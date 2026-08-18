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हिंदी न्यूज़बिजनेसRapido का मालिक कौन है, किसने और कैसे की थी शुरूआत? नेटवर्थ जानें

Rapido का मालिक कौन है, किसने और कैसे की थी शुरूआत? नेटवर्थ जानें

Rapido Owner: क्या आप जानते हैं कि रैपिडो का मालिक कौन है और कंपनी की नेटवर्थ कितनी है? अगर नहीं तो आज हम आपको बताते हैं कि रैपिडो की शुरूआत किसने और कब की थी. पढ़ें पूरी जानकारी.

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 18 Aug 2026 07:54 PM (IST)
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Rapido News: भारत में बाइक टैक्सी और राइड बुकिंग की बात हो रही हो तो रैपिडो  का नाम जरूर आता है. आज ये कंपनी देश के कई शहरों में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने की सर्विस देती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि रैपिडो की शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे कौन लोग हैं.

रैपिडो की शुरुआत साल 2015 में तीन दोस्तों अरविंद सांका, पवन गुंटुपल्ली और ऋषिकेश एसआर ने मिलकर की थी. कंपनी का संचालन Roppen Transportation Services Pvt. Ltd. के जरिए होता है. अरविंद सांका कंपनी के सह-संस्थापक होने के साथ रैपिडो के CEO भी हैं.

पहले आया आइडिया, फिर शुरू हुई बाइक टैक्सी

शुरुआत में तीनों ने लोगों को सफर की सर्विस देने के लिए कंपनी शुरू की. इसके बाद उन्होंने देखा कि शहरों में ट्रैफिक ज्यादा हो रहा है और लोगों को कम समय और कम खर्च में सफर करने के ऑप्शन की जरूरत है. इसी सोच के साथ बाइक टैक्सी का आइडिया सामने आया.

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बाइक कार के मुकाबले कम खर्चीली होती है और ट्रैफिक में आसानी से निकल सकती है. इसी वजह से रैपिडो ने बाइक टैक्सी के जरिए लोगों को सफर कराने पर ध्यान दिया. धीरे-धीरे कंपनी का काम ज्यादा होता गया और रैपिडो लोगों के बीच पहचान बनाने लगी और फिर कार टैक्सी सर्विस पर फोकस दिया गया.

रैपिडो में किस-किस की हिस्सेदारी है

रैपिडो के संस्थापकों के अलावा कंपनी में कई बड़े इन्वेस्टर ने भी पैसा लगाया है. इनमें WestBridge Capital, Nexus Venture Partners जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं.  इन इन्वेस्टर की हिस्सेदारी भी कंपनी में है.

रैपिडो का सालाना ऑपरेटिंग रेवेन्यू करीब 600 करोड़ से 700 करोड़ के बीच रहा है, लेकिन कंपनी ने अपने कारोबार को ज्यादा करने और मार्केटिंग पर भी काफी खर्च किया. इसी वजह से कंपनी को करीब 350 करोड़ से 370 करोड़ का घाटा भी हुआ था.

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कितनी है रैपिडो की नेटवर्थ?

रैपिडो की वैल्यूएशन करीब 1.1 अरब यानी 9200 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है. इसी के साथ कंपनी यूनिकॉर्न स्टार्टअप की कैटेगरी में शामिल हुई. लेकिन वैल्यूएशन कंपनी की कीमत होती है, इसे संस्थापकों की निजी नेटवर्थ नहीं माना जाता.

About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
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Published at : 18 Aug 2026 07:54 PM (IST)
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