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हिंदी न्यूज़बिजनेसMumbai Bread Prices Rise: मुंबई में ठेले पर अब महंगा मिलेगा बड़ा पाव, जानें एक प्लेट की कितनी बढ़ जाएगी कीमत?

Mumbai Bread Prices Rise: मुंबई में ठेले पर अब महंगा मिलेगा बड़ा पाव, जानें एक प्लेट की कितनी बढ़ जाएगी कीमत?

Mumbai Bread Prices: पहले कमर्शियल सिलेंडर, फिर पेट्रोल-डीजल, उसके बाद दूध की कीमतें बढ़ाई गईं. अब ब्रेड और पाव के रेट भी बढ़ा दिए गए. यह किसी आम मुंबईकर के लिए किसी झटके से कम नहीं है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 19 May 2026 12:49 PM (IST)
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  • मुंबई में दूध के बाद ब्रेड-पाव की कीमतों में वृद्धि हुई.
  • ब्रेड की कीमतों में 5 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी गई.
  • उत्पादन लागत बढ़ने से बेकरियों ने कीमतें बढ़ाईं.
  • महंगाई से आम आदमी के खर्चों पर असर पड़ेगा.

Mumbai: दूध की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी के बाद अब मुंबई के निवासियों को महंगाई का एक और झटका लगा है क्योंकि पूरे शहर में ब्रेड की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं. अभी हाल ही में (14 मई)  को अमूल और मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में प्रति लीटर 2 रुपये का इजाफा किया था.

अब ब्रेड और पाव की कीमतों में 5 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है. इस कदम का सीधा असर आम नागरिकों के रोजमर्रा के खर्चों पर पड़ने की उम्मीद है, खासकर उन कामकाजी लोगों पर, जिनका दिन-भर का गुजारा वड़ा पाव, मिसल पाव, भाजी पाव और सैंडविच जैसे सस्ते नाश्तों पर निर्भर होता है. 

मुंबई में ब्रेड के नए रेट्स

ब्रेड की वैरायटी  पुरानी कीमत नया रेट
सैंडविच ब्रेड  40 रुपये 45 रुपये
व्हाइट ब्रेड  20 रुपये 22 रुपये
ब्राउन ब्रेड  45 रुपये 50 रुपये
होल व्हीट ब्रेड  55 रुपये 60 रुपये
मल्टीग्रेन ब्रेड  60 रुपये 65 रुपये

क्यों बेकरियों ने बढ़ाई कीमत? 

मुंबई में लोकल बेकरियों ने ब्रेड के साथ-साथ सिंगल पाव की कीमतें भी बढ़ा दी हैं. उनका कहना है कि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने के कारण उन्हें मजबूरन कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं. प्लास्टिक पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, आयातित कच्चे माल और कमजोर होते रुपये से अब खर्च पहले के मुकाबले ज्यादा बैठ रहा है.

यह चिंता की बात इसलिए है क्योंकि मुंबई में वड़ा पाव वहां का एक कल्चर बन गया है. लाखों लोग हर दिन यहां पाव से बने आइटम्स खाते हैं. ग्राहकों ने चिंता जताई है कि कीमतों में इस ताजा बढ़ोतरी से आम मुंबईकर पर और ज्यादा आर्थिक बोझ पड़ेगा, जो पहले से ही बढ़ती महंगाई से जूझ रहा है.

चौतरफा बढ़ रही महंगाई 

मई की पहली तारीख को देश में कमर्शियल सिलेंडर के दाम 993 रुपये बढ़ा दिए गए. ऊपर से पिछले एक हफ्ते में पेट्रोल-डीजल के दाम में दो बार बढ़ोतरी की गई. इस वजह से बेकरियों तक कच्चा माल पहुंचाने में और उनके यहां से दुकानों पर ब्रेड-पाव की सप्लाई पर खर्च ज्यादा बैठ पड़ रहा है. ऐसे में नुकसान की भरपाई के लिए कीमतें बढ़ा दी गईं. 

कितनी बढ़ जाएगी एक प्लेट की कीमत?

आमतौर पर मुंबई के अलग-अलग दुकानों और इलाकों में एक बड़ा पाव 15-25 रुपये के बीच मिलता था. अब इनकी कीमतें औसतन 2-5 रुपये के बीच बढ़ जाएंगी. यानी कि अब इनके 18-30 रुपये के बीच बिकने के आसार हैं. 

ये भी पढ़ें:

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Published at : 19 May 2026 12:49 PM (IST)
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