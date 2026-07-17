पाकिस्तान में त्राहिमाम, होर्मुज की नाकेबंदी ने पलट दिया पूरा गैस बाजार; कंगाल होने की आई नौबत

Pakistan Gas Market: अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा जंग शुरू हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है और इधर पाकिस्तान में हालात बदलने शुरू हो गए हैं. कतर से सप्लाई रुकते ही पाकिस्तान के हाथ-पांव फूलने लगे हैं. पहले से ही कर्ज में डूबे पाकिस्तान को अब अपने हालात सुधारने के लिए मजबूरन 20.70 डॉलर प्रति mmBtu के रिकॉर्ड ऊंचे दाम पर आपातकालीन गैस खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.

कतर के सप्लायर्स ने हाथ खड़े किए

पश्चिम एशिया में दोबारा तनाव शुरू होने से पहले पाकिस्तान को जरूरत से ज्यादा गैस की सप्लाई कतर से केवल 10-11 डॉलर प्रति mmBtu की तय कीमत पर हो रही थी. इसके चलते पाकिस्तान के घरेलू बाजार में गैस इतनी पर्याप्त हो गई थी कि उसे एक्स्ट्रा गैस रखने या महंगे स्पॉट मार्केट से इसकी खरीद की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी. अब जैसे ही अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य संघर्ष बढ़ने के बाद होर्मुज (Strait of Hormuz) का रास्ता बंद हुआ, तो कतर की गैस कंपनियों ने भी हाथ खड़े करते हुए 'फोर्स मेज्योर' (आपातकाल) लागू कर दिया. कतर की गैस सप्लायर कंपनियों ने यह साफ-साफ कह दिया कि रास्ता बंद होने की वजह से हम अब सस्ते जहाजों को आपके यहां नहीं भेज सकते हैं.

इकोनॉमी पर मंडराया खतरा

कतर से गै सप्लाई ठप होते ही पाकिस्तान की स्थिति बिगड़ने लगी. गैस की कमी का असर बिजली उत्पादन पर पड़ा, जिससे देश के कई शहरों में लोग 12-16 घंटे की बिजली कटौती का सामना कर रहे हैं. इसका असर उद्योगों पर भी अब पड़ने लगा है. अपने देश की इकोनॉमी को बचाने के लिए पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय खुले बाजार (Spot Market) से न 20.70 डॉलर प्रति mmBtu लगभग दोगुनी कीमत पर मजबूरन गैस खरीदना पड़ रहा है.

कार्गो डिलीवरी के लिए दिया टेंडर

पाकिस्तानी अखबार 'द न्यूज' ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि सरकारी कंपनी 'पाकिस्तान LNG लिमिटेड' ने 'पेट्रोचाइना इंटरनेशनल' को 21-22 जुलाई को 1,40,000 क्यूबिक मीटर कार्गो की डिलीवरी के लिए टेंडर दिया है. इसके लिए कीमत 20.6999 डॉलर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (mmBtu) तय की गई है.

कार्गो हासिल करने के लिए पाकिस्तान ने BP सिंगापुर की लगाई गई बोली 21.3737 डॉलर प्रति mmBtu के मुकाबले ज्यादा बोली लगाई. यह साल 2022 के बाद से पाकिस्तान द्वारा NG कार्गो के लिए चुकाई गई सबसे ज्यादा कीमत है, जो देश के विदेशी मुद्रा भंडार के लिए गहरा संकट पैदा कर रही है. बता दें कि कतर पाकिस्तान के लिए LNG का एक बड़ा सप्लायर है और होर्मुज उसका एकमात्र समुद्री निर्यात मार्ग है.

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