनों की कीमतों में कोई ज्यादा हलचल देखने को नहीं मिल रही है. अब शादी-ब्याह और त्योहारों के सीजन में सोने-चांदी की मांग भी बढ़ जाती है. ऐसे में रोजाना के भाव जानना काफी जरूरी हो जाता है. आइए जानते हैं आज आपके शहर में सोना और चांदी किस रेट पर बिक रहे हैं. यहां शहर अनुसार, रेट मौजूद है.

शहर अनुसार, सोने का रेट लिस्ट-

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) दिल्ली ₹156370 ₹143350 ₹117320 मुंबई ₹156220 ₹143200 ₹117170 कोलकाता ₹156220 ₹143200 ₹117170 चेन्नई ₹158180 ₹145000 ₹121800 पटना ₹156270 ₹143250 ₹117220 लखनऊ ₹156370 ₹143350 ₹117320 मेरठ ₹156370 ₹143350 ₹117320 अयोध्या ₹156370 ₹143350 ₹117320 कानपुर ₹156370 ₹143350 ₹117320 गाजियाबाद ₹156370 ₹143350 ₹117320 नोएडा ₹156370 ₹143350 ₹117320 गुरुग्राम ₹156370 ₹143350 ₹117320

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शहर अनुसार, चांदी का रेट लिस्ट-

शहर 10 ग्राम चांदी का भाव 100 ग्राम चांदी का भाव 1 किलो चांदी का भाव दिल्ली ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000 मुंबई ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000 कोलकाता ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000 चेन्नई ₹2,900 ₹29,000 ₹2,90,000 पटना ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000 लखनऊ ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000 अयोध्या ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000 मेरठ ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000 कानपुर ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000 गाजियाबाद ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000 नोएडा ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000

कल 1 जून 2026 को कितनी थी कीमत?

1 जून 2026 को सोना-चांदी के दाम में गिरावट दर्ज की गई थी. 24 कैरेट सोना करीब 1.56 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना लगभग 1.43 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार करता दिखा. वहीं चांदी का भाव 2.63 लाख से 2.80 लाख रुपये प्रति किलो के बीच रहा. वैश्विक बाजार के दबाव और डॉलर की मजबूती का असर घरेलू सर्राफा बाजार पर देखने को मिला.

क्यों बढ़ रहा सोने- चांदी का भाव?

सोने और चांदी के लगातार बढ़ते दाम का मुख्य कारण वैश्विक तनाव, निवेशकों की बढ़ती खरीदारी और बाजार का उतार- चढ़ाव है. वहीं, चांदी की मांग उद्योगों में बढ़ने से इसके भाव भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं. भारत में इंपोर्ट टैक्स बढ़ने का असर भी कीमतों पर दिखाई दे रहा है. इसी कारण सर्राफा बाजार में सोना-चांदी महंगे बने हुए हैं.