स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसडिजाइनर राखियों की बढ़ी डिमांड, सिर्फ 10 हजार में शुरू करें अपना बिजनेस

डिजाइनर राखियों की बढ़ी डिमांड, सिर्फ 10 हजार में शुरू करें अपना बिजनेस

Rakhi Business: रक्षाबंधन पर राखी बनाने और बेचने का बिजनेस कम बजट में घर से शुरू किया जा सकता है. डिजाइनर, कार्टून और बच्चों की राखियों की बढ़ती मांग से अच्छी कमाई हो सकती है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 15 Aug 2026 09:42 PM (IST)
Preferred Sources

Raksha Bandhan Business: अगर आप भी कम बजट में अपना छोटा बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो रक्षाबंधन के मौके पर राखी बनाने और बेचने का बिजनेस आपके लिए बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है. इस बिजनेस की खास बात यह है कि इसकी शुरुआत घर से ही की जा सकती है और परिवार के सदस्य भी इसमें हाथ बंटा सकते हैं. 

रक्षाबंधन के मौके पर राखियों की डिमांड भी काफी तेजी से बढ़ रही है. खासकर डिजाइनर, कार्टून और बच्चों की राखियों की अच्छी बिक्री होती है. हालांकि, इस बिजनेस में आपको बड़ी मशीन या दुकान की जरूरत नहीं पड़ती. ऐसे में आप कम बजट में भी इसकी शुरूआत कर सकते हैं.

10,000 रुपये में कैसे शुरू करें राखी का बिजनेस?

राखी बनाने के लिए रेशम के धागे, मोती, बीड्स, स्टोन, कुंदन, रिबन, ग्लू और पैकेजिंग सामना की जरूरत होती है. ऐसे में करीब 5,000-6,000 रुपये में कच्चा माल खरीदा जा सकता है. वहीं, कैंची, ग्लू गन, सुई-धागे और दूसरे छोटे समानों पर करीब 1,000-2,000 रुपये खर्च हो सकते हैं. बाकी रकम पैकेजिंग, आने-जाने और अन्य छोटे खर्चों में लगाई जा सकती है. हालांकि शुरुआत में घर पर बिना मशीन के हाथ से भी राखियां तैयार की जा सकती हैं.

सेविंग अकाउंट वालों के लिए बदला डाक का ये नियम, आम आदमी को राहत

कौन-सी राखियां बनाकर बेच सकते हैं?

अगर आप सिर्फ साधारण धागे वाली राखियों तक सीमित रहने के बजाय अलग-अलग डिजाइन की राखियां तैयार करते हैं, तो इससे ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित किया जा सकता है.

  • बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर वाली राखियां.
  • भगवान की तस्वीर या प्रतीक वाली राखियां.
  • मोती और स्टोन से सजी डिजाइनर राखियां.
  • म्यूजिक और लाइट वाली राखियां.
  • ब्रेसलेट स्टाइल और प्रीमियम राखियां.
  • भाई के नाम या पसंद के मुताबिक कस्टमाइज्ड राखियां.

कहां बेच सकते हैं राखियां?

  • स्थानीय दुकानों और बुटीक में थोक में राखियां बेच सकते हैं.
  • घर के बाहर या बाजार में छोटा स्टॉल लगाकर सीधे ग्राहकों को बिक्री कर सकते हैं.
  • परिवार और दोस्तों के नेटवर्क के जरिए ऑर्डर लिए जा सकते हैं.
  • सोशल मीडिया के जरिए ऑर्डर ले सकते हैं
  • ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी प्रोडक्ट बेचने की कोशिश की जा सकती है.

कितनी हो सकती है कमाई?

अगर आप एक राखी तैयार करने में करीब 10 रुपये खर्च करते हैं और उसे 30 रुपये में बेच देते हैं, तो आपको प्रति राखी 20 रुपये का सकल मार्जिन मिल सकता है. इसी तरह महंगी डिजाइन वाली राखियों की कीमत इससे ज्यादा भी राखी जा सकती हैं. हालांकि इस बिजनेस में मुनाफा राखी की डिजाइन, क्वालिटी, लागत और बिक्री कीमत पर निर्भर करेगा. 

बिजनेस शुरू करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

  • पहले छोटे स्तर से शुरुआत करें और बाजार मांग को समझें.
  • कच्चा माल थोक में खरीदकर लागत कम करने की कोशिश करें.
  • डिजाइन और पैकेजिंग को आकर्षक बनाए.
  • एक ही तरह की राखी बनाने के बजाय अलग-अलग रेंज की राखी तैयार करें.
  • बिक्री से पहले सभी खर्चों का हिसाब लगाकर कीमत तय करें.

हर महीने खत्म हो जाती है सैलरी? 80-20 रूल अपनाकर बढ़ाएं बैंक बैलेंस

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
Read More
Published at : 15 Aug 2026 09:42 PM (IST)
Tags :
Raksha Bandhan Rakhi Business Small Business Ideas
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
डिजाइनर राखियों की बढ़ी डिमांड, सिर्फ 10 हजार में शुरू करें अपना बिजनेस
डिजाइनर राखियों की बढ़ी डिमांड, सिर्फ 10 हजार में शुरू करें अपना बिजनेस
बिजनेस
हर महीने खत्म हो जाती है सैलरी? 80-20 रूल अपनाकर बढ़ाएं बैंक बैलेंस
हर महीने खत्म हो जाती है सैलरी? 80-20 रूल अपनाकर बढ़ाएं बैंक बैलेंस
बिजनेस
पनीर की एक डिश, और तुकाराम मुंडे ने 2 महीने में सस्पेंड कर दिए 165 लाइसेंस
पनीर की एक डिश, और तुकाराम मुंडे ने 2 महीने में सस्पेंड कर दिए 165 लाइसेंस
बिजनेस
सेविंग अकाउंट वालों के लिए बदला डाक का ये नियम, आम आदमी को राहत
सेविंग अकाउंट वालों के लिए बदला डाक का ये नियम, आम आदमी को राहत
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: विजय के Independence Day मंच पर तृषा की मौजूदगी, एक पल ने खींचा ध्यान (15.08.26)
Jagadhatri: 😯Janvi ने Jagadhatri को किया टीम से बाहर, फिर भी कॉलेज पहुंची Jagadhatri #sbs
Independence Day 2026: Rang De Basanti से Border तक, ये Patriotic Films जरूर देखें
Rhea Chakraborty ने Sushant Singh Rajput Case पर कहा, ‘Kaafi Saal Kar Liya Maine’
Rajasthan Patties Case | Sansani: 'मौत वाली पैटीज' से बच्चों को बचाओ ! | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मां से पूछो ...', BJP प्रदेश अध्यक्ष के CM विजय पर दिए बयान पर विवाद
'मां से पूछो ...', BJP प्रदेश अध्यक्ष के CM विजय पर दिए बयान पर विवाद
झारखंड
रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों ने निकाली तिरंगा यात्रा, CM से सीधी बातचीत की मांग
रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों ने निकाली तिरंगा यात्रा, CM से सीधी बातचीत की मांग
बॉलीवुड
'आप हद में रहिए...', सुनीता आहूजा को 'शुगर डैडी' वाले बयान पर गोविंदा का करारा जवाब
'आप हद में रहिए...', सुनीता आहूजा को 'शुगर डैडी' वाले बयान पर गोविंदा का करारा जवाब
क्रिकेट
21वीं सदी में शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय, देवदत्त पडिक्कल का पहले टेस्ट में कमाल
21वीं सदी में शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय, देवदत्त पडिक्कल का पहले टेस्ट में कमाल
एग्रीकल्चर
मक्का में बारिश के बाद बढ़ जाते हैं ये कीट, ऐसे करें बचाव
मक्का में बारिश के बाद बढ़ जाते हैं ये कीट, ऐसे करें बचाव
विश्व
हिंदुओं को बर्दाश्त..., जरदारी के जहरीले बयान ने खोली पाकिस्तान की पोल
हिंदुओं को बर्दाश्त..., जरदारी के जहरीले बयान ने खोली पाकिस्तान की पोल
ट्रेंडिंग
Video: 5 घंटे से पानी में पड़े शख्स को पुलिस ने समझा शव, निकालने गए तो उठकर बैठा
5 घंटे से पानी में पड़े शख्स को पुलिस ने समझा शव, निकालने गए तो उठकर बैठा
Home Tips
Pickle Storage Tips: अचार में पड़ने लगी है फफूंदी, इसे ऐसे बचाएं
अचार में पड़ने लगी है फफूंदी, इसे ऐसे बचाएं
ENT LIVE
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
ENT LIVE
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
ABP NEWS
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
ABP NEWS
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
ABP NEWS
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
Embed widget