हिंदी न्यूज़बिजनेसबर्कशायर हैथवे में वॉरेन बफेट के बाद नया सीईओ, नए CEO की सैलरी सुनकर चौंक जाएंगे आप

बर्कशायर हैथवे में वॉरेन बफेट के बाद नया सीईओ, नए CEO की सैलरी सुनकर चौंक जाएंगे आप

दुनिया के सबसे चर्चित निवेशक वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हैथवे में एक लंबे दौर के बाद अपनी सीईओ की जिम्मेदारियों को अलविदा कह दिया है.  जिसके बाद ग्रेग एबेल ने बर्कशायर हैथवे की कमान संभाल ली है...

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 12 Jan 2026 04:08 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Berkshire Hathaway CEO Change: दुनिया के सबसे चर्चित निवेशकों में शामिल वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हैथवे में एक लंबे दौर के बाद अपनी सीईओ की जिम्मेदारियों को अलविदा कह दिया है.  31 दिसंबर 2025 को उन्होंने कंपनी के सीईओ पद से रिटायरमेंट लिया. जिसके बाद 1 जनवरी 2026 से ग्रेग एबेल ने बर्कशायर हैथवे की कमान संभाल ली है.

हालांकि बफेट पूरी तरह से कंपनी से अलग नहीं हुए हैं. वे कंपनी में चेयरमैन की भूमिका में सक्रिय बने रहेंगे. यह बदलाव बर्कशायर के इतिहास में 60 साल से भी ज्यादा समय बाद शीर्ष नेतृत्व में हुआ सबसे बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है.

ग्रेग एबेल की मिली जिम्मेदारी

ग्रेग एबेल पिछले 8 साल से कंपनी में वाइस चेयरमैन के तौर पर नॉन-इंश्योरेंस बिजनेस संभाल रहे थे. उन्हें लंबे समय से बफेट का उत्तराधिकारी माना जाता रहा है. रॉयटर्स में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, सीईओ बनने के बाद ग्रेग की सालाना सैलरी बढ़ाकर 2.5 करोड़ डॉलर कर दी गई है.

जो वॉरेन बफेट की 1 लाख डॉलर की सालाना सैलरी से कई गुना ज्यादा है. दिलचस्प बात यह है कि बफेट ने 40 साल से अधिक समय तक इसी सैलरी पर कंपनी चलाई थी.

2022 के बाद कैसे बढ़ी ग्रेग एबेल की सैलरी

साल 2022 से ग्रेग एबेल के वेतन में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है. 2022 में उन्हें 1.6 करोड़ डॉलर की सैलरी मिली थी. इसके साथ 30 लाख डॉलर का बोनस भी दिया गया था. इसके बाद 2023 में उनकी सालाना सैलरी बढ़कर 2 करोड़ डॉलर पहुंच गई.

वहीं 2024 में कंपनी ने उनके वेतन में और इजाफा करते हुए इसे 2.1 करोड़ डॉलर कर दिया. इसी तरह का सैलरी स्ट्रक्चर वॉरेन बफेट ने अजित जैन के लिए भी मंजूर किया था. जो बर्कशायर के इंश्योरेंस बिजनेस को संभालते हैं. हालांकि 2025 के लिए ग्रेग एबेल और अजित जैन की सैलरी को लेकर अब तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

बर्कशायर हैथवे का विशाल साम्राज्य

ओमाहा स्थित बर्कशायर हैथवे को वॉरेन बफेट ने 60 साल से ज्यादा समय तक संभाला. आज कंपनी 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक वैल्यू वाले कारोबारी समूह में बदल गया है. आज बर्कशायर के तहत करीब 200 कंपनियां आती हैं. जो इंश्योरेंस, रेलवे, एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल जैसे कई क्षेत्रों में काम कर रही हैं.

यह भी पढ़ें: इस महीने बैंक छुट्टियों की भरमार, 13 जनवरी को बैंक खुले हैं या बंद? देखें छुट्टियों की लिस्ट

 

Published at : 12 Jan 2026 04:08 PM (IST)
