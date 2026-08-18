Uber App से भी कर पाएंगे अब ट्रेन की टिकट बुक, जानें क्या है प्रोसेस

Train Ticket Booking By Uber: IRCTC वेबसाइट से ट्रेन की टिकट जब भी कोई बुक करता है तो उसे कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इन परेशानियों से अब यूजर्स को निजात मिलने वाली है. वो ऐसे क्योंकि अब Uber एप के जरिए भी ट्रेन की टिकट बुक हो जाएंगी. इसके लिए उबर इंडिया ने Ixigo के साथ मिला लिया है.

उबर ने मिलाया Ixigo से हाथ

दरअसल Uber एप ने अब ट्रेन टिकट बुकिंग की सुविधा शुरू कर दी है. कंपनी ने ये सुविधा ixigo के साथ पार्टनरशिप में शुरू की है. अब यूजर्स Uber एप से ट्रेन टिकट बुक करने के साथ-साथ PNR स्टेटस भी चेक कर सकेंगे. इसके अलावा रेलवे स्टेशन तक पहुंचने या स्टेशन से घर/होटल जाने के लिए Uber कैब भी बुक की जा सकेगी. इस सुविधा का मकसद ट्रेन से सफर करने वाले लोगों की पूरी यात्रा को एक ही एप पर आसान बनाना है.

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कैसी रहेगी ixigo के साथ पार्टनरशिप?

Uber ने ये नई सुविधा ixigo के साथ मिलकर शुरू की है. इसे लेकर ixigo के ग्रुप CEO अलोक बाजपेयी और ग्रुप को-CEO रजनीश कुमार ने कहा कि, कंपनी का उद्देश्य ट्रेन के सफर को आसान और भरोसेमंद बनाना है. Uber के साथ पार्टनरशिप से यात्री अब घर से लेकर अपनी डेस्टिनेशन तक की यात्रा एक ही प्लेटफॉर्म से प्लान कर सकेंगे. Uber पहले से ही देश के कई बड़े रेलवे स्टेशनों पर पिकअप और ड्रॉप-ऑफ की सुविधा देता है. अब ट्रेन टिकट बुकिंग जुड़ने से यात्रियों को स्टेशन आने-जाने और ट्रेन यात्रा से जुड़ी कई सुविधाएं एक ही एप में मिल जाएंगी.

कैसे कर पाएंगे ट्रेन टिकट बुक?

एप के जरिए ट्रेन की टिकट बुक करने का पूरा प्रोसेस स्टेंप- बाय स्टेप यहां जानें:

सबसे पहले फोन में मौजूद Uber एप को खोलेंगे.

इसके बाद होम स्क्रीन पर 'बस और ट्रेन' के ऑप्शन को चुनेंगे.

इसके बाद जिस स्टेशन से ट्रेन बुक करना है उसका नाम डालेंगे, डेस्टिनेशन और तारीख डाल देंगे.

इसके बाद एवेलेबल ट्रेनों को देखेंगे, ब्राउज करते ही उसकी लिस्ट सामने आ जाएगी.

इसके बाद जैसे अन्य एप्स पर बुक करते हैं ट्रेन वैसे ही डीटेल्स भरकर टिकट बुक कर लेंगे.

बता दें कि इस एप के जरिए अब ट्रेन की टिकट बुक करने के साथ ही PNR स्टेटस भी चेक कर सकते हैं. यानी अब ट्रेन से सफर करने वालों के लिए टिकट बुकिंग से लेकर स्टेशन पहुंचने और वहां से आगे जाने तक का काम एक ही एप के जरिए करना आसान होगा. इसी मकसद से इस सुविधा को शुरू भी किया जा रहा है.

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