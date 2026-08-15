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हिंदी न्यूज़बिजनेसगांव में लगाएं RO वाटर प्लांट, साफ पानी की बढ़ती मांग से होगी शानदार कमाई

गांव में लगाएं RO वाटर प्लांट, साफ पानी की बढ़ती मांग से होगी शानदार कमाई

Village Business Idea: गांव में रहकर बिजनेस करना चाहते हैं तो आप RO प्लांट लगाकर अच्छी-खासी कमाई कर सकते हैं. बस बिजनेस को शुरू करने से पहले सही योजना बनाना जरूरी है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 15 Aug 2026 01:53 PM (IST)
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  • ग्रामीण इलाकों में साफ पानी प्लांट से अच्छी कमाई संभव है।
  • 1-3 लाख में छोटा RO प्लांट लगाकर व्यवसाय करें।
  • पानी स्रोत की लैब टेस्टिंग, लाइसेंस लेना आवश्यक हैं।
  • स्कूलों, दुकानों, पार्टियों में जार सप्लाई करके कमाएं।

Village Water Plant Business: अब पहले के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में भी बिजली-पानी की व्यवस्था बेहतर हुई है, लेकिन आज भी कई गांवों में साफ पानी की जरूरत लगातार बनी हुई है. अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको पता ही होगा कि साफ पानी की समस्या से लोगों को काफी परेशानी होती है, लेकिन आप इसी परेशानी का हल निकालकर इसे अपनी कमाई का जरिया बना सकते हैं. आप कम बजट में पानी से जुड़ा बिसनेस शुरू कर सकते हैं. इसके लिए काफी जगह की भी जरूरत नहीं है आप सीमित जगह पर ही छोटा RO प्लांट लगाकर अच्छी-खासी कमाई कर सकते हैं. 

कैसे करें इस बिजनेस की शुरुआत?

किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले योजना बनाना जरूरी है. सही योजना के साथ शुरू किया गया बिजनेस आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. शुरुआत में आपको बहुत बड़ा प्लांट लगाने की कोई जरूरत नहीं है. आप 250 से 1000 लीटर प्रति घंटा क्षमता वाला RO प्लांट लगा सकते हैं. छोटा जार और फिल्टर यूनिट सेटअप लगभग 1 लाख से 3 लाख रुपये में शुरु किया जा सकता है. 

कुछ बातों का खास ध्यान रखें

अगर आप प्लांट शुरू करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले पानी के स्रोत की लैब टेस्टिंग जरूर करवाएं, इससे ये पता चलेगा कि पानी की क्वालिटी सही है या नहीं और इसे लोगों को पहुंचाना नुकसानदायक तो नहीं है. रिपोर्ट के आधार पर सही फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाया जा सकेगा.

इसके साथ ही वाटर प्लांट शुरू करने से पहले लाइसेंस और परमिशन लेना जरूरी है. बिजनेस शुरू करने से पहले आपको FSSAI से जुड़ी जरूरतों को पूरा करना होगा. साथ ही स्थानीय प्रशासन से जरूरी परमिशन लें.

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कैसे करें कमाई?

  • आप गांव, स्कूलों, दुकानों में 20 लीटर पानी के जार की सप्लाई कर सकते हैं.
  • इसके साथ ही आप शादी या फिर किसी पार्टी के दौरान भी पानी के जार की सप्लाई कर सकते हैं.
  • अगर पानी की सप्लाई बढ़ती है तो आप महीने में अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं. 

ध्यान दें, आपका मुनाफा इस बात पर निर्भर करेगा कि पानी के कितने जार बिक रहे हैं, जार की कीमत कितनी है और डिलीवरी खर्च कितना हो रहा है. साथ ही स्थानीय लोग पानी के जार की कितनी मांग कर रहे हैं. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 15 Aug 2026 01:53 PM (IST)
Tags :
Business News Water Plant Village Business Ideas
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