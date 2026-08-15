स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसFDA ने बंद किया Burger King, किचन में मिलीं बड़ी गड़बड़ियां

FDA ने बंद किया Burger King, किचन में मिलीं बड़ी गड़बड़ियां

Burger King Sealed: महाराष्ट्र के पुणे में स्थित एक Burger King आउटलेट को सील कर दिया गया है. इतना ही नहीं, बल्कि उसका Food Licence भी सस्पेंड कर दिया गया. जानिए कार्रवाई के पीछे क्या कारण है?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 15 Aug 2026 03:04 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • पुणे में बर्गर किंग आउटलेट को सील कर दिया गया।
  • खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को साफ-सफाई, नियमों में कमी मिली।
  • जांच में किचन में खामियां मिलने पर लाइसेंस निलंबित हुआ।

Burger King Sealed: आज के समय में ज्यादातर लोग अपनी क्रेविंग को पूरा करने के लिए बाहर का फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं. बच्चों से लेकर बड़े तक बर्गर, पिज्जा और दूसरे फास्ट फूड खाने के शौकीन होते हैं. लेकिन सोचिए, जिन चीजों को लोग बहुत चाव से खाते हैं, अगर उसे बनाने में साफ-सफाई का ध्यान नहीं दिया जाए, तो इससे आपकी सेहत को भी नुकसान हो सकता है.

अगर आप भी बाहर का खाना, खासकर बर्गर खाना पसंद करते हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. महाराष्ट्र के पुणे में स्थित एक Burger King आउटलेट को सील कर दिया गया है. ऐसे में अब जानते हैं कि सील करने के पीछे क्या मुख्य वजह रही?

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, महाराष्ट्र में फूड सेफ्टी को लेकर अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत Burger King पर भी कार्रवाई की गई. मामला पुणे के कैंप इलाके की ईस्ट स्ट्रीट पर स्थित Burger King आउटलेट का है. FDA यानी Food and Drug Administration की टीम ने इस आउटलेट पर साफ-सफाई और फूड सेफ्टी से जुड़े नियमों की जांच की. लेकिन जांच के दौरान ही कई सारी कमियां सामने आई.

गांव में लगाएं RO वाटर प्लांट, साफ पानी की बढ़ती मांग से होगी शानदार कमाई

अधिकारियों को कमियां नजर आई

FDA टीम को जांच के दौरान किचन में कई बड़ी गड़बड़ियां मिली. इसमें शामिल है...

  • Food Safety से जुड़े नियमों का पालन नहीं किया गया.
  • साफ-सफाई का ठीक से पालन नहीं किया गया था.
  • अधिकारियों को इन दोनों मोर्चों पर कमियां नजर आई, जिसके बाद उन्हें सख्त कदम उठाना पड़ा.

FDA ने बंद किया Burger King

जांच में कमियां सामने आई, जिसके बाद FDA ने Burger King के इस आउटलेट को सील कर दिया. इतना ही नहीं, बल्कि Burger King का Food Licence भी सस्पेंड कर दिया गया. बताया जाता है कि ये आउटलेट 1992 से इसी जगह चलाया जा रहा था. 

खाना खराब मिलने पर आप भी कर सकते हैं शिकायत

अगर आपको खाने में किसी तरह की कोई कमी या फिर क्वालिटी से जुड़ी कोई समस्या मिलती है तो आप शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए आप ग्राहक उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर शिकायत करें. साथ ही आप FSSAI के Food Safety Connect ऐप के जरिए भी शिकायत कर सकते हैं. लेकिन एक बात का ध्यान रखें, पहले ही अपने पास कुछ सबूत रखें जैसे, रेस्टोरेंट का बिल, खराब खाने की वीडियो फोटो. यह सारी चीजें आपको शिकायत के समय काम आ सकती हैं. 

8th Pay Commission: 55 से 18000 का सफर, बेसिक पे कैसे बदला?

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 15 Aug 2026 02:57 PM (IST)
Tags :
Business News Burger King PUNE Burger King Seal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
FDA ने बंद किया Burger King, किचन में मिलीं बड़ी गड़बड़ियां
FDA ने बंद किया Burger King, किचन में मिलीं बड़ी गड़बड़ियां
बिजनेस
15 अगस्त पर सोना सस्ता या महंगा? चांदी के भाव में भी बदलाव, जानें आज का रेट
Gold Silver Price Today: 15 अगस्त पर सोना सस्ता या महंगा? चांदी के भाव में भी बदलाव, जानें आज का रेट
बिजनेस
गांव में लगाएं RO वाटर प्लांट, साफ पानी की बढ़ती मांग से होगी शानदार कमाई
गांव में लगाएं RO वाटर प्लांट, साफ पानी की बढ़ती मांग से होगी शानदार कमाई
बिजनेस
8th Pay Commission: 55 से 18000 का सफर, बेसिक पे कैसे बदला?
8th Pay Commission: 55 से 18000 का सफर, बेसिक पे कैसे बदला?
Advertisement

वीडियोज

Independence Day 2026: Rang De Basanti से Border तक, ये Patriotic Films जरूर देखें
Rhea Chakraborty ने Sushant Singh Rajput Case पर कहा, ‘Kaafi Saal Kar Liya Maine’
Rajasthan Patties Case | Sansani: 'मौत वाली पैटीज' से बच्चों को बचाओ ! | Crime News
Awarapan 2 के Poster पर Plagiarism का आरोप, Emraan Hashmi की फिल्म की Homeland से तुलना
Elvish Yadav का Bollywood में बड़ा कदम, 2 फिल्मों में आएंगे नजर; Malamaal Weekly 2 की भी चर्चा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
वंदे मातरम पर अमित शाह बोले, '80 वर्ष बाद आज पहली बार...'
वंदे मातरम पर अमित शाह बोले, '80 वर्ष बाद आज पहली बार...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सरकारी नौकरियों में 99% घोटाला', रामदेव बोले- देश में बड़े आंदोलन...
'सरकारी नौकरियों में 99% घोटाला', रामदेव बोले- देश में बड़े आंदोलन...
साउथ सिनेमा
'जन नायकन' ने हिंदी में मचाई तबाही, बनी चौथी हाईएस्ट ग्रॉसिंग तमिल फिल्म, जानें प्रॉफिट
'जन नायकन' ने हिंदी में मचाई तबाही, बनी चौथी हाईएस्ट ग्रॉसिंग तमिल फिल्म, जानें प्रॉफिट
इंडिया
जंतर-मंतर के बाद फिर अभिजीत दीपके ने किया आंदोलन का ऐलान, बताया प्लान?
जंतर-मंतर के बाद फिर अभिजीत दीपके ने किया आंदोलन का ऐलान, बताया प्लान?
क्रिकेट
स्टार्क के बाद हेजलवुड का ऐतिहासिक कारनामा, 6 विकेट लेकर रचा इतिहास
स्टार्क के बाद हेजलवुड का ऐतिहासिक कारनामा, 6 विकेट लेकर रचा इतिहास
इंडिया
TVK सरकार को गिराने की किसने की कोशिश? CM विजय के दावे से सनसनी
TVK सरकार को गिराने की किसने की कोशिश? CM विजय के दावे से सनसनी
ट्रेंडिंग
Little Girl Viral Video: आर्मी यूनिफॉर्म में आतंकी मारने की जिद, बच्ची का वीडियो वायरल
आर्मी यूनिफॉर्म में आतंकी मारने की जिद, बच्ची का वीडियो वायरल
ऑटो
SUV से मुकाबले में सेडान की वापसी? आंकड़े दे रहे बड़ा संकेत
SUV से मुकाबले में सेडान की वापसी? आंकड़े दे रहे बड़ा संकेत
ABP NEWS
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
ABP NEWS
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
ABP NEWS
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
ABP NEWS
प्रधान मंत्री ने लाल किले पर तिरंगा फहराया; 'जय हिंद' के नारे गूंज उठे।
प्रधान मंत्री ने लाल किले पर तिरंगा फहराया; 'जय हिंद' के नारे गूंज उठे।
ABP NEWS
आज़ादी के दिन के समारोह में पहली बार 'वंदे मातरम' गूंजा।
आज़ादी के दिन के समारोह में पहली बार 'वंदे मातरम' गूंजा।
Embed widget