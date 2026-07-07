फर्जीवाड़े से पका आम आदमी, 79% लोग काट देते हैं बिजनेस कॉल, Truecaller की रिपोर्ट ने चौंकाया

Truecaller Report 2026: आजकल ज्यादातर लोग अपने फोन पर किसी अनजान नंबर से कॉल आते देखकर उसे इग्नोर कर देते हैं या उसे उठाने से पहले कई बार सोचते हैं. ऐसा सिर्फ एक-दो लोग नहीं, बल्कि कई लोग करते हैं. लगतार फर्जी कॉल, ऑनलाइन ठगी और बढ़ते स्पैम के कारण लोग अनजान नंबरों पर भरोसा करने से बच रहे हैं. यही वजह है कि अब लोग बिजनेस कॉल्स का जवाब देने में भी काफी हिचकिचाने लगते हैं. हाल ही में ट्रूकॉलर ने 'द स्टेट ऑफ बिजनेस कॉलिंग 2026' रिपोर्ट में इससे जुड़ी कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं.

क्या कहती है रिपोर्ट?

ट्रूकॉलर (Truecaller) ने टाटा टेली बिजनेस सर्विसेज (TTBS) और रिसर्च एजेंसी कैंटर के साथ मिलकर 'द स्टेट ऑफ बिजनेस कॉलिंग 2026' रिपोर्ट जारी की है. इस नई रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में करीब 79% लोग अनजान नंबरों से आने वाली बिजनेस कॉल का जवाब देने से बचते हैं. रिपोर्ट में बताया गया कि इसकी सबसे बड़ी वजह स्पैम और फर्जी कॉल हैं, जिनसे लोगों का भरोसा काफी हद कम होता जा रहा है. इसके बावजूद 76% लोग अब भी ईमेल, SMS और चैट की जगह वॉयस कॉल को ज्यादा पसंद करते हैं.

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देश के 17 शहरों में 500 से ज्यादा बी2बी कंपनियों और 1,000 उपभोक्ताओं पर किए गए सर्वे में सामने आया कि लोग उन कॉल को ज्यादा अहमियत देते हैं, जिनमें जरूरी जानकारी और कॉलर की पहचान हो. वहीं अनजान नंबर देखकर कॉल रिसीव करने से कतराते हैं.

लोग बिजनेस कॉल क्यों नहीं उठाते हैं?

स्पैम और फर्जी कॉल की बढ़ती संख्या का असर न सिर्फ उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है, बल्कि वैध कंपनियों पर भी इसका असर पड़ रहा है. कई बार लोग जरूरी बिजनेस कॉल भी इसलिए नहीं उठाते क्योंकि उन्हें कॉलर की पहचान नहीं होता. हालांकि, सर्वे के मुताबिक करीब 49% उपभोक्ताओं ने कहा है कि अगर उन्हें समय पर कॉल बैक का ऑप्शन मिले और कॉलर की पहचान साफ हो, तो वह बिजनेस कॉल रिसीव करने के लिए बेशक तैयार होंगे.

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