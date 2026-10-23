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हिंदी न्यूज़बिजनेसदेश के किस राज्य में सबसे सस्ता मिलता है पेट्रोल? पूरे 29 रुपए का है अंतर

देश के किस राज्य में सबसे सस्ता मिलता है पेट्रोल? पूरे 29 रुपए का है अंतर

देश में सबसे सस्ता पेट्रोल कहां मिलता है? यहां से जानें दिल्ली से लेकर अंडमान-निकोबार, अरुणाचल प्रदेश समेत अलग-अलग राज्यों में पेट्रोल की कीमत में कितना अंतर आ रहा है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 23 Oct 2026 11:23 AM (IST)
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पेट्रोल भरवाते समय आपने भी कभी सोचा होगा कि एक ही देश में कहीं पेट्रोल 88.66 रुपए के आसपास है, तो कहीं इसके लिए 115 रुपए से भी ज्यादा क्यों चुकाने पड़ते हैं? कच्चे तेल की कीमतें और केंद्र सरकार के टैक्स पूरे देश के लिए अहम हैं, लेकिन पेट्रोल पंप पर ग्राहक जो कीमत चुकाता है, उसमें राज्य के टैक्स का भी बड़ा रोल होता है.

बता दें कि यही वजह है कि अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पेट्रोल के दाम में काफी अंतर देखने को मिलता है. आइए जानते हैं कि देश में कहां पेट्रोल सबसे सस्ता है, किन राज्यों में इसके लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं और इसकी वजह क्या है.

कहां मिलता है सबसे सस्ता पेट्रोल?
23 अक्टूबर 2026 के राज्यवार आंकड़ों के मुताबिक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पेट्रोल की कीमत करीब 88.66 रुपए प्रति लीटर है. ये केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य नहीं. अगर सिर्फ राज्यों की बात करें, तो अरुणाचल प्रदेश में पेट्रोल की कीमत करीब 99.60 रुपए प्रति लीटर है. यानी यहां पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर से कम कीमत पर मिल रहा है. 

राज्यानुसार पेट्रोल के दाम- 

राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के नाम पेट्रोल की कीमत
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 88.66 रुपए प्रति लीटर 
अरुणाचल प्रदेश   99.60 रुपए प्रति लीटर 
दिल्ली 102.12 रुपए प्रति लीटर 
उत्तर प्रदेश  102.37 रुपए प्रति लीटर 
गुजरात 102.84 रुपए प्रति लीटर 
गोवा 104.13 रुपए प्रति लीटर 
बिहार 115.06 रुपए प्रति लीटर 
केरल  115.09 रुपए प्रति लीटर 
तेलंगाना 115.29 रुपए प्रति लीटर 
आंध्र प्रदेश 117.78 रुपए प्रति लीटर 

कहां दिखा 29 रुपए का अंतर?

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पेट्रोल की कीमत 88.66 रुपए प्रति लीटर है और आंध्र प्रदेश में वही पेट्रोल 117.78 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है. ऐसे में रेट में सीधा 29 रुपए का अंतर आ रहा है. 

क्यों अलग-अलग है पेट्रोल का भाव?
पेट्रोल की कीमत में अंतर की सबसे बड़ी वजह टैक्स है. केंद्र सरकार पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी लगाती है, जबकि राज्य सरकारें वैट और दूसरे लागू शुल्क वसूलती हैं. हर राज्य में टैक्स की दर एक जैसी नहीं होती. इसलिए एक ही पेट्रोल की कीमत अलग-अलग जगहों पर बदल जाती है.

इसके अलावा तेल कंपनियों की लागत, डीलर कमीशन, कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमत और रुपए-डॉलर की विनिमय दर भी पेट्रोल के दाम में अंतर लाती है.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 23 Oct 2026 11:14 AM (IST)
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