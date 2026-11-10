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हिंदी न्यूज़बिजनेसAir Purifier Price: 5 से 15 हजार तक के बजट में कौनसा एयर प्यूरीफायर खरीदें?

Air Purifier Price: 5 से 15 हजार तक के बजट में कौनसा एयर प्यूरीफायर खरीदें?

बढ़ते प्रदूषण के बीच लोग एयर प्यूरीफायर खरीद रहे हैं, ताकि उनके घर की हवा साफ रह सकें. अगर आप भी एयर प्यूरीफायर खरीदने की सोच रहे हैं तो आप 5 से लेकर 15 हजार तक के विकल्प देख सकते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 10 Nov 2026 11:09 AM (IST)
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  • बड़े कमरों के लिए ₹15,000 में Coway, Qubo बेहतर विकल्प हैं।

दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई शहरों में प्रदूषण बढ़ता साफ दिखाई दे रहा है. ऐसे में बढ़ते प्रदूषण के बीच सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्गों और छोटे बच्चों की सेहत पर भी पड़ सकता है, इसलिए अब बड़ी संख्या में लोग एयर प्यूरीफायर खरीद रहे हैं, ताकि उनके घर की हवा साफ रहें.

अगर आप भी बढ़ते प्रदूषण के बीच अपने घर के लिए एयर प्यूरीफायर बजट में खरीदना चाहते हैं, लेकिन इस बात से अनजान हैं कि कौनसी कंपनी का एयर प्यूरीफायर कितने रुपये में मिलेगा और आपके घर के लिए कौनसा सही रहेगा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है.

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बाजार में एयर प्यूरीफायर के कई तरह के मॉडल और अलग-अलग कीमत होने की वजह से सही विकल्प चुनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. ऐसे में जानते हैं 5 हजार, 10 हजार और 15 हजार तक के बजट में मिलने वाले एयर प्यूरीफायर के बारे में. 

5,000 में मिलेंगे एयर प्यूरीफायर के ये विकल्प

अगर आपका बजट ज्यादा नहीं है और आप छोटे कमरे के लिए एयर प्यूरीफायर खरीदना चाहते हैं तो आप 5 हजार तक के बजट में एयर प्यूरीफायर खरीद सकते हैं. इस बजट में लगभग 50 से 200 वर्ग फुट तक की जगह के लिए कुछ ऑप्शन है.

  • सबसे पहले Levoit Core Mini की बात करते हैं, इसकी कीमत लगभग 4799 से 5499 तक है. इसका डिजाइन छोटा है तो ये कम जगह के लिए सही रहेगा.
  • इसके अलावा Honeywell Air Touch V1 की कीमत करीब 4999 से 5159 है. इसमें आपको H24 HEPA और कार्बन फिल्टर के साथ तीन स्टेज का फिल्ट्रेशन मिलता है.
  • वही Eureka Forbes Air Purifier AP 150 की कीमत की बात करें तो ये लगभग 4999 में मिल सकता है. 

ध्यान देने वाली बात ये है कि इस बजट के एयर प्यूरीफायर बड़ी जगह या ज्यादा प्रदूषण वाले इलाकों में तेजी से हवा को साफ करने के लिए काफी नहीं हो सकते है. 

10,000 में कौनसा एयर प्यूरीफायर मिलेगा 

अगर आपका बजट ठीक है और आपको मीडियम साइज के कमरे के लिए एयर प्यूरीफायर खरीदना है तो आपके लिए 10 हजार तक के ऑप्शन सही रहेंगे. 10 हजार तक के बजट में 300 से 450 वर्ग फुट तक के कमरों के लिए कई मॉडल मिल सकते हैं. 

  • सबसे पहले तो इस बजट में आपको Philips AC0920 मिल सकता है, इसकी कीमत लगभग 8499 से 9899 है.
  • वहीं Honeywell Air Touch V2 की कीमत की बात करें तो इसकी कीमत लगभग 9149 है.
  • इसके अलावा Qubo Q200 Smart की कीमत लगभग 6990 है. यानी 10 हजार तक के बजट में आपको इन मॉडल के एयर प्यूरीफायर मिल सकते हैं.

15,000 में मिलेगें ये एयर प्यूरीफायर

अगर आपको बड़े साइज से कमरे के लिए एयर प्यूरीफायर खरीदना है तो आप 15 हजार तक के बजट में कई ऑप्शन देख सकते हैं. इस बजट में आपको स्मार्ट सेंसर, ऑटो मोड और बेस्ट कवरेज वाले मॉडल मिल सकते हैं. 

  • सबसे पहले Coway Airmega 150 की कीमत लगभग 12000 से 15000 के बीच है.
  • इसके अलावा Qubo Q500 Honeywell Air और Touch V5 भी मिल सकता है.
  • खास बात ये है कि इन मॉडल्स में आपको लगभग 500 वर्ग फुट तक की जगह की कवरेज और मल्टी-स्टेज फिल्ट्रेशन जैसे फीचर्स मिल सकते हैं.

आपके लिए कौनसा बेहतर होगा?

एयर प्यूरीफायर खरीदने से पहले आपको कुछ बातों का खास ध्यान देना चाहिए. सिर्फ कीमत देखकर कोई सा भी एयर प्यूरीफायर खरीदना सही नहीं रहेगा. आपको बजट के साथ-साथ ही जगह और फीजर्स का भी खास ध्यान देना चाहिए. वहीं अगर आप ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो अलग-अलग ऐप्स पर एयर प्यूरीफायर की कीमत चेक करें. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 10 Nov 2026 11:08 AM (IST)
Tags :
Business News Air Purifier
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