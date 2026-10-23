4 बड़े सरकारी बैंकों में सरकार घटाएगी हिस्सेदारी, आम जनता को मिलेंगे 25% शेयर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom केंद्र सरकार चार सार्वजनिक बैंकों में अपनी हिस्सेदारी घटाएगी.

यह कदम सेबी के न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी नियम हेतु है.

कमजोर सार्वजनिक बैंकों का बड़े बैंकों में विलय भी होगा.

निजीकरण हेतु सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक चुने गए हैं.

केंद्र सरकार इन दिनों देश के चार बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अपनी हिस्सेदारी को अगले एक साल में घटाकर 75% करने पर विचार कर रही है. ऐसा स्टॉक मार्केट रेगुलेटर 'सेबी' (SEBI) की 'न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग' की शर्त को पूरा करने के मकसद से किया जा रहा है, जिसके तहत शेयर बाजार में लिस्टेड हर कंपनी में कम से कम 25% हिस्सेदारी आम जनता के पास होना अनिवार्य है. ये चारों सरकारी बैंक शेयर बाजार (NSE और BSE) पर पहले से ही लिस्टेड हैं. सरकार के इस कदम से बैंकों में 25% शेयर आम निवेशकों या अन्य शेयरधारकों के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे.

सरकारी बैंकों के निजीकरण की भी योजना

मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव के साथ-साथ सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एकीकरण के अगले दौर की अपनी योजना पर भी काम कर रही है.

सरकार का मकसद देश के छोटे व कमजोर सरकारी बैंकों को बड़े बैंकों में मर्ज कर विशाल और आर्थिक रूप से मजबूत बैंक बनाना है. ठीक जिस तरह से PNB, ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक को मिलाकर एक कर दिया गया.

इस प्रक्रिया में निजीकरण के लिए भी दो और बैंकों की पहचान की जा सकती है. यानी कि जो बैंक मर्ज नहीं किए जाएंगे, उन्हें सरकार किसी निजी बड़ी कंपनी को बेच देगी. निजीकरण से बैंकों के कामकाज में सुधार आएगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस आएगी, मॉर्डन तकनीकें आएंगी. खबरों के अनुसार, नीति आयोग ने निजीकरण के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक को शॉर्टलिस्ट किया था.

किन सरकारी बैंकों से कम होगी हिस्सेदारी?

1. इंडियन ओवरसीज बैंक- इसमें सरकार की मौजूदा हिस्सेदारी लगभग 92.44% है.

2. पंजाब एंड सिंध बैंक- सरकार के पास इसके 93.85% शेयर हैं.

3. यूको बैंक- इस बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 90.95% है.

4. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया- बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 81.19% है.

IDBI बैंक को लेकर हुई थी डील

अभी हाल ही में सरकार ने आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) में 60.72% की हिस्सेदारी बेचने के फैसले को मंजूरी दे दी है. इसे कनाडा की कंपनी फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स की सहायक कंपनी 'एम/एस 10955230 कनाडा इंक' (M/s 10955230 Canada Inc.) 81 प्रति शेयर पर सरकार से 52,878 करोड़ रुपये में खरीदेगी. इस 60.72% हिस्सेदारी में 30.48% शेयर भारत सरकार के हैं और 30.24% शेयर जीवन बीमा निगम (LIC) के हैं. विनिवेश के बाद भी बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 15% और LIC की 19% रह जाएगी. यानी कि दोनों के पास कुल मिलाकर बैंक में 34% हिस्सेदारीबनी रहेगी.

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