15 अगस्त पर सोना सस्ता या महंगा? चांदी के भाव में भी बदलाव, जानें आज का रेट
Gold Silver Price Today 15 August 2026: आज आपके शहर में सोना और चांदी का क्या भाव है, आप यहां से जान सकते हैं. यहां शहर अनुसार रेट लिस्ट दी गई है.
Gold Silver Price Today 15 August 2026: सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए आज का दिन अहम है. 15 अगस्त 2026 को सोने की कीमतों में हल्की नरमी देखने को मिली है. दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव करीब 1,53,030 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जो पिछले दिन के मुकाबले 710 कम है. वहीं चांदी की कीमत करीब 2.50 लाख रुपए प्रति किलो बनी हुई है. बता दें कि आज शनिवार और स्वतंत्रता दिवस होने के कारण घरेलू कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग सेशन नहीं है.
दिल्ली में आज कितना है सोने का भाव?
दिल्ली में 15 अगस्त को 24 कैरेट गोल्ड 1,53,030 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास है. 14 अगस्त को यही भाव 1,53,740 रुपए था. यानी एक दिन में 10 ग्राम सोने की कीमत में 710 की गिरावट आई है. वहीं 22 कैरेट सोने का भाव करीब 1,41,150 रुपए प्रति 10 ग्राम है. प्रति ग्राम के हिसाब से 22 कैरेट सोना 14,115 रुपए और 24 कैरेट सोना 14,821 रुपए के आसपास है.
गांव में लगाएं RO वाटर प्लांट, साफ पानी की बढ़ती मांग से होगी शानदार कमाई
चांदी का आज क्या भाव है?
दिल्ली में आज चांदी का रेट करीब 2,50,000 रुपए प्रति किलो है. यानी 100 ग्राम चांदी की कीमत लगभग 25,000 रुपए और 10 ग्राम का भाव करीब 2,500 रुपए बैठता है. चांदी के भाव में अगस्त के दौरान काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. दिल्ली में 1 अगस्त को इसका भाव करीब 2.35 लाख प्रति किलो था, जबकि अगस्त में अब तक यह 2.55 लाख रुपए प्रति किलो के उच्च स्तर तक भी पहुंच चुका है.
क्या आज सोना खरीदना चाहिए?
सोने की कीमतें लगातार बदलती रहती हैं, इसलिए सिर्फ एक दिन की तेजी या गिरावट देखकर खरीदारी का फैसला करना सही नहीं माना जाता. अगर खरीदारी शादी या किसी जरूरी जरूरत के लिए है तो ग्राहक ज्वेलर का रेट, मेकिंग चार्ज और जीएसटी जरूर देखें. निवेश के लिए सोना खरीदने वालों को भी बाजार के उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखना चाहिए.