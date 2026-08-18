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हिंदी न्यूज़बिजनेसMc D ने लॉन्च किया व्रत वाला बर्गर, किन चीजों से बना है?

Mc D ने लॉन्च किया व्रत वाला बर्गर, किन चीजों से बना है?

Shravan Special Burger: श्रावण के महीने में कई लोग व्रत रखते हैं और इस दौरान खान-पान का ध्यान भी रखते हैं. ऐसे में मैकडॉनल्ड्स का श्रावण स्पेशल मेन्यू लोगों का ध्यान खींच रहा है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 18 Aug 2026 06:15 PM (IST)
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  • सोशल मीडिया पर इस स्पेशल मेन्यू को लेकर प्रतिक्रियाएं मिलीं।

MacDonald's Shravan Special Burger: अक्सर नवरात्रि और श्रावण के महीने के दौरान लोग व्रत रखते हैं. ऐसे में व्रत के दौरान लोग अपनी मान्याताओं के मुताबिक खाने-पीने की चीजों का सेवन करते हैं. अक्सर लोग कुट्टू या सिंघाड़े के आटे से बनी चीजों को खाते हैं, लेकिन अगर इस बीच बर्गर खाने की क्रेविंग हो जाए तो आप क्या करेंगे? ऐसे में MacDonald ने श्रावण स्पेशल मेन्यू पेश किया है. जानिए कैसे बनाया गया है ये बर्गर?

कुट्टू के आटे से बनाया गया है बर्गर

कई लोग सोच रहे होंगे कि क्या इस बर्गर को कुट्टू के आटे से बनाया गया है तो इसका जवाब है कि नहीं. श्रावण स्पेशल मेन्यू में जो बर्गर है, उसे कुट्टू या सिंघाड़े के आटे से नहीं बनाया गया है. 

किन चीजों से बना है?

इस बर्गर को बिना प्याज और लहसुन के बनाया गया है. इस मेन्यू में बिना नमक वाले फ्राइज भी शामिल है. इसके अलावा भी कई चीजें श्रावण स्पेशल मेन्यू में शामिल की गई है. ये मेन्यू सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है, जिस पर लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है. 

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बर्गर पर लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई

MacDonald ने जब से श्रावण स्पेशल मेन्यू पेश किया है, उसके बाद ये सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो गया है, जिस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई है, कुछ लोगों ने कहां कि वाह, अब व्रत में भी बर्गर मिलेगा तो वहीं कुछ ने कहा कि व्रत में बर्गर खा लिया तो व्रत का क्या फायदा. वहीं एक यूजर ने कमेंट किया कि अब अगला ऑफर फलाहारी McAloo Tiki मिलेगा. इस तरह लोगों के कई मजेदार कमेंट सामने आए हैं.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 18 Aug 2026 06:15 PM (IST)
Tags :
Business News McDonald's Shravan Special Menu
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