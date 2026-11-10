500 रुपए छापने में कितना खर्च कर रही है सरकार, क्या बंद होगी छपाई?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नायडू ने 500, 1000, 2000 के नोट बंद करने को कहा.

भ्रष्टाचार रोकने को केवल 100, 200 के नोट रहें.

सरकार ने 500, 2000 रुपये के नोट बंद करने से इनकार.

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने 500, 1,000 और 2,000 रुपये के बड़े नोटों को चलन से बाहर करने की मांग की है ताकि देश में भ्रष्टाचार और काले धन पर अंकुश लगाया जा सके. अमरावती में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में केवल 100 और 200 रुपये के नोट ही चलन में रहने चाहिए.

सीएम नायडू का मानना है कि बड़े नोटों का इस्तेमाल सीमित करने से अवैध गतिविधियों और चुनावी राजनीति में 'मनी पावर' को रोका जा सकेगा. उनका कहना है कि अगर कैश में लेनदेन के लिए केवल 100 और 200 रुपये के नोट ही चलन में रहेंगे, तो बड़ी मात्रा में नकदी का अवैध भंडारण या परिवहन बेहद कठिन हो जाएगा.

नायडू ने कहा, "डिजिटल करेंसी रिपोर्ट के लिए इनपुट मैंने ही दिए थे. मैंने पहले भी प्रधानमंत्री से इस पर विचार करने का आग्रह किया था और अब फिर से यही मांग कर रहा हूं. मैं इस मुद्दे को उठाता रहूंगा. 500, 1,000 और 2,000 रुपये के नोट बंद कर दिए जाने चाहिए. केवल 100 और 200 रुपये के नोट ही रहने चाहिए." गौतरतलब है कि चंद्रबाबू नायडू का यह बयान 8 नवंबर 2016 को की गई ऐतिहासिक नोटबंदी की 10वीं वर्षगांठ के ठीक अगले दिन आया है.

क्या सरकार बंद करेगी छपाई?

500, 1000 और 2000 नोटों को चलन से बाहर करने का चंद्रबाबू नायडू का दिया गया बयान उनका निजी सुझाव है. इस पर सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया है. वैसे भी वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ से पहले ही यह साफ तौर पर कहा जा चुका है कि 500 के नोटों की सप्लाई या छपाई बंद करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. बाजार में ये चलन में रहेंगे. सोशल मीडिया पर पहले इस तरह की खबरें आई थीं कि मार्च 2026 तक 500 रुपये के नोट बंद हो जाएंगे, जिसे PIB फैक्ट चेक की टीम ने पूरी तरह से खारिज कर दिया था.

500 रुपये के नोट छापने में कितना खर्च आता है?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की रिपोर्ट्स के मुताबिक, 500 का एक नया नोट छापने में लगभग 2.29 से 2.65 रुपये के बीच खर्च बैठता है, जो 10 और 20 रुपये के नोट छापने में आने वाले खर्च लगभग 95 पैसे से 1.01 रुपये के मुकाबले काफी ज्यादा है. 500 रुपये के नोट छापने में खर्च इसलिए ज्यादा आता है क्योंकि ये आधुनिक सुरक्षा फीचर्स से लैस होते हैं. बता दें कि 100 रुपये का नोट करीब 1.77 रुपये में और 200 रुपये का नोट लगभग 2.37 से 2.93 रुपये में छपकर तैयार होता है.

इसी तरह से रिपोर्ट के मुताबिक, 1000 रुपये के एक नोट को तैयार करने में लगभग 2.67 से 3.54 रुपये तक का खर्च आता है. आरबीआई की हालिया वार्षिक रिपोर्ट (2025-26) के अनुसार, नोटों की छपाई पर होने वाला कुल खर्च पिछले साल के 6,372.8 करोड़ से 23.5% घटकर 4,875.2 करोड़ रह गया है क्योंकि इस दौरान नए नोटों की छपाई के ऑर्डर कुछ कम दिए गए थे.

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