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हिंदी न्यूज़बिजनेसखुशखबरी! Indian Bank ने बढ़ाया ब्याज, अब 555 और 777 दिन की जमा पर मिलेगा ज्यादा रिटर्न

खुशखबरी! Indian Bank ने बढ़ाया ब्याज, अब 555 और 777 दिन की जमा पर मिलेगा ज्यादा रिटर्न

Indian Bank ने 555 दिन और 777 दिन की स्पेशल FD स्कीमों पर ब्याज दर 0.15 फीसदी बढ़ाई है. जानें 23 अक्टूबर 2026 से लागू नई दरें और 1 लाख जमा करने पर कितना फायदा हो सकता है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 23 Oct 2026 09:43 AM (IST)
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अगर आप बैंक में FD कराने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. सरकारी बैंक इंडियन बैंक ने अपनी दो खास FD स्कीमों पर ब्याज दर बढ़ा दी है. बैंक ने इन दरों में 0.15 फीसदी यानी 15 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है. ये नई दरें 23 अक्टूबर 2026 से लागू हो गई हैं.

हालांकि, बैंक ने सभी FD की ब्याज दरें नहीं बढ़ाई हैं. ये बदलाव 555 दिन की ‘इंड ग्रो’ और 777 दिन की ‘इंड प्रॉस्पर’ स्कीम में किया गया है. अगर आप इन दोनों में से किसी स्कीम में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो यहां से समझिए कि नई दरों से आपको कितना फायदा मिल सकता है.

अब FD पर कितना मिलेगा ब्याज?

एफडी स्कीम पुराना ब्याज दर नया ब्याज दर
इंड ग्रो- 555 दिन 6.65% 6.80%
इंड प्रॉस्पर- 777 दिन 6.60% 6.75%

1 लाख पर कितना फायदा होगा?
मान लीजिए आप इन स्कीमों में 1 लाख जमा करते हैं. अगर ब्याज दर में 0.15 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी को सालाना आधार पर देखें तो 1 लाख पर करीब 150 रुपए का एक्स्ट्रा ब्याज एक साल के हिसाब से बनता है.

वैसे इसका मतलब ये नहीं है कि हर ग्राहक को मैच्योरिटी पर ठीक 150 रुपए पैसे मिलेंगे. असल रिटर्न इस बात पर डिपेंड करेगा कि FD कितने दिन के लिए है, ब्याज कितनी बार जोड़ा जाता है और बैंक के नियमों के मुताबिक भुगतान कैसे होता है. इसलिए FD कराने से पहले सिर्फ ब्याज दर नहीं, बल्कि मैच्योरिटी पर मिलने वाली कुल रकम भी जरूर चेक करें.

बैंक ने अचानक क्यों बढ़ाई FD की ब्याज दर?
इंडियन बैंक का ये फैसला तब लिया है, जब भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर की मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी की थी. इसके बाद बैंकों की जमा और कर्ज की ब्याज दरों पर भी नजर रखी जा रही है.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 23 Oct 2026 09:39 AM (IST)
Tags :
Indian Bank FD Rates
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