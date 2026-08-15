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हिंदी न्यूज़बिजनेसपनीर की एक डिश, और तुकाराम मुंडे ने 2 महीने में सस्पेंड कर दिए 165 लाइसेंस

पनीर की एक डिश, और तुकाराम मुंडे ने 2 महीने में सस्पेंड कर दिए 165 लाइसेंस

Food Safety Action: FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे के पनीर को लेकर सामने आए एक मामले ने Food Safety को लेकर चर्चा बढ़ा दी है. जानिए क्या है पूरा मामला?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 15 Aug 2026 08:16 PM (IST)
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  • मुंडे के नेतृत्व में दो महीने में १६५ लाइसेंस निलंबित हुए, ७०० को नोटिस दिए।

Food Safety Action: अक्सर आपने ये जरूर सुना होगा कि पहले के समय में लोग ज्यादा सेहतमंद रहते थे, क्योंकि दूध, घी,पनीर या दूसरे सामान की क्वालिटी अच्छी होती थी और न ही उनमें मिलावट की जाती थी, लेकिन आज के समय में कई बीमारियां गलत खानपान की वजह से ही होती हैं. आपने भी ऐसे कई मामले सुने होंगे, जिनमें दूध या पनीर जैसे सामान में मिलावट की गई है. ऐसे में Food Safety और खाने की क्वालिटी को लेकर सख्ती करना जरूरी हो जाता है, ताकि मिलावटी सामान खाकर लोगों की सेहत पर गलत असर न पड़े.

महाराष्ट्र के FDA यानी Food and Drug Administration कमिश्नर तुकाराम मुंडे भी इसी को लेकर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं. इस बीच तुकाराम मुंडे का पनीर की डिश को लेकर एक मामला सामने आया है, जिसके बाद Food Safety को लेकर उनकी चर्चा तेज हो गई है. अब जानते हैं आखिर क्या है मामला?

पनीर की डिश से शुरू हुआ शक

NDTV Profit को दिए गए इंटरव्यू में तुकाराम मुंडे ने बताया कि FDA कमिश्नर की जिम्मेदारी संभालने के बाद एक दोस्त ने उन्हें डिनर के लिए रेस्टोरेंट बुलाया था. वहां उनके एक दोस्त ने पनीर से बनी डिश ऑर्डर की. जब डिश सामने आई तो तुकाराम मुंडे को पनीर की क्वालिटी पर शक हुआ, जिसके बाद मुंडे ने पनीर से बनी डिश न खुद खाई और अपने दोस्त को भी खाने से मना किया. साथ ही इसके बारे में रेस्टोरेंट के मैनेजमेंट को भी बताया.

कमियों को सुधारने के लिए दिया समय

बता दें कि इतना ही नहीं, बल्कि जब तुकाराम मुंडे रेस्टोरेंट में आए थे तो उन्होंने ये भी देखा था कि वहां पर जरूरी Food Licence साफ तौर पर नहीं लगा था. इसके बाद उन्होंने रेस्टोरेंट को इन कमियों को सुधारने के लिए 1 दिन का समय दिया. इसके बाद अधिकारियों को दोबारा जांच करने के लिए कहा गया. बाद में जांच की गई और रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई हुई.

2 महीने में सस्पेंड कर दिए 165 लाइसेंस

  • तुकाराम मुंडे के मुताबिक, 700 से ज्यादा जगहों को अपनी कमियों को सुधारने के लिए नोटिस दिया गया.
  • पिछले दो महीनों में FDA ने लगभग 3000 से ज्यादा जगहों पर जांच की.
  • साथ ही165 लाइसेंस सस्पेंड किए गए.  

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कैसे पहचाने की पनीर असली है या नकली?

  • पनीर जब भी खरीदने जाए तो पनीर को हाथ से मसलकर देखें अगर आसानी से टूट रहा है कि सामान्य हो सकता है, लेकिन अगर रबड़ की तरह लग रहा है तो पनीर में मिलावट हो सकती है.
  • साथ ही उसे खाकर ये पता करें कि पनीर का स्वाद कैसा है. अगर दूधिया है तब तो सामान्य तरीके से बना पनीर माना जा सकता है, लेकिन अगर पनीर में कड़वापन या दूसरा कोई स्वाद आ रहा है तो उससे सावधान रहें.
  • पनीर दूध से बनाया जाता है और उसमें खुशबू भी दूध जैसी ही आनी चाहिए, अगर केमिकल या दूसरी गंध आए तो ऐसे पनीर को लेने से बचना चाहिए.
  • इसके अलावा अगर पनीर किसी दुकान में सामान्य रेट से बहुत ज्यादा कम में मिल रहा है तो ऐसे में उसमें कोई क्वालिटी को लेकर दिक्कत हो सकती है.
  • एक बात का ध्यान रखें, घर पर किए जाने वाले टेस्ट केवल शुरुआती जांच के लिए है, पनीर की असली पहचान करने के लिए लैब टैस्ट करवाना जरूरी होता है.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 15 Aug 2026 08:15 PM (IST)
Tags :
Business News FDA Food Safety Tukaram Mundhe
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