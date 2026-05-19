Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पेट्रोल-डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी, 90 पैसे प्रति लीटर बढ़ीं

केवल पांच दिनों में ईंधन के दाम लगभग 4 रुपये बढ़े

ईरान-अमेरिका युद्ध से अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में वृद्धि

सीएनजी की कीमत भी दो बार बढ़ाई गई

Petrol-Diesel Rate after Price Hike: आज 19 मई को सरकारी तेल कंपनियों ने एक बार फिर से पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ा दीं. आज कीमतों में प्रति लीटर लगभग 90 पैसे की बढ़ोतरी की गई है. यह देश की आम जनता के लिए एक हफ्ते के भीतर महंगाई का दूसरा करारा झटका है. इससे पहले पिछले शुक्रवार (15 मई) को तेल कंपनियों ने करीब चार साल का ब्रेक तोड़ते हुए कीमतों में सीधे 3 रुपये प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी की थी. इन दोनों बदलावों के साथ महज 5 दिनों में ईंधन के दाम करीब 4 रुपये प्रति लीटर बढ़ चुके हैं.

क्यों बढ़ती जा रही हैं कीमतें?

अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध से होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) पर सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है. होर्मुज पर इस समय अमेरिका और ईरान की दोहरी नाकेबंदी है. इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जो अब 110 डॉलर से 120 डॉलर प्रति बैरल के बीच पहुंच चुकी है. बावजूद इसके देश की आम जनता को राहत देते हुए देश की सरकारी तेल कंपनियां (IOCL, BPCL, HPCL ) रेट नहीं बढ़ा रही थीं. इससे इन्हें रोजाना करीब 1000 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा था. इसी की भरपाई करने के लिए अब रेट धीरे-धीरे बढ़ाए जा रहे हैं.

शहरवार चेक करें नया रेट

शहर पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर) डीजल की कीमत (प्रति लीटर) दिल्ली 98.64 रुपये 91.58 रुपये कोलकाता 109.70 रुपये 96.07 रुपये मुंबई 107.59 रुपये 94.08 रुपये चेन्नई 104.49 रुपये 96.11 रुपये जम्मू 100.53 रुपये 89.21 रुपये पटना 109.63 रुपये 95.60 रुपये जयपुर 108.90 रुपये 94.14 रुपये

CNG की भी दो बार बढ़ी कीमत

पेट्रोल-डीजल के साथ-साथ देश में CNG की कीमतें भी बढ़ाई गई हैं. पहली बढ़ोतरी शुक्रवार, 15 मई को की गई. इस दौरान रेट सीधे 2 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ा दिए गए. दूसरी बढ़ोतरी दो दिन बाद 17 मई को की गई. इस दौरान रेट में 1 रुपये प्रति किलोग्राम का और इजाफा किया गया.

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