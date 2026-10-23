Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेस4.45 रुपया महंगी हुई CNG, जानें अब क्या है नई कीमत?

4.45 रुपया महंगी हुई CNG, जानें अब क्या है नई कीमत?

त्योहारी सीजन से पहले कीमतों में हुई यह बढ़ोतरी आम जनता के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है. इससे पहले कंपनी ने 1 अगस्त को भी सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी की थी.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 23 Oct 2026 10:04 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • दीवाली से पहले अडानी गैस ने CNG 4.45 रुपये बढ़ाई.
  • अहमदाबाद में नई कीमत 98.47 रुपये/किलो, ड्राइवरों का बजट बिगड़ा.
  • रिक्शा चालक नाराज, किराया न बढ़ने से भारी परेशानी का सामना.
  • कंपनी ने बढ़ती प्राकृतिक गैस खरीद लागत को वजह बताया.

दीवाली आते ही अहमदाबाद के ड्राइवरों और आम लोगों पर महंगाई की एक और मार पड़ी है. Adani गैस ने अचानक कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) की कीमत 4.45 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ा दी है. त्योहारों के दिनों में लोग शॉपिंग और घूमने-फिरने का प्लान बना रहे होते हैं, इसी दौरान कीमतों में बढ़ोतरी का असर खासकर रिक्शा चलाने वालों और रोज की कमाई पर निर्भर रहने वाले वाहन चालकों की जेब पर पड़ेगा. 

अगस्त 2026 में भी कंपनी ने कीमत 4 रुपये प्रति किलो बढ़ाई थी, जिससे CNG की कीमत बढ़कर 94.20 रुपये तक पहुंच गई थी. अब एक बार फिर 4.45 रुपये की बढ़ोतरी के साथ अहमदाबाद में अडानी CNG की नई कीमत बढ़कर 98.47 रुपये प्रति किलो हो गई है.

ऑटो-रिक्शा चालकों में नाराजगी

लगातार बढ़ती गैस की कीमतों की वजह से खासकर रिक्शा चलाने वालों में बहुत नाराजगी और गुस्सा है. रिक्शा चालकों का तर्क यह है कि गैस की कीमत लगातार और बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर इसके मुकाबले रिक्शा किराए में काफी बढ़ोतरी को मंजूरी नहीं दे रहे हैं. इससे पहले भी रिक्शा चालकों ने हड़ताल करके किराया बढ़ोतरी और ऑनलाइन कैब/रिक्शा एप्लीकेशन का विरोध किया था. ऐसे में दीवाली के समय इस नई कीमत बढ़ोतरी से रिक्शा चालकों समेत आम वाहन चालकों का घरेलू बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है.

क्यों एकाएक बढ़ाई गईं कीमतें?

CNG की कीमतों में हुई इस बढ़ोतरी को लेकर बात करते हुए ATGL के एक प्रवक्ता ने कहा कि प्राकृतिक गैस की खरीद लागत में भारी बढ़ोतरी के कारण यह कदम उठाना जरूरी हो गया था. कंपनी ने बताया कि घरेलू गैस की कम उपलब्धता, सप्लाई में कटौती और भू-राजनीतिक तनाव के चलते वैश्विक स्तर पर गैस की कीमतों में उछाल आने से लागत बढ़ गई है.

प्रवक्ता ने कहा, "इन चुनौतियों के बावजूद ATGL उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले असर को कम से कम करने की पूरी कोशिश कर रही है. साथ ही, कंपनी यह भी सुनिश्चित कर रही है कि CNG की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रहे, जो कि एक किफायती और पर्यावरण के अनुकूल ईंधन विकल्प है."

ये भी पढ़ें:

ICICI Bank ने ट्रांजैक्शन्स पर बढ़ाया चार्ज, 3 बार फ्री, फिर 4 रुपए प्रति हजार 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 23 Oct 2026 09:43 AM (IST)
Tags :
CNG CNG Price Hike Breaking News Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
खुशखबरी! Indian Bank ने बढ़ाया ब्याज, अब 555 और 777 दिन की जमा पर मिलेगा ज्यादा रिटर्न
खुशखबरी! Indian Bank ने बढ़ाया ब्याज, अब 555 और 777 दिन की जमा पर मिलेगा ज्यादा रिटर्न
बिजनेस
महंगा होगा पेट्रोल-डीजल! क्रूड 114 डॉलर के पार , हफ्ते भर में 8% उछला भाव
महंगा होगा पेट्रोल-डीजल! क्रूड 114 डॉलर के पार , हफ्ते भर में 8% उछला भाव
बिजनेस
आज भी फिसल गया सोना, चांदी में भी बड़ी गिरावट; फटाफट चेक करें रेट
आज भी फिसल गया सोना, चांदी में भी बड़ी गिरावट; फटाफट चेक करें रेट
बिजनेस
शुक्रवार को क्यों बंद हैं बैंक, जानें आज आपके शहर में भी है छुट्टी?
शुक्रवार को क्यों बंद हैं बैंक, जानें आज आपके शहर में भी है छुट्टी?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिलकश डांसर का दुश्मन दारोगा !
Regime Change की साजिश, International खुलासा!
आजम परिवार से अखिलेश यादव क्या हुई बात ?
वोट का गड़बड़झाला और विदेशी टूलकिट! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
रेहान वाड्रा के साथ क्या हुआ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'भाई, हमारी चिंता छोड़ो, टोकरा उठाओ और...', कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने PM मोदी से क्या कहा?
'भाई, हमारी चिंता छोड़ो, टोकरा उठाओ और...', कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने PM मोदी से क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'वो औलाद की तरह...', अखिलेश से मुलाकात के बाद बोलीं आजम खान की पत्नी
'वो औलाद की तरह...', अखिलेश से मुलाकात के बाद बोलीं आजम खान की पत्नी
विश्व
पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान में सुबह-सुबह कांपी धरती, तिब्बत में देर रात भूकंप से 16 की मौत
पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान में सुबह-सुबह कांपी धरती, तिब्बत में देर रात भूकंप से 16 की मौत
स्पोर्ट्स
ईरान का राष्ट्रगान बजने से विवाद...एशियन पैरा गेम्स अधिकारी ने मांगी माफी
ईरान का राष्ट्रगान बजने से विवाद...एशियन पैरा गेम्स अधिकारी ने मांगी माफी
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office: 'द वन' बन पाई तमन्ना भाटिया की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म? जानें- 28 दिनों का कलेक्शन
'द वन' बन पाई तमन्ना की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म? जानें- 28 दिनों का कलेक्शन
इंडिया
आंध्र प्रदेश में बवाल! निकाय चुनाव नामांकन के दौरान हिंसा, YSR कांग्रेस का TDP पर आरोप
आंध्र प्रदेश में बवाल! निकाय चुनाव नामांकन के दौरान हिंसा, YSR कांग्रेस का TDP पर आरोप
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में AQI पहुंचा 200 पार, बारिश के भी आसार, मिलेगी दमघोंटू हवा से राहत?
दिल्ली-NCR में AQI पहुंचा 200 पार, बारिश के भी आसार, मिलेगी दमघोंटू हवा से राहत?
बिहार
पति ने जीता तलाक केस, फिर भी देने होगी 36.25 लाख एलिमनी, पटना HC ने इस कानून का किया जिक्र
पति ने जीता तलाक केस, फिर भी देने होगी 36.25 लाख एलिमनी, पटना HC ने इस कानून का किया जिक्र
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget