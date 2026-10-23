Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेस4 बड़े सरकारी बैंकों में सरकार घटाएगी हिस्सेदारी, आम जनता को मिलेंगे 25% शेयर

4 बड़े सरकारी बैंकों में सरकार घटाएगी हिस्सेदारी, आम जनता को मिलेंगे 25% शेयर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा की सरकार चार सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 75% करने जा रही है. बाकी के बचे 25% शेयर आम निवेशकों के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 23 Oct 2026 11:12 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • केंद्र सरकार चार सार्वजनिक बैंकों में अपनी हिस्सेदारी घटाएगी.
  • यह कदम सेबी के न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी नियम हेतु है.
  • कमजोर सार्वजनिक बैंकों का बड़े बैंकों में विलय भी होगा.
  • निजीकरण हेतु सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक चुने गए हैं.

केंद्र सरकार इन दिनों देश के चार बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अपनी हिस्सेदारी को अगले एक साल में घटाकर 75% करने पर विचार कर रही है. ऐसा स्टॉक मार्केट रेगुलेटर 'सेबी' (SEBI) की 'न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग' की शर्त को पूरा करने के मकसद से किया जा रहा है, जिसके तहत शेयर बाजार में लिस्टेड हर कंपनी में कम से कम 25% हिस्सेदारी आम जनता के पास होना अनिवार्य है. ये चारों सरकारी बैंक शेयर बाजार (NSE और BSE) पर पहले से ही लिस्टेड हैं. सरकार के इस कदम से बैंकों में 25% शेयर आम निवेशकों या अन्य शेयरधारकों के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे. 

सरकारी बैंकों के निजीकरण की भी योजना

मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव के साथ-साथ सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एकीकरण के अगले दौर की अपनी योजना पर भी काम कर रही है.

सरकार का मकसद देश के छोटे व कमजोर सरकारी बैंकों को बड़े बैंकों में मर्ज कर विशाल और आर्थिक रूप से मजबूत बैंक बनाना है. ठीक जिस तरह से  PNB, ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक को मिलाकर एक कर दिया गया.

इस प्रक्रिया में निजीकरण के लिए भी दो और बैंकों की पहचान की जा सकती है. यानी कि जो बैंक मर्ज नहीं किए जाएंगे, उन्हें सरकार किसी निजी बड़ी कंपनी को बेच देगी. निजीकरण से बैंकों के कामकाज में सुधार आएगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस आएगी, मॉर्डन तकनीकें आएंगी. खबरों के अनुसार, नीति आयोग ने निजीकरण के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक को शॉर्टलिस्ट किया था. 

किन सरकारी बैंकों से कम होगी हिस्सेदारी? 

1. इंडियन ओवरसीज बैंक- इसमें सरकार की मौजूदा हिस्सेदारी लगभग 92.44% है.
2. पंजाब एंड सिंध बैंक- सरकार के पास इसके 93.85% शेयर हैं.
3. यूको बैंक- इस बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 90.95% है.
4. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया- बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 81.19% है.

IDBI बैंक को लेकर हुई थी डील

अभी हाल ही में सरकार ने आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) में 60.72% की हिस्सेदारी बेचने के फैसले को मंजूरी दे दी है. इसे कनाडा की कंपनी  फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स की सहायक कंपनी 'एम/एस 10955230 कनाडा इंक' (M/s 10955230 Canada Inc.) 81 प्रति शेयर पर सरकार से 52,878 करोड़ रुपये में खरीदेगी. इस 60.72% हिस्सेदारी में 30.48% शेयर भारत सरकार के हैं और 30.24% शेयर जीवन बीमा निगम (LIC) के हैं. विनिवेश के बाद भी बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 15% और LIC की 19% रह जाएगी. यानी कि दोनों के पास कुल मिलाकर बैंक में 34% हिस्सेदारीबनी रहेगी.

ये भी पढ़ें:

खुशखबरी! Indian Bank ने बढ़ाया ब्याज, अब 555 और 777 दिन की जमा पर मिलेगा ज्यादा रिटर्न 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 23 Oct 2026 11:12 AM (IST)
Tags :
PM Modi Bank Stake Sale
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
4.45 रुपया महंगी हुई CNG, जानें अब क्या है नई कीमत?
4.45 रुपया महंगी हुई CNG, जानें अब क्या है नई कीमत?
बिजनेस
खुशखबरी! Indian Bank ने बढ़ाया ब्याज, अब 555 और 777 दिन की जमा पर मिलेगा ज्यादा रिटर्न
खुशखबरी! Indian Bank ने बढ़ाया ब्याज, अब 555 और 777 दिन की जमा पर मिलेगा ज्यादा रिटर्न
बिजनेस
महंगा होगा पेट्रोल-डीजल! क्रूड 114 डॉलर के पार , हफ्ते भर में 8% उछला भाव
महंगा होगा पेट्रोल-डीजल! क्रूड 114 डॉलर के पार , हफ्ते भर में 8% उछला भाव
बिजनेस
आज भी फिसल गया सोना, चांदी में भी बड़ी गिरावट; फटाफट चेक करें रेट
आज भी फिसल गया सोना, चांदी में भी बड़ी गिरावट; फटाफट चेक करें रेट
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिलकश डांसर का दुश्मन दारोगा !
Regime Change की साजिश, International खुलासा!
आजम परिवार से अखिलेश यादव क्या हुई बात ?
वोट का गड़बड़झाला और विदेशी टूलकिट! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
रेहान वाड्रा के साथ क्या हुआ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जेल से रिहाई के बाद CJP नेताओं की बढ़ीं मुश्किलें, आज SEM कोर्ट में पेशी
जेल से रिहाई के बाद CJP नेताओं की बढ़ीं मुश्किलें, आज SEM कोर्ट में पेशी
महाराष्ट्र
मुंबई में कटेंगे 1524 पेड़! GMLR प्रोजेक्ट के लिए मुंबईकरों की सेहत पर खतरा
मुंबई में कटेंगे 1524 पेड़! GMLR प्रोजेक्ट के लिए मुंबईकरों की सेहत पर खतरा
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office: 'द वन' बन पाई तमन्ना भाटिया की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म? जानें- 28 दिनों का कलेक्शन
'द वन' बन पाई तमन्ना की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म? जानें- 28 दिनों का कलेक्शन
स्पोर्ट्स
कौन हैं मोहम्मद शम्स आलम? एशियन पैरा गेम्स में लगा महिला से छेड़खानी का आरोप! वापस भारत भेजा
कौन हैं मोहम्मद शम्स आलम? एशियन पैरा गेम्स में लगा महिला से छेड़खानी का आरोप! वापस भारत भेजा
विश्व
'पाकिस्तान ने करगिल में मारे गए अपने सैनिकों के शव...' UN में भारत ने लगाई लताड़
'पाकिस्तान ने करगिल में मारे गए अपने सैनिकों के शव...' UN में भारत ने लगाई लताड़
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में AQI पहुंचा 200 पार, बारिश के भी आसार, मिलेगी दमघोंटू हवा से राहत?
दिल्ली-NCR में AQI पहुंचा 200 पार, बारिश के भी आसार, मिलेगी दमघोंटू हवा से राहत?
विश्व
ये समस्या आपने पैदा की... पीयूष गोयल ने दोहरे रवैये पर यूरोप को सुनाई खरी-खरी
ये समस्या आपने पैदा की... पीयूष गोयल ने दोहरे रवैये पर यूरोप को सुनाई खरी-खरी
एग्रीकल्चर
यूपी में पशुओं का बीमा कराना हुआ आसान, प्रीमियम का 85% देगी सरकार
यूपी में पशुओं का बीमा कराना हुआ आसान, प्रीमियम का 85% देगी सरकार
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget