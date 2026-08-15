10 लाख की FD पर किस बैंक से मिलेगा ज्यादा रिटर्न?

10 Lakh FD: इंवेस्टमेंट के नाम पर फिक्स डिपॉजिट लोगों को खूब पसंद आता है. खासकर ऐसे निवेशक जो शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव से बचकर एक फिक्स ब्याज चाहते हैं तो उनके लिए एफडी काफी सही ऑप्शन है. लेकिन सारे बैंक एफडी पर एक जैसा ब्याज नहीं देते. कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक बड़े निजी और सरकारी बैंकों की तुलना में ज्यादा ब्याज ऑफर कर रहे हैं. अगस्त 2026 में दरों के अनुसार कुछ बैंक एफडी पर 8.10% तक सालाना ब्याज दे रहे हैं. ऐसे में अगर आपके पास 10 लाख रुपये हैं तो बैंक चुनने से पहले ब्याज दरों की तुलना करना सही रहता है.

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10 लाख पर सालाना कितना ब्याज?

बैंक अधिकतम ब्याज दर 10 लाख पर 1 साल का साधारण ब्याज सूर्योदय एसएफ बैंक 8.10% 81,000 रुपए उत्कर्ष एसएफ बैंक 8.10% 81,000 रुपए शिवालिक एसएफ बैंक 8.00% 80,000 रुपए जना एसएफ बैंक 8.00% 80,000 रुपए इक्विटास एसएफ बैंक 8.00% 80,000 रुपए उज्जीवन एसएफ बैंक 7.80% 78,000 रुपए स्लाइस एसएफ बैंक 7.75% 77,500 रुपए डीसीबी एसएफ बैंक 7.50% 75,000 रुपए बंधन एसएफ बैंक 7.45% 74,500 रुपए आईडीएफसी एसएफ बैंक 7.25% 72,500 रुपए एचडीएफसी एसएफ बैंक 6.50% 65,000 रुपए

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8.10% देखकर एफडी न करा दें

8.10% बैंक की ज्यादातर एफडी दर है लेकिन जरूरी नहीं कि एक साल की एफडी पर भी आपको यही ब्याज मिले. अलग-अलग बैंक अलग-अलग अवधि के लिए अलग ब्याज दर देते हैं. सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की दरों में 8.10% की अधिकतम दर 30 महीने की अवधि के लिए बताई गई है, जबकि 1 साल की दर 7.25% है. इसलिए एफडी कराने से पहले सिर्फ हेडलाइन रेट देखने के बजाय ये जरूर देखें कि आप जितने समय के लिए पैसा जमा कर रहे हैं, उस अवधि पर बैंक कितना ब्याज दे रहा है.

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