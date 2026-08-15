डिजाइनर राखियों की बढ़ी डिमांड, सिर्फ 10 हजार में शुरू करें अपना बिजनेस

Raksha Bandhan Business: अगर आप भी कम बजट में अपना छोटा बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो रक्षाबंधन के मौके पर राखी बनाने और बेचने का बिजनेस आपके लिए बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है. इस बिजनेस की खास बात यह है कि इसकी शुरुआत घर से ही की जा सकती है और परिवार के सदस्य भी इसमें हाथ बंटा सकते हैं.

रक्षाबंधन के मौके पर राखियों की डिमांड भी काफी तेजी से बढ़ रही है. खासकर डिजाइनर, कार्टून और बच्चों की राखियों की अच्छी बिक्री होती है. हालांकि, इस बिजनेस में आपको बड़ी मशीन या दुकान की जरूरत नहीं पड़ती. ऐसे में आप कम बजट में भी इसकी शुरूआत कर सकते हैं.

10,000 रुपये में कैसे शुरू करें राखी का बिजनेस?

राखी बनाने के लिए रेशम के धागे, मोती, बीड्स, स्टोन, कुंदन, रिबन, ग्लू और पैकेजिंग सामना की जरूरत होती है. ऐसे में करीब 5,000-6,000 रुपये में कच्चा माल खरीदा जा सकता है. वहीं, कैंची, ग्लू गन, सुई-धागे और दूसरे छोटे समानों पर करीब 1,000-2,000 रुपये खर्च हो सकते हैं. बाकी रकम पैकेजिंग, आने-जाने और अन्य छोटे खर्चों में लगाई जा सकती है. हालांकि शुरुआत में घर पर बिना मशीन के हाथ से भी राखियां तैयार की जा सकती हैं.

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कौन-सी राखियां बनाकर बेच सकते हैं?

अगर आप सिर्फ साधारण धागे वाली राखियों तक सीमित रहने के बजाय अलग-अलग डिजाइन की राखियां तैयार करते हैं, तो इससे ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित किया जा सकता है.

बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर वाली राखियां.

भगवान की तस्वीर या प्रतीक वाली राखियां.

मोती और स्टोन से सजी डिजाइनर राखियां.

म्यूजिक और लाइट वाली राखियां.

ब्रेसलेट स्टाइल और प्रीमियम राखियां.

भाई के नाम या पसंद के मुताबिक कस्टमाइज्ड राखियां.

कहां बेच सकते हैं राखियां?

स्थानीय दुकानों और बुटीक में थोक में राखियां बेच सकते हैं.

घर के बाहर या बाजार में छोटा स्टॉल लगाकर सीधे ग्राहकों को बिक्री कर सकते हैं.

परिवार और दोस्तों के नेटवर्क के जरिए ऑर्डर लिए जा सकते हैं.

सोशल मीडिया के जरिए ऑर्डर ले सकते हैं

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी प्रोडक्ट बेचने की कोशिश की जा सकती है.

कितनी हो सकती है कमाई?

अगर आप एक राखी तैयार करने में करीब 10 रुपये खर्च करते हैं और उसे 30 रुपये में बेच देते हैं, तो आपको प्रति राखी 20 रुपये का सकल मार्जिन मिल सकता है. इसी तरह महंगी डिजाइन वाली राखियों की कीमत इससे ज्यादा भी राखी जा सकती हैं. हालांकि इस बिजनेस में मुनाफा राखी की डिजाइन, क्वालिटी, लागत और बिक्री कीमत पर निर्भर करेगा.

बिजनेस शुरू करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

पहले छोटे स्तर से शुरुआत करें और बाजार मांग को समझें.

कच्चा माल थोक में खरीदकर लागत कम करने की कोशिश करें.

डिजाइन और पैकेजिंग को आकर्षक बनाए.

एक ही तरह की राखी बनाने के बजाय अलग-अलग रेंज की राखी तैयार करें.

बिक्री से पहले सभी खर्चों का हिसाब लगाकर कीमत तय करें.

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