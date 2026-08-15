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हिंदी न्यूज़बिजनेस10 लाख की FD पर किस बैंक से मिलेगा ज्यादा रिटर्न?

10 लाख की FD पर किस बैंक से मिलेगा ज्यादा रिटर्न?

10 Lakh FD: अगर आप 10 लाख रुपये की FD कराने की सोच रहे हैं तो जानें कौन-से बैंक सबसे ज्यादा ब्याज दे रहे हैं. 8.10% तक ब्याज पर कितना रिटर्न मिलेगा और FD कराने से पहले किन बातों का ध्यान रखें.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 15 Aug 2026 04:51 PM (IST)
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10 Lakh FD: इंवेस्टमेंट के नाम पर फिक्स डिपॉजिट लोगों को खूब पसंद आता है. खासकर ऐसे निवेशक जो शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव से बचकर एक फिक्स ब्याज चाहते हैं तो उनके लिए एफडी काफी सही ऑप्शन है. लेकिन सारे बैंक एफडी पर एक जैसा ब्याज नहीं देते. कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक बड़े निजी और सरकारी बैंकों की तुलना में ज्यादा ब्याज ऑफर कर रहे हैं. अगस्त 2026 में दरों के अनुसार कुछ बैंक एफडी पर 8.10% तक सालाना ब्याज दे रहे हैं. ऐसे में अगर आपके पास 10 लाख रुपये हैं तो बैंक चुनने से पहले ब्याज दरों की तुलना करना सही रहता है. 

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10 लाख पर सालाना कितना ब्याज?

बैंक अधिकतम ब्याज दर 10 लाख पर 1 साल का साधारण ब्याज
सूर्योदय एसएफ बैंक 8.10% 81,000 रुपए
उत्कर्ष एसएफ बैंक  8.10% 81,000 रुपए
शिवालिक एसएफ बैंक  8.00% 80,000 रुपए
जना एसएफ बैंक 8.00%  80,000 रुपए
इक्विटास एसएफ बैंक 8.00%  80,000 रुपए
उज्जीवन एसएफ बैंक 7.80% 78,000 रुपए
स्लाइस एसएफ बैंक 7.75% 77,500 रुपए
डीसीबी एसएफ बैंक 7.50% 75,000 रुपए
बंधन एसएफ बैंक 7.45% 74,500 रुपए
आईडीएफसी एसएफ बैंक 7.25% 72,500 रुपए
एचडीएफसी एसएफ बैंक 6.50% 65,000 रुपए

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8.10% देखकर एफडी न करा दें

8.10% बैंक की ज्यादातर एफडी दर है लेकिन जरूरी नहीं कि एक साल की एफडी पर भी आपको यही ब्याज मिले. अलग-अलग बैंक अलग-अलग अवधि के लिए अलग ब्याज दर देते हैं. सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की दरों में 8.10% की अधिकतम दर 30 महीने की अवधि के लिए बताई गई है, जबकि 1 साल की दर 7.25% है. इसलिए एफडी कराने से पहले सिर्फ हेडलाइन रेट देखने के बजाय ये जरूर देखें कि आप जितने समय के लिए पैसा जमा कर रहे हैं, उस अवधि पर बैंक कितना ब्याज दे रहा है.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 15 Aug 2026 04:43 PM (IST)
Tags :
Business News Fixed Deposit Interest Rates
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