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हिंदी न्यूज़बिजनेसभारतीय बैंकों से क्या चाहते हैं पीएम मोदी? लाल किले से बताया

भारतीय बैंकों से क्या चाहते हैं पीएम मोदी? लाल किले से बताया

PM Modi Independence Day Speech 2026: पीएम मोदी ने लाल किले से भारतीय बैंकिंग सेक्टर के लिए बड़ा टार्गेट रखा है. जानिए लाल किले से भारतीय बैंकों और कंपनियों को लेकर क्या बोले प्रधानमंत्री.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 15 Aug 2026 11:03 AM (IST)
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PM Modi Independence Day Speech 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज, 15 अगस्त को लाल किले से देश को संबोधित करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था बैंक और बिजनेस से जुड़े कई बड़े लक्ष्य सामने रखे हैं. इस दौरान उन्होंने बैंकिंग सेक्टर को लेकर ऐसी बात कही जो आने वाले साल में भारतीय बैंकों की ग्लोबल पहचान को बदल सकती है. पीएम मोदी ने कहा कि कम से कम एक भारतीय बैंक दुनिया के टॉप-5 बैंकों में होना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने भारतीय फार्मा कंपनियों को भी दुनिया की पांच सबसे बड़ी फार्मास्युटिकल कंपनियों में जगह बनाने का टार्गेट दिया है.

बैंक के लिए पीएम ने क्या कहा?
लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत का बैंकिंग सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब समय आ गया है कि देश का कोई एक बैंक वैश्विक स्तर पर भी अपनी मजबूत पहचान बनाए. प्रधानमंत्री ने लक्ष्य रखा कि दुनिया के टॉप-5 बैंकों में कम से कम एक भारतीय बैंक का नाम होना चाहिए. 

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Fortune 500 में 50 भारतीय कंपनियां

प्रधानमंत्री ने भारतीय बिजनेस के लिए तो इससे भी बड़ा लक्ष्य सामने रखा है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में Fortune 500 की 50 कंपनियां भारत से होनी चाहिए. पीएम मोदी के अनुसार भारत का टार्गेट अब छोटा नहीं हो सकता है. भारतीय कंपनियों को अब वैश्विक स्तर पर बड़ी कंपनियों के साथ कॉम्पिटिशन करने के लिए तैयार करना होगा. 

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क्या है शक्ति की सप्त धारा?

पीएम मोदी ने कहा कि भारत को अगले 5 से 7 सालों में वो हासिल करने का प्रयास करना चाहिए पिछले 5 से 7 सालों में नहीं हो सका है. इसलिए उन्होंने शक्ति की सप्त धारा का जिक्र किया. इसके तहत मैन्युफैक्चरिंग, कृषि और फूड प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, गति शक्ति, रक्षा, ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी तथा सॉफ्ट पावर जैसे क्षेत्रों पर जोर दिया गया है.

ग्लोबल पहचान में बदलने की तैयारी

पीएम मोदी के भाषण का एक संदेश ये भी रहा कि भारत को सिर्फ अपने बाजार के लिए उत्पादन करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए. भारतीय कंपनियों को ऐसे उत्पाद और सेवाएं तैयार करनी होंगी, जो दुनिया के बाजार में भी मुकाबला कर सकें. उन्होंने डिजिटल टेक्नोलॉजी और 6G को भी वैश्विक स्तर पर ले जाने की बात कही है. पीएम मोदी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में करीब सात गुना और मोबाइल फोन उत्पादन में 33 गुना तेजी आई है जबकि रक्षा उत्पादन भी लगभग चार गुना बढ़े हैं.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 15 Aug 2026 11:03 AM (IST)
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